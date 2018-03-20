«Росгосстрах» прекратит спонсорство чемпионата России по футболу
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«Росгосстрах» принял решение не продлевать контракт на титульное спонсорство чемпионата России по футболу – контракт истекает в июле нынешнего года, сообщил «Ведомостям» гендиректор страховщика Николаус Фрай. Страховщик, объяснил он, отказывается от спонсорства по двум причинам.
Во-первых, статус «Росгосстраха» изменился – акционером группы «Открытие», в которую компания входит, стал Центробанк, а значит, решения о ее расходах принимает фактически государство, продолжает Фрай: еще в прошлом году в страховой компании начался тотальный аудит всех расходных статей, в том числе спонсорских предложений.
Во-вторых, Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) сама отказалась от института титульного спонсорства, уверяет Фрай.
Представитель РФПЛ заявил «Ведомостям», что у «Росгосстраха» было преимущественное право на продление договора о титульном спонсорстве, но страховщик им не воспользовался. Теперь, продолжает он, у РФПЛ будет новая спонсорская стратегия, в которой, возможно, титульного спонсора и коммерческого наименования вообще не будет. РФПЛ хотела бы продолжать сотрудничество с «Росгосстрахом», говорил в интервью ТАСС в ноябре прошлого года президент лиги Сергей Прядкин, этот вопрос РФПЛ даже обсуждала с новым собственником «Росгосстраха».
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