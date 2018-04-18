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Из Morgan Stanley уволился трейдер по имени Морган Стэнли

Из банка Morgan Stanley уволился трейдер, который носит такое же имя – Морган Стэнли. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

У Стэнли также есть второе имя – Адам. Он устроился работать в Morgan Stanley в 2012 г., после окончания Бостонского колледжа, следует из отчета службы регулирования отрасли финансовых услуг. Представитель банка от комментариев отказался. Bloomberg попытался связаться со Стэнли в LinkedIn, но он не ответил на сообщения.

Morgan Stanley – крупная американская финансовая корпорация, одно из основных направлений – управление активами. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, но есть офисы в более чем 40 странах. По итогам I квартала 2018 г. чистая прибыль Morgan Stanley выросла на 38% год к году до $2,7 млрд, указано на сайте банка.

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