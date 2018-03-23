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Финансы
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Борис Минц может продать НПФ «Будущее»

Ведомости
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Владелец O1 Group Борис Минц ищет покупателей для НПФ «Будущее». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников – близкий к предпринимателю, ЦБ и одному из госбанков.

ЦБ уже одобрил смену владельцев фонда, рассказал один из собеседников. ЦБ не стал комментировать Reuters эту ситуацию, как и представители НПФ «Будущее» и Минца. «Частным пенсионным фондам все сложнее вести бизнес, добавьте к этому миллиардные убытки от инвестиций и непростые отношения с регулятором», – сказал агентству источник.

НПФ «Будущее» – третий по аккумулированным пенсионным накоплениям российский негосударственный пенсионный фонд. В 2016 г. фонд получил худший результат инвестирования среди НПФ – 4,1%, а по итогам девяти месяцев 2017 г. он получил отрицательную доходность в 0,1%.

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Технологии
Новости

«Доктор Веб» рассказал о распространении нового вируса на сайте YouTube

Ведомости
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Компания «Доктор Веб» обнаружила нового троянца, который распространяется в комментариях на YouTube. Вредоносная программа под названием Trojan.PWS.Stealer.23012 похищает с зараженного устройства файлы и другую конфиденциальную информацию, включая сохраненные логины/пароли и файлы с рабочего стола.

«Утечка этих данных может привести к тому, что злоумышленники получат доступ к учетным записям жертвы в социальных сетях и других онлайн-сервисах», — говорится в сообщении компании.

Программа написана на языке Python и заражает компьютеры под управлением Microsoft Windows. Ее распространение началось в середине марта. Злоумышленники публикуют ссылки на вредоносную программу в комментариях к видеороликам на YouTube, посвященным компьютерным играм. Ссылки ведут на серверы «Яндекс.Диск».

«Чтобы убедить посетителя сайта нажать на ссылку, на страничках роликов публикуются комментарии, явно написанные из-под поддельных аккаунтов. При попытке перейти по такой ссылке потенциальная жертва загружает на свой компьютер самораспаковывающийся RAR-архив, который содержит троянца», — пояснил «Доктор Веб». Все украденные данные упаковываются в архив, который отправляется на сервер злоумышленников.

10 главных кибератак в истории человечества

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Бизнес
Новости

«Домодедово» и «Шереметьево» вошли в сотню лучших аэропортов мира

Ведомости
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Сингапурский международный аэропорт «Чанги» шестой год подряд возглавил рейтинг World Airport Awards, который составляет британская маркетинговая компания Skytrax на основе отзывов пассажиров.

Второе место занял южнокорейский «Инчхон». Он поменялся местами с аэропортом Токио «Ханэда», который в этом году оказался на третьей строчке.

В первую десятку также вошли международный аэропорт Гонконга, дохийский «Хамад», аэропорт Мюнхена им. Франца-Йозефа Штрауса, аэропорт «Сэнторэа», расположенный на искусственном острове возле японского города Тонокамэ, лондонский «Хитроу», аэропорты Цюриха и Франкфурта-на-Майне.

В топ-100 вошли два московских аэропорта — «Шереметьево» и «Домодедово». Первый за год поднялся с 81-го на 68-е место, второй остался на 74-й строчке. В прошлом году в списке были три российских аэропорта — в 2018 г. аэропорт Казани не вошел в топ-100.

«Шереметьево» вошло в рейтинг самых пунктуальных аэропортов мира

Бизнес
Новости

«Нордавиа» заменит «Саратовские авиалинии» на маршруте Москва – Орск

Ведомости
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Авиакомпания «Нордавиа» начнет выполнять рейсы между Москвой и Орском с 4 апреля. Об этом рассказал директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям перевозчика Виктор Аношкин, передает ТАСС.

На сайте «Нордавиа» уже можно купить билеты на этот маршрут, убедились «Ведомости».

До этого рейсы между Москвой и Орском выполняли «Саратовские авиалинии». Их самолет Ан-148, направлявшийся в Орск, потерпел крушение в начале февраля. На борту находился 71 человек, никто не выжил. После этого компанию на этом маршруте временно заменила «Ижавиа». Кроме того, Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта «Саратовских авиалиний» до 27 апреля. Если авиакомпания не устранит к этому сроку выявленные по итогам проверки недостатки, то с 28 апреля не сможет продолжать полеты.

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»

Выбор редактора
Политика
Новости

ИГ взяло на себя ответственность за захват заложников во Франции

Ведомости
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Запрещенная террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за захват заложников на юге Франции, передает Reuters.

