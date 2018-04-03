Сеул запустит собственную криптовалюту

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Россельхозбанк определил параметры выпуска субординированных бондов

Россельхозбанк (РСХБ) разместит бессрочные субординированные облигации серий 01Т1 и 09Т1 на 15 млрд руб. Ориентир ставки первого купона составит 9-9,25% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к 10-летнему колл-опциону в размере 9,2-9,46% годовых. Сбор заявок пройдет 18 апреля, техническое размещение бондов серии 01Т1 на 10 млрд руб. запланировано 25 апреля, серии 09Т1 на 5 млрд руб. – 26 апреля.

По бумагам предусмотрены полугодовые купоны и колл-опционы через каждые 10 лет. До первого опциона ставки купонов не меняются. Ставка следующих купонов на 10 лет, если облигации не отзовут, будет равна сумме доходности 10-летних ОФЗ на дату переустановки купона (через 10 лет), спреда между ставкой по первому купону и доходностью 10-летних ОФЗ на дату установления первого купона и 100 б.п. Организаторами размещения выступают сам РСХБ, а также «ВТБ Капитал».

РСХБ планирует получить разрешение ЦБ для признания облигационных займов субординированными и включения их в капитал первого уровня.

В прошлый раз РСХБ выходил на долговой рынок в марте, разместив четырехлетние биржевые облигации серии БO-05P на 25 млрд руб. по ставке 7,4%. Сейчас в обращении находятся 10 выпусков бондов РСХБ на 72 млрд руб. и 25 выпусков классических облигаций на 175 млрд руб.

Осенью прошлого года зампред правления РСХБ Кирилл Левин рассчитывал, что полученных в прошлом году от государства 50 млрд руб. банку хватит для того, чтобы не обращаться за помощью весь 2018 г. Однако РСХБ запросил господдержку. 20 марта Левин рассказал, что РСХБ обсуждает с акционером в лице Росимущества возможность пополнения капитала, а также может выпустить субординированные облигации.

За 2017 г. РСХБ уменьшил убыток в три раза, с 58,9 млрд руб. до 19,5 млрд, а также на 10 млрд руб. сократил проблемные кредиты. В основном РСХБ терпит убытки из-за отчислений в резервы.