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Белорусскому Паритетбанку отказали в покупке украинской «дочки» Сбербанка

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Национальный банк Украины (НБУ) не согласовал Паритетбанку покупку украинского Сбербанка, сообщает регулятор.

«Национальный банк Украины отказал в согласовании существенного участия в ПАО "Сбербанк" акционерному обществу "Паритетбанк" (Республика Беларусь) в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины», – говорится в сообщении. Такое решение принял комитет регулятора по вопросам надзора и регулирования банковской деятельности.

Принадлежащий управделами президента Белоруссии Паритетбанк оставался единственным претендентом на приобретение украинской «дочки» Сбербанка, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на НБУ.

Претендовавший ранее на актив украинский бизнесмен Валерий Хорошковский документы в НБУ так и не подал. Близкие к украинскому Сбербанку собеседники говорили изданию, что Хорошковский отказался от сделки из-за санкционных рисков.

Сделку с Паритетбанком предполагалось структурировать так, чтобы Сбербанк смог вернуть на украинскую «дочку» часть межбанковских кредитов через белорусский БПС-банк. По данным российского госбанка, на III квартал 2017 г. там зависло 25 млрд гривен ($960 млн). Предложенная схема дисконтирования капитала украинского Сбербанка (3,7 млрд гривен) и кредитов от российского Сбербанка (25 млрд гривен) на размер неработающих кредитов «дочки» (24,1 млрд гривен) предусматривала максимальную цену сделки в 4,6 млрд гривен, или около $176 млн.

Собеседники «Коммерсанта» указывали, что проблемой для сделки может стать фигура руководителя управделами президента Белоруссии и акционера Паритетбанка Виктора Шеймана, который находится под санкциями США и Евросоюза.

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Политика
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Мэрия Кемерова опубликовала список погибших и пропавших при пожаре

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Пропавшими без вести при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове числятся 38 человек, в том числе более 20 детей, следует из опубликованного на сайте администрации города списка. Также кемеровские власти разместили список погибших из 25 человек, личность которых установлена.

Следственный комитет (СК) приводит другие цифры. На данный момент следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек во время пожара, говорится в сообщении СК. Обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших. 21 тело уже опознано, родственникам выданы разрешения для их захоронения.

Некоторые тела сильно повреждены огнем, для их идентификации назначены и проводятся генетические экспертизы. «Во избежание ошибок на данном этапе Следственный комитет считает невозможной публикацию списков погибших при пожаре», – отмечает СК.

В общей сложности жертвами пожара стали 64 человека, говорил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков. Из них 41 – дети, сообщал ранее «Интерфакс» со ссылкой на списки погибших МВД и МЧС.

В штабе, созданном родственниками жертв пожара, «Интерфаксу» говорили, что к ним поступила информация о 85 пропавших без вести. Средний возраст 70% из них составляет 10–13 лет, говорил собеседник агентства.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта. По словам председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, очаг возгорания находился на четвертом этаже ТЦ в детской игровой комнате. Причиной пожара могло стать короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем, однако следователи склоняются к первой версии.

По словам источника «Интерфакса», спасатели уже завершили поисковую операцию на месте пожара.

При пожаре в Кемерове погибло более 60 человек

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Финансы
Новости

Руководство Интехбанка заподозрили в выводе 870 млн рублей

Ведомости
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Председателя правления Интехбанка в Татарстане Марселя Зарипова и его первого заместителя Елену Наумову подозревают в незаконном выведении активов банка на 873 млн руб. Об этом сообщил Следственный комитет России (СКР).

В сообщении ведомства уточняется, что председатель правления Интехбанка и его первый заместитель подозреваются в злоупотреблении полномочиями. В отношении них заведены соответствующие уголовные дела.

«По версии следствия, зная о неплатежеспособности банка и возможности отзыва лицензии ЦБ РФ, в декабре 2016 г. они незаконно вывели активы финансового учреждения на сумму 873,6 млн руб.», - указывается в сообщении ведомства.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС о возбуждении дела в отношении Наумовой, занимавшей пост заместителя председателя правления банка в 2014-2017 гг. ЦБ отозвал лицензию у Интехбанка 3 марта. Позже Арбитражный суд Татарстана признал кредитно-финансовое учреждение банкротом.

Центробанк уточнял, что отрицательный капитал Интехбанка составил 14,8 млрд руб. Временная администрация увидела в работе кредитной организации операции, направленные на вывод активов. При этом стоимость активов Интехбанка, по оценке временной администрации, не превышает 10,9 млрд руб., а обязательства перед кредиторами составляют 25,7 млрд руб.

