«Росгосстрах» получил рекордный убыток за прошлый год

2017 год год стал самым тяжелым для «Росгосстраха» за всю современную историю компании Ярослав Чингаев / для Ведомостей

В 2017 г. чистый убыток «Росгосстраха» вырос на 88,3% до 55,6 млрд руб., следует из бухгалтерского баланса компании. «Минувший год стал, бесспорно, самым тяжелым для компании за всю ее современную историю», – процитированы в пресс-релизе компании слова ее гендиректора Николауса Фрая. Причина возросших убытков – ОСАГО и вложения в группу банка «Открытие», следует из его слов.

Весь прошлый год страховщик сокращал долю на рынке ОСАГО, и в IV квартале она составила около 10%, хотя в 2015 г. была около 40%. В результате в прошлом году «Росгосстрах» собрал по ОСАГО 31 млрд руб. премий, а выплатил 56,6 млрд руб. Также компания понесла потери из-за обесценения финансовых активов, приходящихся на группу «Открытие». Убыток «Росгосстраха» от инвестиционной деятельности в 2017 г. составил 21,6 млрд руб. против дохода в 4,7 млрд руб. годом ранее. Сколько из этого пришлось на вложения в группу «Открытие», Фрай не говорит. В прошлом году «Росгосстрах» перешел под контроль «ФК Открытие», о санации которого ЦБ объявил в конце августа прошлого года. За прошлый год «ФК Открытие» оказал страховщику финансовую помощь на 106 млрд руб., говорит Фрай.

То, что «Росгосстрах» получит убытки, было ожидаемо, однако их размер превзошел прогнозы аналитиков, говорит управляющий директор Национального рейтингового агентства (НРА) Павел Самиев. Компенсировать убытки по ОСАГО другими видами страхования и вложениями было невозможно, считает он.

На безубыточность компания планирует выйти в 2018 г., говорит Фрай. Антикризисная программа, которая начала действовать в «Росгосстрахе» еще в мае 2017 г., приносит первые позитивные изменения, уверяет он. В чем это заключаются, Фрай не говорит. Эта программа предусматривает сокращение доли на рынке ОСАГО и минимальное присутствие компании по ОСАГО в тех регионах России, где высока убыточность, рассказывает Фрай. По его словам, все добровольные виды страхования в «Росгосстрахе» прибыльны, за счет их развития он надеется минимизировать убытки от ОСАГО и компании в целом.

Это выполнимая задача, считает директор страховой аналитической группы Fitch Анастасия Литвинова. Для этого «Росгосстраху» нужно зафиксировать все проблемные вопросы в отчетности 2017 г., а в 2018 г. усилить контроль за административными расходами и следовать оптимальной инвестиционной стратегии, говорит она. Самиев считает, что «Росгосстраху» придется еще больше сократить свою долю на рынке ОСАГО: компании нужно практически покинуть этот сегмент и одновременно нарастить бизнес по другим направлениям. Бизнес-план «Росгосстраха» на 2018–2019 гг. предусматривает сохранение доли в ОСАГО на уровне 10% и максимальное использование преимуществ региональной сети для продаж услуг розничного страхования, знает аналитик рейтингового агентства S&P Виктор Никольский.

В 2018 г. «Росгосстраху», скорее всего, понадобится финансовая помощь от акционера для покрытия убытков 2017 г. и формирования качественной структуры активов, говорил ранее «Ведомостям» заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Евгений Шарапов.

«Ведомости» ожидают комментариев представителей «ФК Открытие» и ЦБ.