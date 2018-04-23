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Минфин готов увеличить внутренние займы в 2018 году на 200 млрд рублей

Программа внутренних заимствований на 2018 г. может быть увеличена на 200 млрд руб., сообщил журналистам руководитель департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.

«Немножко можем увеличить, миллиардов на двести. Это связано с тем, что рубль был крепче, чем тот, с которым сверстан бюджет», – объяснил Вышковский (цитаты по «Интерфаксу»). В бюджете на 2018 г. заложен курс 64,7 руб. за доллар, в первые месяцы года доллар стоил 57–58 руб.

Вышковский подчеркнул, что возможные изменения никак не связаны с санкциями: «Если мы что-то сейчас изменим, увеличим, например, объем программы внутренних заимствований, то это никак не связано с санкционной темой. Это, наоборот, связано с макроэкономической [ситуацией]».

В бюджете на текущий год предусматриваются внутренние займы на 817 млрд руб. Ранее Вышковский говорил агентству Bloomberg, что в случае наращивания внутренних заимствований они не превысят прошлогоднюю сумму в 1,1 трлн руб.

Планы выхода на внешние рынки Минфин пока не меняет, также не предусматривается отказ от части внешних займов в пользу внутренних, сказал Вышковский. По его словам, массового выхода инвесторов из российских долговых бумаг на фоне санкций не наблюдается. В целом Вышковский оценивает ситуацию на рынке как спокойную.

На внешнем рынке в 2018 г. российский Минфин планирует занять $7 млрд. В середине марта Минфин разместил евробонды на $4 млрд. На российских инвесторов пришлось лишь около 5% выпуска.