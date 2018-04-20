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Deutsche Bank по ошибке перевел превышающую собственную капитализацию сумму

Deutsche Bank ошибочно перевел на биржевой счет залоговый платеж в размере 28 млрд евро ($35 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Эта сумма превышает рыночную капитализацию крупнейшего банка Германии, которая составляет около 28 млрд евро. В Deutsche Bank признали факт ошибки, но не сумму перевода.

«Ошибка была обнаружена в течение нескольких минут, и затем исправлена», – заявил представитель Deutsche Bank. Он заверил, что банк предпринял шаги для предотвращения подобного в будущем.

Перевод был проведен в конце марта за неделю до пасхальных праздников на счет в клиринговой палате Eurex биржевого оператора Deutsche Boerse.