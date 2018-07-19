Футбольные болельщики разогнали инфляцию
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
С июля инфляция постепенно начнет возвращаться к 4% – таргету Центробанка, по итогам этого месяца она ускорится до 2,4–2,6% в годовом выражении, сообщил ЦБ. Минэкономразвития ждет ускорения до 2,5–2,6%.
В июне рост цен замедлился до 2,3% с 2,4% в мае. Помогло снижение цен на овощи и фрукты – на 9,8% в годовом выражении. Но по другим компонентам годовая инфляция ускорилась, утверждает ЦБ. В частности, постепенно сокращается избыток предложения остального продовольствия, особенно мяса.
Чемпионат мира по футболу разогрел цены на услуги, необходимые туристам, констатирует ЦБ: воздушный и городской транспорт, гостиницы, внутренний туризм. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что ЧМ незначительно и на короткий срок ускорит инфляцию в отдельных городах по товарам и услугам, которые будут потреблять туристы. По завершении ЧМ цены, разогретые наплывом туристов, скорректируются, прогнозирует регулятор.
Потребительский спрос в июне – июле, по оценке главного экономиста российского офиса Bank of America Владимира Осаковского, вырос на $5 млрд. Траты иностранцев разгонял ослабевший из-за очередных антироссийских санкций рубль, отмечали аналитики Moody’s. Приток валюты даже снизил во II квартале 2018 г. дефицит услуг в платежном балансе – впервые с IV квартала 2016 г., говорилось в обзоре «ВТБ капитала».
В июле ускорится рост цен на услуги домохозяйствам – за счет роста реальных зарплат, а также на транспортные услуги, на фрукты и овощи, считает главный экономист «ВТБ капитала» по России Александр Исаков.
Рост цен на топливо в июне замедлился и также больше не будет ускорять инфляцию, пишет ЦБ: акцизы на бензин и дизельное топливо снизились, расширились биржевые продажи, крупные нефтяные компании соблюдают договоренности о замораживании цен. По итогам года ЦБ по-прежнему прогнозирует инфляцию в 3,5–4%. Согласно данным Росстата, на 16 июля годовая инфляция составляла 2,2–2,3%.
Чем запомнится чемпионат мира–2018
В России сборная Франции во второй раз в своей истории выиграла титул чемпиона мира. В 1998 г. на домашнем чемпионате мира французы со счетом 3:0 разгромили бразильцев. 20 лет спустя они со счетом 4:2 победили сборную Хорватии. Счёт 4:2 не встречался в финалах ЧМ с 1966 г., когда сборная Англии победила сборную Германии в дополнительное время. В основное же время шесть или более мячей в финалах чемпионата не забивали с 1958 г., когда Бразилия разгромила Швецию со счетом 5:2
К началу домашнего чемпионата мира сборная России подошла абсолютным аутсайдером – командой с самым низким, 70-м местом в рейтинге FIFA среди всех 32-команд участниц. Но, показав осмысленную и вдохновенную игру, без помощи судей и фортуны, сборная России впервые в своей истории дошла до 1/4 финала, где лишь по пенальти уступила сборной Хорватии. «Наша задача не довольствоваться тем, что уже достигнуто, а продолжать работу и добиваться новых успехов», – сказал после матча с хорватами главный тренер сборной Станислав Черчесов
Такого количества иностранных болельщиков из самых разных стран Россия не видела никогда. Десятки тысяч колоритных перуанцев, мексиканцев, исландцев, шведов, страстные поклонники всех других сборных сообща создали в России настоящий всемирный праздник футбола. Оказалось, что и россияне могут бурно и с выдумкой, но беззлобно болеть и веселиться. И всегда готовы бескорыстно прийти на помощь незнакомцу, оказавшемуся в непривычной обстановке. Будем надеяться, что успешно проведённый ЧМ станет катализатором роста въездного и внутреннего туризма в России, и станет прививкой от ксенофобии, разжигаемой бульварными и ангажированными СМИ в разных странах
В России продолжило действовать «проклятье чемпионов»: на третьем мундиале подряд действующий чемпион мира не смог выйти из группы. Помимо Германии, на следующей стадии ЧМ остановились и многие другие фавориты: сборные Аргентины, Бразилии, Испании, Португалии. Что родило злую шутку: «Россия – настолько нефутбольная страна, что даже команды-гранды разучились здесь играть в футбол»
В начале чемпионата мира сувенирные кокошники на головах российских болельщиц смотрелись лубочно, но чем больше красавиц в русском головном уборе выхватывали телекамеры на стадионах, тем популярнее они становились. А всемирную славу кокошникам принесла московская семья Гнатюков – муж, жена и племянник, – напялившие на себя женские головные уборы. И к концу ЧМ оказалось, что кокошники – новый модный тренд. Так что ждем их появления на улицах мегаполисов и на подиумах модных показов. Можно делать ставки, где они появятся раньше: в Шанхае, Токио, Москве или Париже?
