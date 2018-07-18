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Экс-предправления Татфондбанка Мусин признан банкротом

Арбитражный суд Татарстана сегодня признал банкротом бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина и открыл конкурсное производство. Информация об этом содержится в картотеке суда.

Заявление о признании Мусина несостоятельным в августе 2017 г. подало Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое в качестве конкурсного управляющего Татфондбанка предъявило его экс-предправления исковые требования на 16,8 млн руб. В ходе разбирательства сумма была увеличена до 180 млн руб.: в июне суд постановил включить эти требования в состав третьей очереди реестра кредиторов Мусина. Это задолженность по кредитам, выданным Татфондбанком в 2015 и 2016 гг., а также набежавшие проценты и неустойка, следует из решения суда.

ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка 3 марта 2017 г. Банк входил в топ-50 крупнейших кредитных организаций России. Около 65% кредитного портфеля Татфондбанка составляли кредиты, связанные с бизнесом собственника, при этом основная часть заемщиков находилась в состоянии банкротства, отмечал ЦБ.

Против Мусина было возбуждено 13 уголовных дел по признакам злоупотребления полномочиями. Все дела связаны с предполагаемым хищением денежных средств Татфондбанка через вывод залогового имущества по нескольким кредитным договорам в сумме более 18 млрд руб. Ущерб от действий бывшего председателя правления Татфондбанка превысил 50 млрд руб., сообщали следственные органы.