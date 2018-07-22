Белоруссия обогнала Россию по уровню реальных зарплат

Среди стран СНГ единственной страной, которая обгоняет Россию по уровню реальных зарплат, является Белоруссия Евгений Разумный / Ведомости

Реальные зарплаты в Белоруссии в прошлом году превысили показатель оплаты труда в России, следует из мониторинга Высшей школы экономики (ВШЭ). Уровень оплаты труда в России в 2017 г. вырос на 5% по сравнению с предыдущим годом. Среди стран СНГ единственной страной, которая обгоняет Россию по уровню реальных зарплат, является Белоруссия.

Исследователи ВШЭ сопоставили заработные платы в странах СНГ, Центральной и Восточной Европы за 2011-2017 гг. Для сопоставления зарплаты в национальных валютах пересчитывались в доллары США по паритету покупательной способности (ППС), то есть учитывались различия в потребительских ценах в разных странах. При расчетах авторы использовали данные Всемирного банка о ППС 2011 г., а также курс валют и уровень инфляции в рассматриваемых странах в последующие годы.

Согласно этой методике, реальная заработная плата в России в прошлом году составила $1550, что на 5% выше уровня 2016 г. На протяжении 2011-2017 гг. реальная зарплата в России изменялась незначительно: в 2011 г. она составляла $1393,5. Самый большой рост был отмечен в 2012 г. — до $1505,3. Однако в 2013 г. реальная зарплата вернулась к уровню 2011 г., составив $1385,7.

Реальная зарплата в Белоруссии в 2017 г. составила $1602,6. При расчетах учтена деноминация, проведенная в Белоруссии в 2016 г., отмечается в исследовании. Ранее Белоруссия обгоняла Россию по уровню оплаты труда в 2013, 2014 и 2015 гг. Среди стран СНГ в прошлом году Россия уступила по этому показателю только Белоруссии.

Близкие к российским показатели оплаты труда наблюдаются в Азербайджане с 2013 г.: отставание составляет лишь 10-15%. С 2015 г. сокращается разрыв между Россией и Украиной, в 2017 г. реальная зарплата в этой стране составила $1073 (на 40% ниже, чем в России).

Среди стран Центральной и Восточной Европы по уровню оплаты труда России уступают Болгария и Румыния. Уровень заработных плат в Польше, Хорватии и Чехии остается выше, чем в России. В 2017 г. увеличился до 30% разрыв между уровнем оплаты труда в Венгрии и России.

На этой неделе Росстат представил данные о реальных доходах россиян в июне. Согласно им, темпы роста доходов россиян уже второй месяц колеблются около нуля: в мае они выросли лишь на 0,3% в годовом выражении, в июне – на 0,2%. Зарплаты продолжали расти, хотя и не так быстро, как раньше, – на 7,2% в годовом выражении.

По данным Росстата, в 2015 г. реальная заработная плата в России сократилась на 9% по сравнению с предыдущим годом, а в последующие годы она увеличивалась минимальными темпами: в 2016 г. прирост составил 0,8%, в 2017 г. — 2,9%. Рост номинальных показателей в эти годы составил 5,1, 7,9 и 6,7% соответственно.

Где в России больше всего высокооплачиваемых работников