Развивающиеся страны ждет ускорение инфляции
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Наблюдающееся уже более 20 лет замедление инфляции в развивающихся странах, по-видимому, подходит к концу. По данным JPMorgan Chase, общий темп инфляции для них снизился с 20% в 1996 г. до рекордного минимума на уровне 2,3% в июле 2017 г. С тех пор инфляция немного ускорилась – до 2,8% в мае 2018 г. (последний месяц, для которого доступны данные) – во многом за счет роста цен на нефть и другое сырье.
Большинство экономистов ожидают, что темпы инфляции продолжат расти в ближайший год, учитывая сильное снижение курсов валют развивающихся стран. Отражающий их динамику индекс JPMorgan Emerging Markets Currency опустился на 8,4% с начала апреля, что должно привести к подорожанию импортных товаров. «Резкая девальвация валют в Турции, Аргентине, Бразилии и ЮАР будет способствовать ускорению инфляции», – говорит экономист JPMorgan Джозеф Лаптон.
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