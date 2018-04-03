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Финансы
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Убыток финансовой группы «Будущее» превысил 15 млрд рублей

Ведомости
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Убыток финансовой группы «Будущее», объединяющей пенсионные фонды O1 Group Бориса Минца, составил за 2017 г. 15,4 млрд руб. из-за пересмотра стоимости активов против убытка в 1 млрд руб. в 2016 г., следует из отчетности холдинга по РСБУ.

Основная часть убытка связана с обесценением акций дочерних обществ – негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Будущее», «Телеком-союз» и «Образование» – на 13,53 млрд руб., или на 25%, до 40,64 млрд руб. по состоянию на конец 2017 г. На эту сумму были созданы соответствующие резервы. Кроме того, группа зарезервировала 566 млн руб. под обесценение векселей.

Убыток 15 млрд руб. – это неденежный результат, говорит представитель группы: он является следствием переоценки стоимости активов фонда и отражает сложившуюся на рынке ситуацию. По его словам, группа отразила изменившуюся стоимость своих активов в соответствии с текущей среднерыночной оценкой НПФ из топ-10 – она снизилась до 10-13% по сравнению с 15-20% несколькими годами ранее.

На снижение стоимости фондов повлияла не только санация в банковском секторе (НПФ «Будущее» списал акции попавшего под финансовое оздоровление банка «Открытие», а также потерял на снижении стоимости акций ВТБ), но и общерыночные факторы неопределенности в отрасли, связанные с продолжающимся мораторием на поступление взносов по обязательному пенсионному страхованию и отсрочкой запуска новой системы индивидуального пенсионного капитала, объясняют в «Будущем.

«Группа уже реализует меры, направленные на повышение стоимости чистых активов, включая оптимизацию расходов и корректировку инвестиционной стратегии в направлении более консервативной, увеличение инструментов с фиксированным доходом», – отмечает представитель «Будущего».

На снижение стоимости фондов повлияла не только санация в банковском секторе (НПФ «Будущее» переоценил бумаги санируемой группы «Открытие», а также потерял на снижении стоимости акций ВТБ), но и общерыночные факторы неопределенности в отрасли, связанные с продолжающимся мораторием на поступление взносов по обязательному пенсионному страхованию и отсрочкой запуска новой системы индивидуального пенсионного капитала, объясняют в «Будущем».

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Политика
Новости

Во Франции началась масштабная забастовка железнодорожников

Ведомости
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Многие поезда во Франции во вторник отменены из-за начала забастовки сотрудников национального железнодорожного оператора SNCF, сообщает Financial Times (FT). Четыре основных профсоюза планируют проводить двухдневные забастовки через каждые три дня в течение трех месяцев. Они протестуют против планов президента Эммануэля Макрона провести реформы в SNCF, из-за которых водители поездов лишатся щедрых привилегий.

В забастовке во вторник приняли участие 34% сотрудников SNCF, заявила компания. Были отменены 88% высокоскоростных поездов TGV и 80% региональных поездов, а также часть международных поездов. Из-за этого день получил название «черный вторник». Реформы Макрона направлены на то, чтобы сделать SNCF более конкурентоспособной, так как правила ЕС обязывают Францию открыть свой рынок железнодорожных перевозок.

В прошлом забастовки водителей поездов уже срывали планы правительства провести реформы системы соцобеспечения в 1995 г. и пенсионной системы в 2010 г. Но в этот раз у Макрона есть сильное большинство в парламенте, а правительство заявило о готовности в случае необходимости подписать ордонансы, которые позволят провести железнодорожную реформу в более короткий срок, отмечает FT.

Кроме того, во вторник во Франции проводили отдельные забастовки сотрудники Air France, уборщики мусора и сотрудники энергетического сектора.

Во Франции забастовка железнодорожников переросла в беспорядки

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Бизнес
Новости

Россельхознадзор ограничил ввоз из Абхазии овощей, цветов и фруктов

Ведомости
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Россельхознадзор временно ограничил поставки из Абхазии на территорию России овощей, фруктов, цветов, а также многократно используемой тары и паллетов из-за распространения в республике коричнево-мраморного клопа, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Адыгеи.

Решение принято по итогам мониторинга, выявившего критическую фитосанитарную обстановку в Абхазии.

«В целях недопущения распространения опасного карантинного объекта на территории России и сохранения экспортного потенциала страны Россельхознадзор считает необходимым со 2 апреля ввести временные ограничения... Исключение составляют картонные коробки, которые могут перевозиться в сопровождении фитосанитарного сертификата из страны-отправителя», - уточняется в заявлении.

В 2017 г. в Абхазии коричнево-мраморный клоп уничтожил до 50% урожая фундука и цитрусовых.

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Политика
Новости

Мария Захарова ответила на колонку в «Ведомостях»

Ведомости
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на колонку заместителя главного редактора «Ведомостей» Кирилла Харатьяна «27 стран против 24 нелепых выдумок». В заявлении Захаровой, полученном «Ведомостями», отмечается, что автор колонки поставил под сомнение наличие у России «положительной повестки» и заподозрил «российскую внешнюю политику в постоянном стремлении противопоставить себя условному "Западу" и поддерживать конфликтную ситуацию».