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Политика
Новости

Ирландия выразила соболезнования России одновременно с высылкой дипломата

Ведомости/Интерфакс
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МИД Ирландии сегодня объявил о решении выслать одного российского дипломата в связи с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В заявлении ирландского МИД от имени министра иностранных дел и торговли страны Саймона Ковени говорится, что российский посол поставлен в известность, что «аккредитация одного из сотрудников с дипломатическим статусом была аннулирована».

«Использование кем-либо и где-либо химического оружия, в том числе использование любых отравляющих веществ в качестве оружия, шокирует и ужасает. Атака в Солсбери была не просто атакой, направленной против Великобритании, а посягательством на всю систему международных правил, от которой зависит наша безопасность и благополучие», - отмечается в нем.

В том же релизе МИД Ирландии вновь выразил соболезнования россиянам, и в особенности семьям жертв катастрофического пожара в торговом центре в Кемерове. «Приносим соболезнования родственникам многочисленных жертв этой страшной трагедии», - говорится в сообщении.

Накануне о высылке российских дипломатов объявили более 20 государств, в том числе США. Всего высылке подлежат более 100 дипломатических работников.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за отравления нервно-паралитическим веществом впали в кому работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По последним данным о ходе расследования, вещество было внесено в вентиляцию их автомобиля.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о высылке 23 российских дипломатов. Накануне она объявила, что с опасным веществом контактировали 150 британцев и 50 из них пришлось пройти лечение в больнице.

Россия обвинения категорически отвергает.

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Бизнес
Новости

Топ-менеджер «Лукойла» подарил жене акции компании на 110 млн рублей

Ведомости
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Старший вице-президент «Лукойла» Азат Шамсуаров подарил своей супруге Гульнаре Шамсуаровой 28 370 акций компании, говорится в сообщении «Лукойла».

Исходя из текущих котировок данный пакет оценивается примерно в 110 млн руб. В результате доля Шамсуарова в «Лукойле» сократилась с 0,0098% до 0,0065%. Договор дарения был заключен 22 марта.

Ранее президент «Лукойла» Вагит Алекперов сообщал, что компания погасит до 10% казначейских акций, или 100 млн акций до конца 2018 г. По его словам, еще 40 млн акций (5,5%) будет депонировано для мотивации менеджмента. Кроме того, в течение пяти лет нефтяная компания может направить на выкуп собственных акций $2–3 млрд.

Крупнейшими акционерами «Лукойла» являются Алекперов (24,8%), вице-президент компании Леонид Федун (9,8%), структуры ИФД «Капиталъ» (около 8%) и кипрская «дочка» Lukoil Investment Cyprus (16,18%).

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Бизнес
Новости

Сборщик iPhone купил производителя аксессуаров для техники Belkin

Ведомости
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Тайваньский гигант Foxconn, который поставляет Apple компоненты для смартфонов и собирает iPhone на своих предприятиях, выкупил американскую компанию Belkin, сообщает The Verge. Belkin производит аксессуары для различной электроники и владеет такими брендами, как Wemo, Phyn и Linksys.

Покупателем Belkin стала дочерняя компания Foxconn – Foxconn Interconnect Technology.

Сумма сделки составила $866 млн. Ее еще должны одобрить регуляторы, включая комитет по иностранным инвестициям в США. Обе компании отказались от комментариев. Неизвестно, будет ли Belkin менять линейку аксессуаров. Основатель Belkin Чет Пипкин продолжит управлять проектом и может присоединиться к управляющему составу тайваньского холдинга.

Издание отмечает, что протекционистская политика президента США Дональда Трампа может поставить эту сделку под вопрос, но обещание Foxconn вложить $10 млрд в строительство завода в Висконсине, возможно, поможет найти общий язык с Белым домом.

Belkin существует уже около 35 лет. Штаб-квартира находится в Калифорнии. Компания разрабатывает аксессуары для компьютеров и смартфонов, в том числе зарядные устройства, док-станции для ноутбуков и телефонные чехлы. Belkin выкупила торговую марку и подразделение производителя роутеров Linksys у Cisco в 2013 г. Компания также более пяти лет работает с умной домашней системой Wemo.

В России стартовали продажи iPhone X

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Политика
Новости

Путин назначил нового заместителя министра иностранных дел

Ведомости
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Президент России Владимир Путин назначил новым заместителем министра иностранных дел Сергея Вершинина. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу 27 марта.

