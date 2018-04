ЦБ пока не увидел кандидатов на санацию среди страховщиков

Стиль жизни

Фильм Ларса фон Триера покажут на Каннском фестивале впервые за семь лет

Премьера нового фильма Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» (The House That Jack Built) состоится на Каннском фестивале, сообщает The Hollywood Reporter.

Фильм Триера покажут в Каннах впервые за семь лет. Датскому режиссеру запретили участвовать в Каннском фестивале после того, как в 2011 г. на пресс-конференции после премьеры фильма «Меланхолия» он заявил, что симпатизирует Адольфу Гитлеру.

Новый фильм Триера покажут вне конкурсной программы. Он рассказывает о серийном убийце по имени Джек в исполнении Мэтта Диллона. Также в фильме снялись Райли Кио, Ума Турман, Бруно Ганц.

Триер является обладателем «Золотой пальмовой ветви», главный приз Каннского фестиваля он получил в 2000 г. за музыкальную драму «Танцующая в темноте».

Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая. Смотр откроется показом фильма иранского режиссера Асгара Фархади «Все это знают». В основную конкурсную программу вошли 17 лент, в том числе новый фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето», рассказывающий о Викторе Цое.

Также в основную программу конкурса были добавлены фильмы «Нож в сердце» француза Яна Гонзалеса, «Айка» казаха Сергея Дворцевого и «Дикое грушевое дерево» турецкого режиссера Нури Бильге Джейлана.

