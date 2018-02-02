Слияние «ФК Открытие» и Бинбанка позволит сэкономить на их санации

ЦБ решил объединить «ФК Открытие» и Бинбанк Максим Стулов / Ведомости

Предправления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов объяснил необходимость объединения «ФК Открытие» и Бинбанка. Так, на санацию объединенного банка потребуется меньше средств, при этом он быстрее выйдет на рентабельность и, соответственно, на рынок, считает он ( его слова передает «Интерфакс»).

Задорнов подтвердил, что Бинбанк будет докапитализирован: оценка его плохих активов пока не проведена, над этим сейчас работает временная администрация банка. При этом «Рост-банк» (отошел на санацию в фонд консолидации банковского сектора вместе с Бинбанком) будет докапитализирован отдельно, уточнил предправления «ФК Открытие».

«Наша задача - создать прозрачный и понятный банк по работе с плохими и непрофильными активами с ясной перспективой их реализации», – подчеркнул Задорнов. Кроме того, слияние санируемых ЦБ банков позволит создать синергию, отметил он: «У вновь созданного банка будут единая филиальная и банкоматная сети (950 точек продаж, мы смотрим на них целиком, часть сокращается, часть добавляется) и лучшие дистанционные каналы. Меньше средств потребуется на санацию, продажи банковских и страховых продуктов будут осуществляться сразу всей сетью». ЦБ принял решение об объединении «ФК Открытие» и Бинбанка, сообщила сегодня председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, сейчас обсуждается вопрос выделения из них плохих активов.