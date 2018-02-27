Сбербанк объяснил повторное списание денег с карт
Причиной повторного списания средств с карт у некоторых клиентов Сбербанка 26 февраля стал сбой в другом банке, сообщила «Ведомостям» пресс-служба Сбербанка.
«Причиной повторного списания явился сбой не в Сбербанке, а в одном из российских банков, терминал которого установлен в торговой точке, где клиенты совершали покупку», – сообщила пресс-служба. В результате у некоторых клиентов Сбербанка с карт повторно списались деньги за ранее совершенные операции, отметили в пресс-службе.
Название банка, у которого произошел сбой, в сообщении не раскрывается. Специалисты работают над отменой списаний, отмечает Сбербанк.
Сбой 26 февраля произошел в работе платежных терминалов Райффайзенбанка, уточняет «Интерфакс». Ошибочно списанные деньги вернут в течение трех дней, сообщила пресс-служба этого банка.