Ранее Вершинин занимал пост специального представителя министра иностранных дел России по ближневосточному урегулированию. С февраля 2005 г. он возглавлял департамент Ближнего Востока и Северной Африки МИДа.

64-летний дипломат работает в министерстве с 1976 г. Он занимал различные должности в центральном аппарате МИДа и за рубежом, в том числе в посольствах России в Тунисе и Алжире. ТАСС отмечает, что Вершинин владеет арабским, английским и французским языками.

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Политика
Новости

Абызов пообещал серьезные выводы для системы надзора после пожара в Кемерове

Ведомости
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Правительство сделает серьезные выводы для системы государственного контроля после пожара в торговом центре Кемерова, унесшего жизни 64 человек, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова.

«Выводы будем делать, и серьезные, но после детального анализа произошедшего. В данный момент приоритет – обеспечить оперативную и бесперебойную работу служб МЧС и Минздрава», – заявил министр. Он отметил, что главная задача всех сейчас – «справиться с трагедией» и «помочь людям».

Президент Владимир Путин, прибывший на место трагедии, пообещал, что все виновные будут наказаны. Он назвал одной из причин произошедшего «преступную халатность и разгильдяйство».

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел днем 25 марта. Всего, согласно последним данным, погибло 64 человека, среди них 41 ребенок. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур.

Ранее председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин назвал наиболее вероятной версией пожара в торговом центре – замыкание электропроводки. Дать окончательный ответ на этот вопрос он пообещал после проведения всех экспертиз.

В рамках уголовного дела, возбужденного в связи с пожаром, задержаны пять человек. Следователи сообщали, что во время инцидента пожарная сигнализация в торговом центре не работала, охранник не стал включать «тревожную кнопку» после возгорания, а многие двери оказались заблокированы. Бастрыкин подчеркивал, что «система безопасности в целом была фактически брошена на произвол судьбы и не функционировала».

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Недвижимость
Новости

Эксперты назвали города с самой дорогой арендой жилья в мире

Ведомости
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Самым дорогим городом в мире для арендаторов жилья в массовом сегменте является Сан-Франциско – средняя ставка аренды здесь составляет $650 в неделю, подсчитала компания Savills, эксперты которой составили рейтинг самых дорогих городов мира для съемщиков жилья.

«В Сан-Франциско крайне высокий спрос на аренду со стороны молодых специалистов высокотехнологического сектора, которые приезжают в город. Однако здесь наблюдается дефицит предложения жилья в аренду, так как закон о регулировании арендной платы действует как сдерживающий фактор для новых арендодателей. По иронии судьбы законодательный акт, который выгоден для нынешних арендаторов, влечет за собой рост арендных ставок для новых жильцов», – говорит Иоланда Барнс, директор департамента мировых исследований Savills.

После Сан-Франциско, по подсчетам экспертов, следуют два других крупных американских города – Нью-Йорк ($570 в неделю) и Лос-Анджелес ($550 в неделю). Четвертую и пятую строчки рейтинга заняли города Лондон ($500) и Дублин ($480). «В Дублине активная внутренняя экономика и ограниченный рынок сбыта в 2017 г. привели к росту стоимости аренды массового жилья на 5,7%», – говорится в исследовании.

«Гонконг, который наравне с Лондоном является одним из самых дорогих городов мира для покупки жилья, занимает лишь 9-ю строчку рейтинга по стоимости аренды жилья массового сегмента – $450», – говорится в исследовании.

Эксперты отмечают, что первая десятка городов с самыми высокими ценами на аренду дорогого жилья очень сильно отличается от лидеров по стоимости аренды массового жилья.

Самый дорогой город для аренды элитной недвижимости – Нью-Йорк со ставкой в $3260 в неделю. Это почти в 5 раз больше, чем аренда квартиры или дома массового сегмента в этом же городе. На втором месте – Токио ($2750 в неделю), который не вошел в число самых дорогих городов для аренды массового жилья. В пятерку лидеров также вошли Лондон ($2410), Гонконг ($2390), Амстердам ($1940).

«Наш анализ говорит о том, что самые дорогие города для покупки недвижимости не всегда являются самыми дорогими для аренды, – говорит Иоланда Барнс. – Стоимость массового жилья в Гонконге сейчас составляет около $16 300 за 1 кв. м, что почти в 2 раза больше, чем в Сан-Франциско. Однако стоимость аренды жилья данного класса в Гонконге примерно на 30% ниже, чем в Сан-Франциско».

