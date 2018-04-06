«Росгосстраху» не хватало на выплаты

«Росгосстрах» — «дочка» банка «ФК Открытие», который с конца августа 2017 г. находится в Фонде консолидации банковского сектора Андрей Гордеев / Ведомости

В конце 2017 г. состав и структура активов «Росгосстраха», необходимых для покрытия страховых резервов, т. е. будущих выплат клиентам, не соответствовали требованиям Центробанка. Общая стоимость активов была меньше суммарной величины страховых резервов, говорится в аудиторском заключении компании «Эрнст энд Янг», опубликованном на сайте «Росгосстраха».

Отмеченное аудитором нарушение в случае с «Росгосстрахом» носит «технический» характер, компания – на санации, говорит управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. «Росгосстрах» – «дочка» банка «ФК Открытие», который с конца августа 2017 г. находится в Фонде консолидации банковского сектора. Формальным нарушение называет и представитель «Росгосстраха».

Средства на докапитализацию «Росгосстраха» в размере 42,2 млрд руб. были получены от «ФК Открытие» в последний рабочий день 2017 г., и страховщик разместил их на депозитах акционера – в банке «ФК Открытие». Это нарушало лимит на связанные стороны, объясняет представитель «Росгосстраха». На 31 декабря 2017 г. и сейчас инвестиционный портфель «Росгосстраха» сформирован высоколиквидными и качественными инструментами, сообщает представитель, и полностью обеспечивает страховые резервы и собственный капитал. В 2018 г. страховщик планирует привести в соответствие нормативам ЦБ структуру инвестиционного портфеля. Янин говорит, что в структуре активов «Росгосстраха» не видит рисков с качеством активов.

2017 год стал для «Росгосстраха» самым тяжелым для компании годом за всю ее историю, говорил гендиректор страховщика Николаус Фрай. В 2017 г. чистый убыток «Росгосстраха» вырос на 88,3% до 55,6 млрд руб., по данным бухгалтерского баланса. Одной из причин возросших убытков Фрай назвал деятельности компании по ОСАГО.

Убыток такого размера вряд ли мог быть вызван только одним ОСАГО, есть и другие факторы, сказал в пятницу телеканалу РБК председатель правления «ФК Открытие» и председатель совета директоров «Росгосстраха» Михаил Задорнов. Совместно с аудиторами уточнены результаты работы страховщика за последние три года, и выяснилось, что убыток «Росгосстраха» начал формироваться не в 2016–2017 гг., а еще в 2015 г., менеджмент и основные собственники компании камуфлировали их, сказал Задорнов (цитаты по «Интерфаксу»): «Поэтому мы внимательно в этой ситуации разбираемся, и результаты этого [проверки] станут известны и рынку, и обществу».

В декабре 2017 г. Задорнов в интервью «Коммерсанту» раскритиковал бывший менеджмент «Росгосстраха»: в компании царило «сверху донизу» воровство, и «Росгосстрах» при уникальной позиции на рынке ухитрился «в лице собственников и менеджмента абсолютно ничего не сделать за десять лет». Бывший совладелец и президент группы «Росгосстрах» Данил Хачатуров в интервью «Ведомостям» опроверг обвинения в неэффективности страховой компании и воровстве в ней.