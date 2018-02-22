«Открытие» объединит банковский, страховой и пенсионный бизнесы Андрей Гордеев / Ведомости

Группа «Открытия» объединит банковский, страховой и пенсионный бизнесы, рассказал в интервью Reuters предправления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов. «ФК Открытие» объединится с «Трастом», Бинбанком и РГС-банком - решение принято, сообщил он: «Мы составляем график и планы, но это длинная история. Объединенная сеть группы - 950 точек продаж в 70 регионах». «Траст» и Бинбанк должны будут получить капитал по итогам I квартала, сообщил Задорнов, не назвав цифры. В какие сроки пройдет слияние банков, в интервью не говорится.

Задорнов сказал Reuters, что «Траст» все еще является кандидатом на банк плохих долгов: «Выбор идет между «Трастом» и «Рост-банком». О том, что ЦБ думает над идеей создать банк плохих долгов, «Ведомостям» рассказывали два человека, близких к ЦБ. Предполагается, что в этот банк будут переданы плохие и непрофильные активы банков, проходящих процедуру санации силами Фонда консолидации банковского сектора ЦБ (в него сейчас переданы «ФК Открытие» вместе с группой, Бинбанк вместе с группой, Промсвязьбанк, а также банк «Советский», о новой санации которого ЦБ объявил на этой неделе).

На этой неделе совет директоров «ФК Открытие» утвердил его бизнес-план. По итогам 2018 г. банк рассчитывает получить прибыль по МСФО, увеличить клиентские средства на 28% во всех сегментах, а также увеличить розничный кредитный портфель на 80% за счет активной выдачи потребкредитов. С учетом корпоративных клиентов размер кредитного портфеля в целом должен вырасти на 17%, сообщил сам банк в пятницу.

Пенсионные фонды - НПФ «Лукойл-гарант», электроэнергетики и НПФ РГС - будут объединены к июлю-августу 2018 г., сообщил Задорнов. Фонды объединят на базе «Лукойл-гаранта» - он обновит совет директоров, в новый состав войдут представители крупнейших корпоративных клиентов НПФ - «Лукойла» и «Русгидро», рассказал Задорнов. Активы объединенного фонда на 1 января 2018 г. составляли 600 млрд руб.

Часть активов у НПФ была заменена, рассказал Задорнов, это около 160 млрд руб. По его словам, к началу 2018 г. балансы фондов были на 90% расчищены от токсичных активов. «Это не означает, что все активы, которые пришлось заменить в НПФ, плохие. Скорее они были ненадлежащего качества. Это были вложения в акции и облигации, ипотечные сертификаты участия, которые вкладывались в проекты, которые априори не могли приносить доход, либо это были акции и облигации, которые, по сути, уже находятся в состоянии банкротства», - сказал Задорнов. Значительную часть токсичных активов у НПФ взяли на себя банки «ФК Открытие» и «Траст» по их реальной стоимости, уточнил он. По договоренности с регулятором по итогам 2017 г. у фондов будет нулевая доходность, однако уже за 2018 г. она должна превысить 6% годовых.