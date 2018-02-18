Суд отказался приостановить решения ЦБ по санации Промсвязьбанка

Этого требовал Дмитрий Ананьев в качестве обеспечительных мер по иску

Промсвязьбанк и компания Promsvyaz Capital B.V. братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых подали иск к ЦБ Андрей Гордеев / Ведомости

Арбитражный суд Москвы отклонил заявление бывшего председателя правления Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, который просил в качестве обеспечительных мер приостановить действие ряда актов ЦБ по санкции банка. Ранее Ананьев подал иск с требованием признать действия регулятора незаконными.

«Суд пришел к выводу о том, что, заявив о применении обеспечительных мер, заявитель не обосновал причину обращения с настоящим заявлением о принятии обеспечительных мер конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость их принятия», – говорится в определении суда.

Иски к ЦБ 14 февраля подали компания Promsvyaz Capital B.V. братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых и Промсвязьбанк. Они требуют признать действия регулятора незаконными. Третьим лицом выступает управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В пятницу, 16 февраля, суд принял иски к производству. Заседания по обоим делам запланированы на 14 марта.

Промсвязьбанк принадлежал братьям Ананьевым, через Promsvyaz Capital B.V. они контролировали порядка 50% банка. Однако 11 декабря прошлого года регулятор направил в Промсвязьбанк предписание досоздать более 100 млрд руб. резервов в течение трех дней, а 15 декабря объявил санацию банка при помощи ФКБС. Дмитрий Ананьев в интервью «Ведомостям» говорил, что решение о санации банка было принято за две недели, а его передача в ФКБС проходила в экстренном режиме.

В качестве обеспечительных мер по иску Ананьев просил приостановить действие предписания ЦБ о доформировании резервов, приказа о возложении на ФКБС функций временной администрации и приказа об уменьшении размера уставного капитала Промсвязьбанка.

ЦБ сейчас санирует «ФК Открытие» (вместе с родственными «Трастом» и «РГС банком), Бинбанк (вместе с «Рост банком» и «Бинбанк диджитал») и Промсвязьбанк, но ни один из банков, за исключением последнего, с регулятором после начала финансового оздоровления судиться не начинал.