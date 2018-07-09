Экономика / Мировая экономика

Развивающиеся страны начали тратить валютные резервы

Их центробанки пытаются поддержать национальные валюты
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Развивающиеся страны в этом году довели свои валютные резервы примерно до $6 трлн. Этому способствовал приток капитала благодаря интересу инвесторов к местным активам, приносящим более высокую доходность. Но теперь некоторые из этих стран стали тратить резервы для поддержания национальных валют.

За первые пять месяцев 2018 г. центробанки развивающихся стран увеличили свои валютные резервы на $114 млрд, что стало лучшим результатом с 2014 г., по данным Института международных финансов (IIF). Но в июне укрепление доллара США и эскалация торговых конфликтов в мире привели к снижению стоимости валют, акций и облигаций на развивающихся рынках. В июне их центробанки использовали около $54 млрд резервов, по предварительным прогнозам Exante Data.

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