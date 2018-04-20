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Финансы
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ЦБ сократит свыше тысячи сотрудников надзорного блока

Ведомости
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Центробанк в ходе реформы банковского надзора планирует сократить около 40% сотрудников этого блока, передает слова зампреда ЦБ Ольги Поляковой «Прайм».

«Порядка 40% [планируется] сокращение сотрудников блока банковского надзора по всей стране. Ориентировочно было у нас порядка 2500 человек, а остается 1300-1400», – сказала Полякова журналистам.

Сокращение коснется сотрудников департамента банковского надзора, департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями и службы текущего банковского надзора, отметила Полякова.

ЦБ перераспределяет функционал надзорного блока, ранее регулятор создал новое подразделение – службу анализа рисков. 

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Бизнес
Новости

Михельсон рассказал о предметном обсуждении IPO «Сибура»

Ведомости
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Акционеры «Сибура» предметно изучают возможность проведения IPO. Об этом сообщил совладелец компании Леонид Михельсон.

«Мы постоянно думаем и в последнее время чаще думаем и более предметно», — сказал он на годовом собрании акционеров.

В июне 2017 г. Михельсон в кулуарах Петербургского экономического форума говорил, что «Сибур» может провести размещение после запуска комплекса «ЗапСибНефтехим». Завершение строительства комплекса планируется в 2019 г.

Михельсону принадлежат 48,5% акций «Сибура», из них 14,4% акций переданы в доверительное управление Газпромбанку, а 34,08% акций бизнесмен владеет через ООО «Траст». В числе акционеров ПАО «Сибур Холдинга» входит Тимченко (17%), менеджмент компании (около 14,5%), китайская Sinopec (10%), а также Фонд Шелкового пути (10%).

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Политика
Новости

Песков обвинил США в преднамеренном создании трудностей с визами для пилотов

Ведомости
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США целенаправленно создают трудности в предоставлении американских виз пилотам «Аэрофлота», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы разделяем ту обеспокоенность, которая была высказана МИДом. Очевидно, что объективных причин для затруднений с визовой деятельностью у американцев здесь нет, ибо все вот эти сокращения [сотрудников дипмиссий] – они никоим образом не касались консульской деятельности», – сказал Песков (цитаты по «РИА Новости»), отвечая на вопрос об угрозе приостановки авиасообщения между Россией и США в связи с задержкой выдачи виз пилотам «Аэрофлота».

Представитель Кремля полагает, что американская сторона целенаправленно создает трудности с выдачей виз российским пилотам. «Очевидно, что это, скажем так, преднамеренное создание трудностей, которое целиком и полностью лежит на совести наших американских коллег. Конечно, мы обеспокоены, мы не хотели бы такого развития событий», – сказал он.

Москва не исключает, что в связи с визовой блокадой, которую выстраивает в отношении российских граждан Вашингтон, регулярное авиасообщение России и США может быть прервано, сообщал в четверг МИД. По данным российского внешнеполитического ведомства, «Аэрофлот» может отказаться от регулярных рейсов между Россией и США, поскольку экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз.

Генконсул США Лоуренс Тоби в интервью «Независимой газете» 19 апреля констатировал, что задержки и проблемы с выдачей виз возникли в связи с сокращением штата американской дипмиссии в России – ранее Вашингтон объявил о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по «делу Скрипаля», Москва ответила зеркальными мерами.   

Технологии
Новости

У «Акадо» сменился гендиректор

Ведомости
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Гендиректором АО «Акадо холдинг» назначен Максим Чернов. Это следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».

До назначения он занимал пост заместителя гендиректора по коммерческой деятельности провайдера «Акадо телеком». Чернов сменит на посту гендиректора Дмитрия Чурина, который был назначен в июле 2016 г.

В пресс-службе АО «Акадо холдинг» отказались от комментариев.

Основным операционным активом «Акадо холдинга» является ОАО «Комкор» (торговая марка «Акадо телеком») - поставщик услуг по доступу в интернет, цифрового ТВ и IP-телефонии в Московском регионе.

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Недвижимость
Новости

Между Химками и Москвой хотят запустить речные трамваи

Ведомости
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Согласно проекту водный транспорт должен связать район старых Химок и московский район Левобережный. Предполагается, что маршрутов будет два: «Маяк — Северный речной вокзал» и «Парк «Экоберег» — Парк имени Льва Толстого». Возле причалов будут оборудованы перехватывающие парковки, говорится в сообщении строительной компании ОАО «Маяк», специалисты которой принимают участие в разработке проекта по запуску речного маршрута.

Помимо представителей стройкомпании в экспертную группу вошли представители администрации Химок, профильных министерств региона.

Авторы проекта уверены, что запуск водного транспорта существенно сократит путь от Москвы до Химок. К тому же такой способ решения транспортной проблемы Химок оказывается намного дешевле, нежели строительство станции метро, которую пришло бы соединять с общей системой метрополитена с помощью метромоста через канал им. Москвы.