Проблема заключается не в отсутствии позитивной повестки, пишет Захарова. «Дело в том, что наличие столь серьезных вызовов и угроз, которые стоят перед международным сообществом, так и не сподвигло государства т.н. «Запада» к равноправному сотрудничеству с Россией. Политический истеблишмент ряда западных государств не хочет решать вопросы за столом переговоров, не считает себя связанным правилами и процедурами международного права (что, кстати, наглядно показало «дело Скрипалей»), предпочитая бесконечно праздновать «победу» в Холодной войне и пытаясь саботировать наши конструктивные предложения по т. н. «позитивной повестке» (как было, например, с идеей об отмене виз с ЕС)», - пишет представитель МИДа.

«Резюмируя: положительная повестка у нас есть, а вот желания решать сложные вопросы за столом переговоров у "партнеров" не хватает», - заявила Захарова.

Полный текст ответа Марии Захаровой:

Политика
Новости

Британская лаборатория не доказала российское происхождение «Новичка» – Sky News

Ведомости
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Лаборатория минобороны Великобритании в Портон-даун близ Солсбери, исследовавшая образцы с места отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, не смогла установить происхождение использованного при этом нервно-паралитического вещества типа «Новичок». Об этом канал Sky News сообщил со ссылкой на руководителя лаборатории DSTL Гари Эйткенхеда.

«Мы установили, что это "Новичок", что это боевое нервно-паралитическое вещество. Мы не установили его точное происхождение, но мы дали правительству научную информацию, на основе которой с помощью ряда других источников они пришли к определенным заключениям», - заявил исследователь. Он повторил, что прямое установление происхождения вещества не являлось целью лаборатории. Оно, по его словам, потребовало «иной информации» на других уровнях, частично - разведывательной информации.

Эйткенхед вместе с тем рассказал, что синтез использованного «Новичка» «чрезвычайно сложен и требует привлечения ресурсов государственного уровня». Антидот против этого вещества неизвестен и никакого лечения такого типа Скрипаль с дочерью не получали, подчеркнул он. Руководитель также опроверг возможность попадания «Новичка» вовне «из стен нашей лаборатории».

Sky News выпустил эту новость накануне заседания по инциденту в Солсбери исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Россия не примет результатов расследования ОЗХО, если они не будут предоставлены российской стороне, заявил в понедельник постпред России при организации Александр Шульгин.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, пострадавший в результате инцидента, остается в критическом состоянии, его дочь Юлия - в стабильном, сообщила сегодня Национальная служба здравоохранения Англии.

Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили без сознания возле торгового центра в Солсбери. Великобритания утверждает, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. Россия все обвинения в связи с «делом Скрипаля» отрицает и напоминает, что в 2017 г. полностью уничтожила все свое химическое оружие.

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Бизнес
Новости

Мильнер выбыл из топ-50 самых успешных венчурных инвесторов по версии Forbes

Ведомости
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Американский журнал Forbes опубликовал The Midas List («список Мидаса») – ежегодный рейтинг 100 самых успешных венчурных инвесторов мира. В этот рейтинг издание включает бизнесменов, которые удачно инвестировали в стартапы, превратившиеся впоследствии в крупные технологические компании. Единственный россиянин в списке Юрий Мильнер не попал в топ-50 рейтинга. В этом году он занял 52 строчку рейтинга.

В 2015 г. Мильнер был на 20 месте рейтинга. В 2016 г. - на 17 месте. В 2017 г. Мильнер поднялся на 15 строчку.

Американский Forbes называет Мильнера «самым влиятельным российским инвестором в технологии». В 2009–2010 гг. основанный Мильнером и Алишером Усмановым фонд DST купил миноритарный пакет акций Facebook. После этого DST вкладывал деньги во многие зарубежные активы – Spotify, Groupon, Twitter, Zynga, Alibaba и др.

Возглавил «список Мидаса» в этом году партнер фонда Sequoia Capital Нил Шэнь. На втором месте - партнер венчурной фирмы Benchmark Билл Герли. Замыкает первую тройку партнер фонда Sequoia Capital Джим Гетц, который лидировал в рейтинге предыдущие четыре года.

10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов

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Политика
Новости

В Германии столкнулись поезда метро

Ведомости
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Два поезда метро (U-Bahn) столкнулись в немецком городе Дуйсбург (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). По данным местных телеканалов, пострадали от 20 до 35 человек, сведений о погибших нет. По данным Spiegel, двое пострадавших в тяжелом состоянии, местные спасатели не подтверждают эту информацию.

Столкновение произошло в тоннеле на перегоне, причина инцидента пока не называется. Закрыта станция метро Auf dem Damm на окраине города.

Авто
Новости

Suzuki сменила руководителя российского подразделения

Интерфакс
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Новым генеральным директором российского представительства японского автопроизводителя Suzuki ООО «Сузуки мотор рус» назначен Юта Такахаси, который сменит Кэиити Сумиду, руководившего представительством Suzuki с 2015 г., сообщила компания.