На матчах чемпионата мира россияне с большим удивлением для себя обнаружили огромное количество болельщиц из самых разных стран. С удивлением – потому что в России столько женщин на футбол не ходит. А на чемпионате мира, по данным Ассоциации туроператоров России, женщины купили четверть всех билетов. Эффектные и темпераментные болельщицы с разных континентов сделали ещё более зажигательной атмосферу вокруг стадионов и на трибунах и украсили собой телетрансляции. И россиянки поддались этому порыву и тоже заболели футболом (чему способствовало и успешное выступление нашей сборной): трансляции матчей на время вытеснили Instagram, в женских чатах стали обсуждать результаты и правила игры, и, конечно, появился повод примерить бело-сине-красные наряды!
Для тех немногих россиян, что имели счастье побывать на Олимпийских играх в Сочи и увидеть там улыбчивых полицейских в костюмах от Bosco, преображение российских стражей порядка во время ЧМ не было сюрпризом. Для всех же остальных улыбки на лицах полицейских стали откровением! Оказалось, что российские полицейские тоже могут быть добродушными, предупредительными и желающими помочь, а не напугать и показать свою власть. Вопрос, насколько долго существующая правоохранительная система позволит им оставаться такими
Он вошел в тройку самых рейтинговых спортивных трансляций за 20 лет, матч смотрели даже балерины Большого театра
На фото вратарь российской сборной Игорь Акинфеев отбивает один из мячей в серии пенальти в матче с Испанией. Россия победила в серии пенальти и вышла в четвертьфинал ЧМ
Традиционно нападающий сборной России Артем Дзюба «отдавал честь» после забитого им гола. В матче с Саудовской Аравией Дзюба вышел на замену и почти сразу забил гол, после чего тренер российской сборной Станислав Черчесов выполнил воинское приветствие, поблагодарив Дзюбу за забитый мяч
За четыре игры сборной Неймар пролежал на газоне почти 14 минут, подсчитало издание RTS Sport
На фото президент России Владимир Путин с президентом FIFA Джанни Инфантино и принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом
Пиво – непременный атрибут футбольных матчей; подавая заявку на проведение ЧМ, Россия обязалась изменить своё внутреннее законодательство и разрешить продажу пива на стадионах и на фан-фестах во время чемпионата. Конечно, мы опасались, что неограниченная продажа пива может привести к пьяным дебошам – особенно памятуя о беспорядках, которые случились два года назад на чемпионате Европы во Франции. Но с точки зрения безопасности ЧМ-2018 был организован прекрасно: правоохранители всех участвовавших стран отсекли от ЧМ болельщиков, замеченных в экстремизме, и остальные получили возможность наслаждаться международным праздником футбола и дружбы
Его видели на многих матчах, в фан-зонах и на улицах города. Он стал талисманом российской сборной
На фото – граффити художников Артема Буржа и Ильи Иса «Ты просто космос, Стас» с изображением главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Участники группы HoodGraff закрашивают граффити, испорченное вандалами, после проигрыша сборной России в матче четвертьфинала
На фото болельщики сборной Японии убирают за собой после матча с Сенегалом. После того, как японская сборная вылетела с чемпионата, футболисты команды навели порядок в раздевалке и оставили записку, на которой по-русски написали «Спасибо»
Всего один матч из 64 на ЧМ в России закончился со счетом 0:0. При этом в 14 матчах голы забивались в добавленное и дополнительное время - это новый рекорд чемпионатов мира
Чемпионат мира в России стал первым в истории, на котором была применена система видеопросмотров нарушений на футбольном матче, получившая название VAR (video assistant referee). Не все поддержали внедрение новой системы, но футбол однозначно стал чище: в России были и назначенные после использования VAR пенальти, и отмененные. Горячим поклонником VAR оказался руководитель Группы технического анализа FIFA Карлос Алберто Паррейра (завоевывавший со сборной Бразилии золото ЧМ-70 как тренер по физподготовке и на ЧМ-94 как главный тренер). «Что совершенно точно делает этот чемпионат историческим и заставит его запомнить, так это использование VAR, - заявил Паррейра, отвечая на вопрос «Ведомостей». - VAR приносит честность в игру. И в этом его вклад. Поначалу все беспокоились и спорили, как этот будет работать. Но постепенно все успокоились, так как все видят, что это работает, игра стала честнее и чище. Нет сомнений, что у VAR большое будущее».