Озвученные ранее планы по строительству легкого метро до м. «Планерная» также пока не нашли своего продолжения в реальности.

Предполагается, что на водном маршруте будут работать пассажирские суда отечественного производства.

Общественный водный транспорт существовал в Москве с 1923 до 2006 г., а затем пассажирские перевозки были прекращены.

Бизнес
Новости

Володин предложил наказывать российский бизнес за соблюдение санкций США

Ведомости
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести ответственность за соблюдение антироссийских санкций США на территории России, передает «Интерфакс» со ссылкой на парламентскую пресс-службу.

«Володин на встрече с представителями деловых и экспертных кругов при обсуждении законопроекта об ответных мерах на санкционную политику США в отношении России высказался за введение запрета на исполнение санкций США на территории Российской Федерации, – сообщила пресс-служба. – Он пояснил, что правильно было бы ввести меры ответственности в отношении тех, кто будет в своей деятельности на территории России руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств».

В сообщении отмечается, что Володин говорил в том числе об уголовной ответственности. «В России мы должны жить по российским законам», – подчеркнул спикер нижней палаты парламента.

Объявленные минфином США санкции против российского бизнеса запрещают американцам деловые отношения с попавшими под них компаниями. Контрагентам из других юрисдикций за существенные транзакции в пользу компаний из черного списка грозят вторичные санкции.

Володин и руководители всех фракций Госдумы подготовили законопроект об ответных санкциях против США. Он наделяет правительство полномочиями закрыть доступ для американского импорта, остановить сотрудничество России и российских компаний с американцами в атомной отрасли, авиастроении и ракетно-двигательной отрасли, запретить вывоз из России продукции и оборудования из редкоземельных металлов, а также предусматривает другие ограничения.

Вице-премьер Аркадий Дворкович положительно оценил инициативу Госдумы (цитата по «России 24»): «У нас должен быть арсенал для ответных действий, и законопроект может предоставить соответствующие инструменты правительству». В Кремле уверены, что контрсанкции не причинят ущерба национальной экономике, рассказывал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу РБК подчеркивал, что в вопросе контрсанкций нужно разделять политику и экономические интересы страны. Россия получает значительную выгоду от поставок в США ракетных двигателей и прекращение сотрудничества в этой сфере может стать выстрелом себе в ногу, указывал Рогозин. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил телеканалу «Россия 24», что правительство не станет запрещать поставки титана в США.

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Недвижимость
Новости

Два новых технопарка в Москве привлекут 1 млрд рублей инвестиций

Ведомости
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В Москве построят два новых технопарка: «Строительный» и «Азовский», а также промышленный центр по производству инновационных строительных материалов.

Объекты построят концерн «Крост» и компания «Экотехплаза», подписавшие в пятницу соответствующее соглашение со столичным департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По словам руководителя департамента Алексея Фурсина, открытие в Москве двух новых технопарков позволит привлечь инвестиции в размере не менее 1 млрд руб., передает «РИА Новости».

Основными направлениями деятельности технопарков должны стать подготовка кадров для строительной отрасли и производств инновационных стройматериалов. В них планируется разместить производства, учебные лаборатории, архитектурно-проектные и научно-исследовательские институты.

Всего в столице действуют 33 инновационные площадки. По словам Фурсина, 23 присутствующих там резидента — представители строительной отрасли.

«Соформирован пул преференций для резидентов, и на сегодняшний день вакантных площадей осталось совсем немного — около 12 га земли и около 100 000 кв. м на уже построенных площадках», — отметил Фурсин (цитата по «РИА Новости»).

Ранее «Крост» анонсировал намерение построить в промзоне «Братцево» первый в Москве учебно-строительный технопарк.

Бизнес
Новости

Английский футбольный клуб Arsenal сменит главного тренера впервые за 22 года

Ведомости
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Главный тренер лондонского футбольного клуба Arsenal Арсен Венгер покинет свой пост после 22 лет работы. Об этом говорится в заявлении Венгера на сайте клуба. Кто его заменит, не сообщается.

Венгер планирует покинуть команду в конце сезона. «После тщательных обсуждений, в том числе с клубом, я решил, что сейчас подходящее время для меня покинуть клуб», – сказал тренер Arsenal. После 34 туров клуб идет на 6-м месте, которое не позволяет участвовать в Лиге чемпионов в следующем году. Однако Arsenal пока сохраняет шансы пробиться в этот турнир, если выиграет Лигу Европы.

Венгер - один из рекордсменов английской премьер-лиги по времени работы главным тренером в одном клубе.

Лондонский клуб 13 раз выигрывал английскую премьер-лигу, в том числе три раза под руководством Венгера. В последний раз клуб завоевывал чемпионский титул в 2004 г.

Совладельцами лондонского «Арсенала» являются американский бизнесмен Стэн Кронке и российский Алишер Усманов. Кронке принадлежит 67%, а Усманову - 30%.

