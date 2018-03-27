Белорусскому Паритетбанку отказали в покупке украинской «дочки» Сбербанка

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Путин ответил на вопрос о возможной отставке Тулеева

Кадровые решения в Кемеровской области по итогам пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» могут быть приняты после выявления виновных в трагедии, заявил президент Владимир Путин на встрече с инициативной группой граждан.

Встреча проходила в холле морга медико-санитарной части. Собравшиеся спросили главу государства, планируется ли отставка губернатора Амана Тулеева.

«Произошла страшная трагедия. Для того чтобы принять решения подобного рода... Во-первых, под камеры это не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе, нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети», – ответил Путин (цитаты по «Интерфаксу»).

В то же время, отметил президент, не стоит сразу назначать виновных, для установления истины работают следователи. Он пообещал: «Никто ничего скрывать и никого прикрывать не собирается».

«Пройдут по всей цепочке, начиная с тех, кто давал разрешение, и заканчивая теми, кто должен был следить за безопасностью, этим ЧОПом, который сидел и кнопку не нажал. Пройдут по всей цепочке от регистрации этого здания и выдачи разрешения – как из фабрики сделать развлекательный центр, кто давал разрешение на то, чтобы эти материалы использовать при таком целевом назначении. Мы с вами не будем прямо сейчас назначать виновных. Но следователи отработают по полной программе», – заверил президент.

Глава государства обратил внимание, что подобных «Зимней вишне» объектов в стране может быть много.

Во вторник жители Кемерова собрались на стихийный митинг у здания региональной администрации в центре города. Собравшиеся потребовали отставки Тулеева, обвинив губернатора в бездействии и замалчивании информации о пожаре.

Путин прибыл в Кемерово во вторник. Он приехал к сгоревшему торговому центру и возложил букет роз к стихийному мемориалу у здания.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел в воскресенье, 25 марта. В результате, по последним данным, погибло 64 человека.

Путин приехал в Кемерово, где проходит стихийный митинг