Как выглядят самые дорогие жилые дома в Москве

Бизнес
Новости

«Транснефть» в третий раз выставила на продажу долю в КХЛ

Ведомости
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«Транснефть» в третий раз выставила на продажу 4/34 (11,8%) в уставном капитале Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается в материалах компании.

Начальная цена актива – 295,74 млн руб. Шаг – 10 млн руб., цена отсечения – 147,9 млн руб. (50% начальной цены). Размер обеспечения заявки для участия составляет 3 млн руб.

Заявки принимаются до 26 апреля, решение о допуске будет принято 8 мая. Торги пройдут 11 мая, итоги аукциона подведут 18 мая.

«Транснефть» была одним из учредителей КХЛ. Первый раз компания выставила долю на аукцион весной 2013 г. по директиве правительства – за 100 млн руб. Заявки на участие в торгах подали сама лига, «Роснефть» и команда «Лев» из Праги. Но «Транснефть» передумала продавать актив себе в убыток и объявила тендер несостоявшимся. В ноябре 2017 г. компания снова попыталась продать долю в КХЛ. При этом цена – 295,7 млн руб. – оказалась в три раза выше изначальной.

ООО «Континентальная хоккейная лига» было создано в 2008 г. В лиге участвуют 27 команд из семи стран – России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии и Финляндии.

Тимченко, Ротенберг и Ковальчук сыграли в хоккей

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Политика
Новости

При пожаре в торговом центре в Кемерове погибло более 40 детей

Ведомости
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При пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове погиб 41 ребенок. Об этом свидетельствуют списки погибших, вывешенные в созданном семьями жертв штабе, передает «Интерфакс».

Члены инициативной группы родственников, которые проинспектировали кемеровский морг, подтвердили достоверность официальной информации о погибших на пожаре в ТРЦ, передает «Интерфакс». «Мы осмотрели морг, в списке 64 погибших. Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные – дети. Тела не прятали – мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках», – приводит агентство слова одного из членов инициативной группы.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел днем 25 марта. Всего, согласно последним данным, погибло 64 человека. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур.

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин во вторник заявил, что наиболее вероятная версия – замыкание электропроводки. «Очаг возгорания – детская игровая площадка, четвертый этаж. Мы сейчас назначили экспертизу, вместе советуемся. Там две версии: либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую мы меньше верим, – применение открытого огня», – пояснил он.

Путин приехал в Кемерово, где проходит стихийный митинг

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Политика
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Путин ответил на вопрос о возможной отставке Тулеева

Ведомости
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Кадровые решения в Кемеровской области по итогам пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» могут быть приняты после выявления виновных в трагедии, заявил президент Владимир Путин на встрече с инициативной группой граждан.

Встреча проходила в холле морга медико-санитарной части. Собравшиеся спросили главу государства, планируется ли отставка губернатора Амана Тулеева.

«Произошла страшная трагедия. Для того чтобы принять решения подобного рода... Во-первых, под камеры это не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе, нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети», – ответил Путин (цитаты по «Интерфаксу»).

В то же время, отметил президент, не стоит сразу назначать виновных, для установления истины работают следователи. Он пообещал: «Никто ничего скрывать и никого прикрывать не собирается».

«Пройдут по всей цепочке, начиная с тех, кто давал разрешение, и заканчивая теми, кто должен был следить за безопасностью, этим ЧОПом, который сидел и кнопку не нажал. Пройдут по всей цепочке от регистрации этого здания и выдачи разрешения – как из фабрики сделать развлекательный центр, кто давал разрешение на то, чтобы эти материалы использовать при таком целевом назначении. Мы с вами не будем прямо сейчас назначать виновных. Но следователи отработают по полной программе», – заверил президент.

Глава государства обратил внимание, что подобных «Зимней вишне» объектов в стране может быть много.

Во вторник жители Кемерова собрались на стихийный митинг у здания региональной администрации в центре города. Собравшиеся потребовали отставки Тулеева, обвинив губернатора в бездействии и замалчивании информации о пожаре.

Путин прибыл в Кемерово во вторник. Он приехал к сгоревшему торговому центру и возложил букет роз к стихийному мемориалу у здания. 

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел в воскресенье, 25 марта. В результате, по последним данным, погибло 64 человека.

Путин приехал в Кемерово, где проходит стихийный митинг

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