Ранее сообщалось, что мужчина, захвативший заложников в супермаркете, ликвидирован. По последним данным, им оказался 30-летний выходец из Марокко. При захвате заложников он кричал лозунги ИГ, а во время переговоров с полицией потребовал освободить Салаха Абдеслама — организатора парижских терактов 13 ноября 2015 г., унесших жизни 130 человек.

СМИ сообщают о трех погибших заложниках. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что произошедшее по всем признакам будет квалифицировано как теракт. 

Технологии
Новости

Samsung изменил структуру руководства компании

Ведомости
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На годовом собрании акционеров Samsung Electronics был принят ряд решений, касающихся изменения структуры управления компанией. Об этом говорится в пресс-релизе Samsung.

В частности, решено разделить должности генерального директора и председателя совета директоров компании. Кроме того, акционеры одобрили увеличение числа членов совета директоров с 9 до 11. При этом в совет директоров второй раз за всю историю компании вошла женщина — Ким Сун Ук. Возглавил совет директоров бывший финансовый директор компании Ли Сан Хон.

Собрание также проголосовало за назначение директоров по каждому из основных направлений работы Samsung производство мобильных телефонов, электронные комплектующие и материалы и бытовая электроника.

Решение изменить структуру управления компанией было принято после того, как вице-президент Samsung Ли Чжэ Ён — фактический руководитель и наследник империи — был приговорен к пяти годам тюрьмы. Он признан виновным во взяточничестве, растрате, сокрытии активов за границей и клятвопреступлении.

Как предприниматели покидают основанные ими компании

Финансы
Новости

Предправления Московской биржи переизбран еще на два года

Ведомости
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Председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев на сегодняшнем заседании наблюдательного совета переизбран на новый двухлетний срок, сообщил сайт биржи. Действующий контракт Александра Афанасьева истекает в конце апреля 2018 г.

Афанасьев стал предправления Московской биржи в 2012 г. До этого он был председателем секции валютного рынка ММВБ, а в середине 1990-х - членом правления банка «Империал».

Выбор редактора
Политика
Новости

Захвативший заложников на юге Франции ликвидирован при штурме

Ведомости
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Захвативший заложников в супермаркете на юге Франции ликвидирован полицией при штурме. Об этом в официальном Twitter сообщил находящийся на месте происшествия министр внутренних дел Франции Жерар Коллон. «Захвативший заложников застрелен. Я скоро сделаю официальное заявление», - написал министр.

Эта информация поступила около 16.50 мск. За два часа до этого о том, что нападавший убит, сообщил мэр коммуны Треб Эрик Менасси, но позднее его информация не подтвердилась.

По последним данным, нападавший, тридцатилетний выходец из Марокко, уже был в поле зрения правоохранительных органов Франции. При захвате заложников в супермаркете он кричал лозунги запрещенной в России террористической организации ИГ, а во время переговоров с полицией потребовал освобождения Салаха Абдеслама - организатора парижских терактов 13 ноября 2015 г., унесших жизни 130 человек.

Французские СМИ сообщили, что число погибших заложников выросло до трех. Преступник подозревается также в нападении с применением огнестрельного оружия на сотрудников полиции в соседнем Каркасоне, в ходе которого был ранен полицейский. По информации Reuters, третий погибший был застрелен им в Каркасоне.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что произошедшее по всем признакам будет квалифицировано как теракт. Об этом же в эфире национального ТВ заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Все указывает на то, что это теракт», - передало слова Макрона BFM TV.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Осужденный за дачу взятки председатель Lotte переизбран в совет директоров

Ведомости
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Председатель Lotte Group Шин Донг Бин переизбран в советы директоров двух ключевых подразделений холдинга — Lotte Shopping Co. и Lotte Confectionery Co., сообщает Financial Times. Шин Донг Бин сейчас находится в тюрьме, в феврале он был приговорен к 2,5 года лишения свободы за дачу взятки.

Некоторые эксперты раскритиковали решение о переизбрании Шин Донг Бина, отмечает издание. Так, руководитель аналитической компании Chaebul.com Чон Сон Соп считает, что подобные события «вредят доверию к корпоративной Корее».

Шин Донг Бин стал одним из фигурантов дела в отношении бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, обвиняемой в коррупции. Суд признал председателя Lotte виновным в даче взятки подруге президента Чой Сун Силь, которая, по данным следствия, вымогала деньги у крупных южнокорейских компаний. Она приговорена к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере $16,6 млн.

Многопрофильный холдинг Lotte Group был основан в Японии в 1948 г. В Южной Корее работает с 1967 г. — с момента создания кондитерской фабрики Lotte Confectionery. Сейчас Lotte Group ведет бизнес в 30 странах и объединяет более 60 компаний в области ритейла, девелопмента, производства продуктов питания, химической промышленности, гостиничного бизнеса, финансов, страхования и других.

