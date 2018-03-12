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Белорусский банк остался единственным претендентом на покупку украинского Сбербанка

Единственным претендентом на приобретение украинской «дочки» Сбербанка остался Паритетбанк, принадлежащий управделами президента Белоруссии. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Нацбанк Украины (НБУ). Там заявили, что необходимый пакет документов для приобретения украинского Сбербанка через Паритетбанк был направлен управделами 21 декабря. Других заявок на покупку в НБУ сейчас нет.

Претендовавший ранее на актив украинский бизнесмен Валерий Хорошковский документы в НБУ так и не подал. Близкие к украинскому Сбербанку собеседники заявили, что он намерен отказаться от сделки из-за санкционных рисков.

Сделку с Паритетбанком предполагается структурировать так, чтобы Сбербанк смог вернуть на украинскую «дочку» часть межбанковских кредитов через белорусский БПС-банк. По данным Сбербанка, на III квартал 2017 г. там зависло 25 млрд гривен ($960 млн). Сделка, по словам одного из собеседников издания, может выглядеть так: «Сумма капитала Сбербанка (Украина) (3,7 млрд гривен) и кредитов от Сбербанка России (25 млрд гривен) дисконтируется на размер неработающих кредитов украинского банка (24,1 млрд гривен)». То есть максимально цена сделки может составить 4,6 млрд гривен, или около $176 млн.

Проблемой для сделки может стать фигура руководителя управделами президента Белоруссии и акционера Паритетбанка Виктора Шеймана, который находится под санкциями США и Евросоюза, отметили собеседники «Коммерсанта».