Страхование
Статья опубликована в № 4347 от 22.06.2017 под заголовком: Страхуются от Центробанка

Страховые лоббисты предложили ЦБ санировать страховщиков как банки

Однако полномочиями Агентства по страхованию вкладов предлагают наделить себя

Всероссийский союз страховщиков (ВСС), саморегулируемая организация, готов частично взять на себя функции санации крупных страховщиков, испытывающих проблемы. Записку с такими идеями ВСС направил в ЦБ в среду, рассказывает президент ВСС Игорь Юргенс. Принцип работы может быть схож с оздоровлением банков через Агентство по страхованию вкладов (АСВ), добавляет он.

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