Сбербанк объяснил повторное списание денег с карт

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Росстат объяснил исключение выплаты пенсионерам из доходов населения

Росстат оценивает в 0,4 процентного пункта положительное влияние единовременной выплаты пенсионерам в 2017 г. на динамику реальных располагаемых доходов населения России и считает это решение обоснованным. Об этом рассказал руководитель Росстата Александр Суринов после итоговой коллегии ведомства.

«Эта единовременная выплата в прошлом году - экстраординарное такое событие, никогда ее не было, поэтому нужны дополнительные разъяснения. В целом ее влияние в прошлом году на динамику доходов населения составило 0,4 процентных пункта», - сказал он.

На минувшей неделе Росстат отчитался о реальных доходах населения в январе 2018 г. Впервые за долгое время они не сократились в годовом выражении, но и не выросли, сообщило ведомство. Однако оказалось, что нулевая динамика была получена потому, что Росстат не учел часть доходов, полученных населением год назад, а именно единовременную выплату пенсионерам 5000 руб. Тогда она позволила зафиксировать рост доходов сразу на 8,8%, и это единственный месяц в 2017 г., когда доходы росли. Весь прошлый год Росстат эту выплату учитывал и его итоги пересматривать не стал – спад доходов на 1,7%.

«Методику мы не меняли. В оперативном докладе мы убрали этот выплеск (в январе 2017 г.), при этом объяснив, почему это произошло... В начале марта будет основной доклад за январь. Там будет большой раздел по пенсиям, будет более подробный раздел по доходам. Сейчас в марте увидите все подробные динамические ряды и по пенсиям, и по доходам с учетом и без учета этой выплаты», - пояснил Суринов.