Юта Такахаси будет отвечать за развитие бренда в России, а также за реализацию бизнес-стратегии, направленной на укрепление позиций компании на российском рынке. «В ближайшие годы в рамках общей стратегии развития Suzuki планируется усиление сети продаж и повышение узнаваемости бренда. При этом в новой должности моим приоритетом будет повышение объемов продаж в России», - приводит Suzuki слова нового руководителя.

Юта Такахаси родился в 1976 г. в городе Тиба (Япония). Окончил Университет Хитоцубаси со степенью MBA в области финансов. Около 12 лет проработал в корпорации Itochu (головная компания для ООО «Сузуки мотор рус»). В 2013 г. перешел в компанию General Electric, в 2014 г. вернулся в Itochu, где отвечал за российский рынок.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Suzuki в России в 2017 г. выросли на 10,6% до 5001 автомобиля. По данным АЕБ, в январе-феврале 2018 г. продажи Suzuki в России едва превысили 500 машин, что на 20% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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Бизнес
Новости

Путин и Эрдоган дали старт строительству АЭС «Аккую» в Турции

Ведомости
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Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции дали старт началу строительства АЭС «Аккую». Об этом говорится на сайте Кремля.

АЭС с четырьмя энергоблоками построят в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Соглашение о строительстве Москва и Анкара официально заключили в мае 2010 г. На данный момент проект полностью финансируется российской стороной. «Это первый в мире проект атомной электростанции, реализуемый по модели «строю – владею – эксплуатирую» (российская сторона обеспечивает финансирование, эксплуатацию и управление станцией)», – уточняется на сайте Кремля.

«Надеюсь, что в 2023 г. мы с вами сможем принять участие в открытии станции», – сказал во время церемонии Эрдоган Путину. В свою очередь российский президент пообещал «сделать все, чтобы присутствовать при начале работы этой АЭС».

По словам Эрдогана, «Аккую» обеспечит до 10% потребностей Турции в электричестве. «С вводом в строй АЭС "Аккую" Турция присоединится к семье стран с ядерной энергетикой», – заявил он.

Проект АЭС «Аккую» предполагает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+», соответствующими самым высоким стандартам безопасности.

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Политика
Новости

СКР показал новые кадры с камер видеонаблюдения «Зимней вишни»

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) обнародовал новое видео с камер видеонаблюдения из кемеровского торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Зимняя вишня» в момент возникновения пожара.

На кадрах запечатлены первые минуты после возникновения пожара, ролик смонтирован из нескольких кусков записи с камер наблюдения. На видео посетители ТРЦ в панике бегут к выходу. После начала возгорания в здании погас свет, многие посетители бежали к выходам в темноте.

«Запечатленные на записях с камер видеонаблюдения посетители обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего», - говорится в подписи к видео, размещенному на официальном Youtube-канале СКР. Людей, которые были свидетелями начала пожара, СКР просит позвонить следователям.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на четвертом этаже, где располагалась детская комната с аттракционами и кинозалы. Жертвами пожара стали 64 человека, их них 41 ребенок.

Расследованием уголовного дела занимается группа криминалистов и следователей из центрального аппарата СКР. Ее работой руководит лично руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях

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Авто
Новости

Путин подписал «закон о 0,3 промилле» для водителей

Ведомости
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вводящий административную ответственность водителей за пьяное вождение в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови. Закон не изменяет ранее установленного значения для определения факта употребления алкоголя за рулем по пробе выдыхаемого воздуха (0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха).

«Ответственность будет наступать в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется, в том числе, наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови», — сообщалось в сопроводительных документах к проекту закона. Административное наказание за пьяное вождение - 30 000 руб. и лишение прав на полтора года.

Госдума приняла законопроект 23 марта, Совет Федерации - 28 марта. Он возвращает в практику установление факта опьянения по анализу крови, а не только выдыхаемого воздуха.

В 2010-2013 гг. в законодательстве России нормой считалось нулевое содержание алкоголя в крови и выдыхаемом воздухе. Однако оказалось, что положительные результаты дают некоторые продукты питания, а у алкотестеров существует погрешность, дающая ложный положительный результат.

С 2013 г. нормой содержания алкоголя стали 0,16 мг на литр в выдыхаемом воздухе и 0,35 промилле алкоголя в крови, однако остался пробел в ст. 12.8 КоАП, содержащей определение опьянения водителя только по анализу выдыхаемого воздуха. В результате к ответственности не привлекались пьяные водители, которые в момент аварии находились в бессознательном состоянии или скрылись с места аварии.

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Недвижимость
Новости

Путин подписал закон о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ

Ведомости
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Президент Владимир Путин подписал документ, согласно которому вносятся изменения в федеральный закон «О рекламе». Копия документа размещена на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, в ст. №5 закона вносятся изменения следующего характера: не допускается размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов. Данное ограничение не касается социальной рекламы и справочно-информационных сведений.

23 марта депутаты Госдумы одобрили в окончательном чтение эти поправки. Совет Федерации одобрил изменения в закон 28 марта этого года.

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