Шин Донг Бин начал свою карьеру в Lotte Group в 1988 г. Сначала он работал в компании Lotte Shoji, которая продает сладости и напитки в Японии. Председателем правления холдинга он был назначен в 2011 г.

Бизнес
Новости

Вице-президент «Лукойла» назвал кофе на АЗС «высокомаржинальным баррелем»

Ведомости
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Старший вице-президент по поставкам и продажам «Лукойла» Вадим Воробьев заявил, что продаваемые на АЗС продукты являются «высокомаржинальным баррелем» в сфере downstream, передает «Интерфакс».

По его словам, в России выручка от продажи нетопливных продуктов покрывает операционные расходы АЗС компании на 33%. Воробьев считает, что для России это высокий показатель, однако для иностранных компаний - низкий. За рубежом выручка от продажи продуктов покрывает расходы АЗС на 100%.

«Лукойл» рассчитывает к 2020 г. довести данный показатель в России до 50%, а в 2027 г. - до 80%.

Компания также собирается вводить автоматизированные АЗС. Благодаря им снижаются эксплуатационные расходы, что актуально на небольших земельных участках.

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Экономика
Новости

Набиуллина оценила риски протекционистских мер США для России

Ведомости
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Влияние протекционистских меры со стороны США и других мировых стран на российскую экономику пока ограничено, однако рискует увеличиться, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

«Мы видим, что риски протекционизма возросли. Скорее, даже возросла неопределенность. Перерастет ли это в более серьезную спираль протекционизма либо в какой-то момент остановится – вопрос. Но, безусловно, протекционизм, если будет возрастать, то он несет риски для мировой торговли и для мирового экономического роста», – прокомментировала Набиуллина введение США заградительных импортных пошлин на металлы и возможные ответные меры со стороны других стран (цитаты по «Интерфаксу»).

У России, как страны с открытым рынком, велика дола внешнеторгового оборота в ВВП, потому рост протекционизма в мире, безусловно, скажется на российской экономике, констатировала Набиуллина.

В то же время, по словам председателя ЦБ, принятые США протекционистские решения слабо влияют на экономику России. «Те меры, которые были приняты, их прямой эффект на российскую экономику очень ограничен – это существенно на основные показатели не повлияет. Но, конечно, если риски будут возрастать, то через канал темпа роста мировой экономики это может повлиять и на Россию. Это, конечно, нежелательный сценарий, по нашей оценке», – заключила Набиуллина.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении с 23 марта заградительных ввозных пошлин на сталь и алюминий в размере 25% и 10%. Введение пошлин отсрочено до 1 мая для стран Евросоюза, Аргентины, Австралии, Бразилии, Южной Кореи, Канады и Мексики. Протекционистская мера направлена в первую очередь против импорта из Китая. Дополнительно 22 марта Трамп распорядился проработать возможность введения пошлин на китайские товары стоимостью $60 млрд в год. В ответ власти Китая объявили о планах ввести пошлины на американские товары на сумму $3 млрд. Евросоюз также заявил о готовности применить ответные протекционистские меры против США.

По данным таможенной статистики, в 2017 г. Россия поставила в США 4,1 млн т стальной продукции, в том числе полуфабрикатов, на $1,6 млрд. Это меньше 10% экспорта, большая часть которого – именно полуфабрикаты.

Представитель «Северстали» в беседе с «Ведомостями» признавал, что решение администрации США нанесет ущерб участникам рынка и развитию мировой экономики в целом. При этом за 2017 г. эта компания отправила в США лишь 2% всей продукции, таким образом, в случае необходимости легко сможет перенаправить ее на другие рынки, отмечал он.

В UC Rusal заявляли, что российский металл не угрожает производителям алюминия в США, поскольку это те виды алюминиевой продукции, которые не производятся в достаточном количестве в этой стране. Крупнейший российский производитель алюминия продает в США чуть более 10% от общего объема, указывал собеседник «Ведомостей».

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Политика
Новости

Напавшего на Татьяну Фельгенгауэр отправят на принудительное лечение

Ведомости
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Следователи завершили расследование дела о покушении на убийство журналистки «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр, говорится в сообщении Следственного комитета России.

Психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что мужчина, совершивший преступление, нуждается в принудительном лечении. «В момент совершения инкриминируемого ему деяния мужчина не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими», — говорится в сообщении.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о применении к обвиняемому принудительной меры медицинского характера, добавили в СКР.

23 октября мужчина проник в офис радиостанции на Новом Арбате и напал на журналистку, ударив ее ножом в область шеи. Нападавший был задержан охранником радиостанции и передан правоохранительным органам. 

Что случилось в редакции «Эха Москвы»

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