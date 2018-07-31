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Белоруссия договорилась с банками о выпуске рублевых облигаций в России

Минфин Белоруссии заключил соглашение с банками о размещении на российском рынке гособлигаций в рублях, сообщает ведомство. Организаторами выпуска станут российские Газпромбанк, Совкомбанк и «ФК Открытие», соорганизатором размещения выступит Евразийский банк развития (ЕАБР).

Белорусские бонды будут выпущены в 2018–2020 гг. на площадке Московской биржи. Параметры выпусков и сроки размещения будут определены по согласованию с организаторами, указывает белорусский минфин.

Замминистра финансов Белоруссии Максим Ермолович отмечал, что сумма размещения «определится рынком, но она небольшая», минимум – $100 млн в рублевом эквиваленте в год. Он уточнял, что бонды будут долгосрочными, срок обращения составит не менее трех лет.

«Облигации рассчитаны на широкий круг российских инвесторов, – объясняет зампред правления ЕАБР Андрей Крайний. – Встречи с инвесторами при необходимости будут проводиться непосредственно перед размещением. Мы рассчитываем на хороший спрос на долг Белоруссии со стороны рынка». Для ЕАБР это первый опыт организации размещения облигаций суверена. Крайний отметил, что сам факт размещения бумаг Белоруссии в России говорит о мощных интеграционных процессах в ЕАЭС.

Зампред правления Совкомбанка Михаил Автухов ранее говорил, что размещение бондов может состояться осенью.

В сообщении минфина Белоруссии отмечается, что выход на российский рынок запланирован в рамках работы по диверсификации базы инвесторов и инструментов заимствования. Белоруссия привлекает заем для решения текущих бюджетных проблем, объясняет директор центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель: резерв внутренних заимствований, по-видимому, уже исчерпан либо заканчивается, поэтому страна активно ищет внешние источники финансирования бюджетного дефицита. В конце 2017 г. МВФ не предоставил Белоруссии очередной кредит на $3 млрд, напоминает Кнобель.

В 2010 г. Белоруссия разместила в России двухлетние облигации на 7 млрд руб. по ставке 8,7% годовых. Тогда организаторами выпуска стали Альфа-банк, Газпромбанк и Сбербанк.