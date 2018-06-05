Подорожавшая нефть не поддержит слабеющую российскую экономику

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Риски, что рост окажется ниже 2,1%, существенны, признал министр экономического развития Максим Орешкин Евгений Разумный / Ведомости

Предлагая Госдуме пересмотреть бюджет на этот год, правительство предупредило, что поправки основаны на уже устаревшем прогнозе – он не учитывает апрельские санкции США и рост цен на нефть. Более актуальный прогноз будет готов осенью и рост экономики в нем может оказаться ниже, признал министр экономического развития Максим Орешкин. Прежнюю оценку министерства в 2,1% он назвал уже только верхней границей диапазона 1,6–2,1%. И риски, что рост окажется ниже 2,1%, существенны, сказал он. «Сказать, что прогноз – 1,6%, министр сейчас не мог, так как у него могли бы поинтересоваться, почему поправки в бюджет рассчитаны на 2,1%», – считает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов.

Прогноз может быть ухудшен, несмотря на дорожающую нефть. Министерство ждет, что средняя цена барреля составит $65–70 вместо $61,4, заложенных в бюджетные поправки. По экономике ударили санкции, которые вызвали волатильность на финансовом рынке и ответную реакцию ЦБ – действия регулятора стабилизировали ситуацию, но негативно отразились на росте ВВП, сказал Орешкин. На апрельском заседании ЦБ воздержался от снижения ставки впервые с июля 2017 г. Это скажется на стоимости кредита и затормозит экономический рост в пределах десятых долей процента, объясняет чиновник финансово-экономического блока. ЦБ не снизил бы ставку и без санкций, спорит Тремасов: из-за распродажи на развивающихся рынках. Представитель ЦБ не ответил на запрос.