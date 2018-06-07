Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4583 от 07.06.2018 под заголовком: У инфляции рост впереди

Инфляция не догоняет таргет Центробанка

Ее не ускорили ни рост цен на бензин, ни ослабление рубля в апреле
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Инфляция в России за неделю с 29 мая по 4 июня составила 0,1%, сообщил Росстат. Таким темпом цены растут уже 14 недель подряд, по итогам мая годовая инфляция осталась 2,4% при таргете Центробанка в 4%. Низкая инфляция связана с высокой базой за аналогичный период прошлого года, в III квартале эффект будет исчерпан, заявила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева (цитаты по «Интерфаксу»). Майская инфляция почти совпала с прогнозами регулятора, подчеркнула она, динамика укладывается в прогноз Центробанка по итогам 2018 г. – 3–4%. С поправкой на сезонность месячный рост цен ускорился до уровня, немного превышающего инфляцию в 4% в расчете на год, указывали аналитики ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды» (выводы могут не совпадать с официальной позицией ЦБ).

Инфляция в мае отражает два диаметрально противоположных тренда, пишут в обзоре аналитики «ВТБ капитала»: рост цен на бензин был нивелирован нетипичным отсутствием роста цен на плодоовощную продукцию, когда начинает поступать новый урожай. Из-за дорожающего топлива годовая инфляция в непродовольственном сегменте повысилась до 3,4% против 2,7% в апреле, но в продовольственном сегменте замедлилась до рекордно низких 0,4%.

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