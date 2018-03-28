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Промсвязьбанк вернул часть средств Центробанку в марте

В марте Промсвязьбанк вернул «существенную часть» средств, которые занимал у Центробанка, сообщил представитель банка в ответ на вопросы «Ведомостей». Сумму он не назвал, сказав лишь, что подробности будут раскрыты в мартовской отчетности.

В декабре Промсвязьбанк привлек от ЦБ ликвидность на 298 млрд руб., с того момента банк был должен регулятору совокупно более 344 млрд руб., следует из его отчетности. Задолженность на 1 марта составляла 344,2 млрд руб. В декабре банк столкнулся с оттоком клиентских средств: компании забрали со счетов 269,4 млрд руб., вкладчики - почти 22 млрд руб. В середине декабря ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка силами Фонда консолидации ЦБ.

В феврале банку почти удалось остановить отток средств компаний - они забрали всего около 4,6 млрд руб. От населения в феврале банк привлек почти 9 млрд руб.