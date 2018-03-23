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Борис Минц может продать НПФ «Будущее»

Владелец O1 Group Борис Минц ищет покупателей для НПФ «Будущее». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников – близкий к предпринимателю, ЦБ и одному из госбанков.

ЦБ уже одобрил смену владельцев фонда, рассказал один из собеседников. ЦБ не стал комментировать Reuters эту ситуацию, как и представители НПФ «Будущее» и Минца. «Частным пенсионным фондам все сложнее вести бизнес, добавьте к этому миллиардные убытки от инвестиций и непростые отношения с регулятором», – сказал агентству источник.

НПФ «Будущее» – третий по аккумулированным пенсионным накоплениям российский негосударственный пенсионный фонд. В 2016 г. фонд получил худший результат инвестирования среди НПФ – 4,1%, а по итогам девяти месяцев 2017 г. он получил отрицательную доходность в 0,1%.