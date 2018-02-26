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Задорнов назвал сроки докапитализации Бинбанка

Банк России может принять решение о докапитализации санируемых Бинбанка и банка «Траст» в течение двух недель, рассказал в интервью «России 24» председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

«Предполагается, что, наверное, в следующие две недели должен пройти совет директоров Центрального банка, который примет решение о докапитализации Бинбанка и банка «Траст», – сказал Задорнов. – После докапитализации будет сформировано новое правление».

Бинбанк и «Траст» планируется объединить с также проходящим санацию «Открытием». Это позволит ускорить финансовое оздоровление банков и затратить на него меньше средств, говорил ранее Задорнов.

ЦБ начал санацию Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора 21 сентября 2017 г. Регулятор оценивал потребность банка в дополнительных резервах в 250–350 млрд руб.