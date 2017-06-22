Статья опубликована в № 4347 от 22.06.2017 под заголовком: Страхуются от Центробанка
Страховые лоббисты предложили ЦБ санировать страховщиков как банки
Однако полномочиями Агентства по страхованию вкладов предлагают наделить себя
- Михаил Тегин
- / Ведомости
Создание под эгидой ЦБ управляющей компании для оздоровления страховщиков – это усиление вмешательства в работу рынка
Максим Стулов / Ведомости
Всероссийский союз страховщиков (ВСС), саморегулируемая организация, готов частично взять на себя функции санации крупных страховщиков, испытывающих проблемы. Записку с такими идеями ВСС направил в ЦБ в среду, рассказывает президент ВСС Игорь Юргенс. Принцип работы может быть схож с оздоровлением банков через Агентство по страхованию вкладов (АСВ), добавляет он.
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