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Финансы
Новости

Deutsche Bank по ошибке перевел превышающую собственную капитализацию сумму

Ведомости
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Deutsche Bank ошибочно перевел на биржевой счет залоговый платеж в размере 28 млрд евро ($35 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Эта сумма превышает рыночную капитализацию крупнейшего банка Германии, которая составляет около 28 млрд евро. В Deutsche Bank признали факт ошибки, но не сумму перевода.

«Ошибка была обнаружена в течение нескольких минут и затем исправлена», – заявил представитель Deutsche Bank. Он заверил, что банк предпринял шаги для предотвращения подобного в будущем.

Перевод был проведен в конце марта за неделю до пасхальных праздников на счет в клиринговой палате Eurex биржевого оператора Deutsche Boerse.

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Бизнес
Новости

Компания Сергея Генералова выкупила обратно 19,9% Первой тяжеловесной компании

Ведомости
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Научно-производственная корпорация «Объединенная вагонная компания» (НПК ОВК) продала 19,9% в Первой тяжеловесной компании (ПТК, входит в группу «Промышленные инвесторы») основному акционеру железнодорожного оператора - группе «Промышленные инвесторы» за 1,77 млрд руб., говорится в сообщении ОВК.

ОВК получила долю в ПТК в марте 2017 г. в счет проданных ей 100% акций оператора «Восток1520» в конце 2016 г. За долю в ПТК Объединенная вагонная компания заплатила группе «Промышленные инвесторы» 1,29 млрд руб.

«НПК ОВК объявляет о продаже 19,9% в АО "ПТК-холдинг" (Первая тяжеловесная компания) компании ООО "Проминвествагон" (входит в группу "Промышленные инвесторы"). Сумма сделки составила 1,773 млрд руб.», - указывается в пресс-релизе.

По словам первого заместителя гендиректора по общему управлению ОВК Дмитрия Бовыкина, за год ПТК укрепила статус крупнейшего собственника вагонов повышенной грузоподъемности. «Компания нарастила клиентскую базу и развила технологии перевозок. Мы в свою очередь вышли из актива на выгодных условиях, заработав почти 40% годовых на продаже доли», - отметил он.

ПТК была создана группой «Промышленные инвесторы» Сергея Генералова в 2016 г. - в том числе для инвестиций в сегмент тяжеловесного движения. Компания также владеет оператором «Нитрохимпром», парк которого тоже формировался из тихвинских вагонов.

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Технологии
Новости

DDoS-атаки на сайт Роскомнадзора осуществлялись из-за рубежа

Ведомости
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Сайт Роскомнадзора подвергся DDoS-атакам из-за рубежа. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе ведомства. «Атаки [на сайт] были проведены из-за рубежа с использованием специализированных бот-сетей», - уточнили в пресс-службе.

Специалисты Роскомнадзора и «Ростелекома» предпринимают все необходимые меры для улучшения защиты сайта от внешних воздействий. «Все атаки были успешно отражены», - добавили в пресс-службе Роскомнадзора.

За последние три дня на сайт Роскомнадзора были осуществлены четыре DDoS-атаки. Проблемы с загрузкой сайта начались в ночь на 17 апреля, после того как Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram на территории России.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск ведомства о немедленной блокировке мессенджера. Причиной блокировки стал отказ руководства Telegram предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи шифрования для декодирования сообщений пользователей. Вынося решение, суд постановил, что блокировка с Telegram будет снята, если мессенджер выполнит требования ФСБ.

Какие приложения россияне используют чаще всего

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Политика
Новости

Лавров исключил вероятность войны России и США

Ведомости
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Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не допустят военного противостояния между возглавляемыми ими странами. Об этом он заявил в интервью «РИА «Новости».

«Возвращаясь к вопросу о рисках военного противостояния, я исхожу на 100% из того, что военные этого не допустят и этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп. Они все-таки лидеры, которые избраны своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие», — пояснил Лавров.

В начале апреля отношения между Россией и США ухудшились из-за обвинений правительственных войск Сирии в применении химического оружия в Восточной Гуте. Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за предполагаемую химическую атаку на российского и сирийского лидеров Владимира Путина и Башара Асада. Власти Сирии опровергают данную информацию. В Генштабе России неоднократно называли эти обвинения провокацией. Ранее Лавров заявлял, что российские власти имеют доказательства того, что применение химического оружия в сирийском городе Дума было инсценировкой.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания выпустили ракеты по объектам в Сирии. Согласно заявлению этих стран, ракеты были выпущены по объектам, на которых производят химическое оружие. Еще в марте начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявлял, что США собираются обвинить режим Асада в химической атаке и нанести удар по Сирии. Тогда он пообещал, что Россия ответит на действия США, если пострадают российское военнослужащие в Сирии.

Первые фото Дамаска после объявления о ракетных ударах США

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