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Суд заочно арестовал бывшего совладельца Интрастбанка

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест экс-председателя совета директоров обонкротившегося АКБ «Интрастбанка» Олега Тарасова, сообщает «РИА Новости» из зала суда. Тарасов заочно арестован на два месяца. После заседания адвокаты обвиняемого заявили, что будут обжаловать решение в Мосгорсуде.

По данным следствия, Тарасов причастен к растрате имущества банка и мошенничеству, связанному с неисполнением обязательств по возмещению акций, отмечает «Интерфакс». Ущерб от преступлений составил более 900 млн рублей.

Ранее следователи предъявили обвинение бывшему и. о. председателя правления АКБ «Интрастбанка» Борису Епифанову по ч. 2 ст. 201, ч. 4 ст. 160 УК (злоупотребление полномочиями, растрата). В ходе расследования также было возбуждено дело в отношении бывшего гендиректора «дочки» «Газпрома» - АО «ДРАГА» Александра Караваева. Следственный комитет заявлял, что Караваев, используя свое служебное положение, с марта 2013 по сентябрь 2014 г. совершил растрату более 223 млн руб. из вверенных ему средств «ДРАГА» в пользу бенефициаров Интрастбанка, которые приходились ему близкими родственниками. Караваев был арестован.

ЦБ отозвал у Интрастбанка лицензию еще в 2014 г. Такое решение было принято в связи с тем, что банк оказался не способен удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, объяснял ЦБ. На тот момент банк занимал 247-е место в российской банковской системе.