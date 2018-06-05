Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4581 от 05.06.2018 под заголовком: Не доросла до прогноза

Подорожавшая нефть не поддержит слабеющую российскую экономику

Минэкономразвития анонсировало возможное ухудшение прогноза
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Предлагая Госдуме пересмотреть бюджет на этот год, правительство предупредило, что поправки основаны на уже устаревшем прогнозе – он не учитывает апрельские санкции США и рост цен на нефть. Более актуальный прогноз будет готов осенью и рост экономики в нем может оказаться ниже, признал министр экономического развития Максим Орешкин. Прежнюю оценку министерства в 2,1% он назвал уже только верхней границей диапазона 1,6–2,1%. И риски, что рост окажется ниже 2,1%, существенны, сказал он. «Сказать, что прогноз – 1,6%, министр сейчас не мог, так как у него могли бы поинтересоваться, почему поправки в бюджет рассчитаны на 2,1%», – считает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов.

Прогноз может быть ухудшен, несмотря на дорожающую нефть. Министерство ждет, что средняя цена барреля составит $65–70 вместо $61,4, заложенных в бюджетные поправки. По экономике ударили санкции, которые вызвали волатильность на финансовом рынке и ответную реакцию ЦБ – действия регулятора стабилизировали ситуацию, но негативно отразились на росте ВВП, сказал Орешкин. На апрельском заседании ЦБ воздержался от снижения ставки впервые с июля 2017 г. Это скажется на стоимости кредита и затормозит экономический рост в пределах десятых долей процента, объясняет чиновник финансово-экономического блока. ЦБ не снизил бы ставку и без санкций, спорит Тремасов: из-за распродажи на развивающихся рынках. Представитель ЦБ не ответил на запрос.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться

** ******* ****** ******** ****** ***** *********, ******* ****** ** ***** *** *,* *. *. *** ****** ** *********, ** ********* ******** ****** ****** ** ****** *********** * ********, ******* ******* ********* *** ******** *********. *** ***** ** *,*% * ******* ********* – **** ******** ***********. ** ****** ********* ********* ***** ***** **** ********, ******* *********, ** *********** *********** ** ***** ** *********** ******* *%. ********** ******* * ****** ******* ** ****** *************** *******, ******* *********. * * ******** **** *. ** **** ******* ******** ******* *******, ******** ** ******* **** *******, ******** ******* ********* ** ****** ********. *** ** ******** ******* **** *******, *** *,*% – ********** ******, ******* ********.

*** **** ****** – ***** ********* ************ ******* (*** ** ******** ******** * ******. – «*********»), *********, *** * **** *. ******** **** ********** * **************, ** ******** **************** ******* ********** ***** * ****** ********* *** ****** * **** *., ******* ********. ************** ***** ********** * **** *. (**** ** *,*%) **** *******, ******* *******, * *********** ******** ****** *******, * ***** * *********** ********, ****** ******** *********** *********** ************ **** *******, ******** ** ********** ******* * ******* ******** ******** ******. * * ******** ********** ******* ** *,*%.

** *********** * ******** ****** ********* ******** ****** * *****, * ********* – ** ************* (******* ** *,*% * *****), ******* ********. ****** **** ******** * ************** – ** *,*%. ****** ********** ******** **********, *** *********** *** ******** * *********** ***** * *********** ******** **-******** ***, ******** ************ ****** ******** ******* *******. * * ******** ****** ********* ************** ******** ** ******** * ****** ********** **** ****. ************ ******** ****** * **** *. ** ****** ********** *********** *** **************** ****** ** ******* *******, ******** ****** ********* *******. ****** *** ************** ******** * *** ******* ***** ** *** **** ********* **** *********** ******* * ** *******, *** *************** * ******** ******* **********. ***************** **** ***** ************* ************ *** ** ** *,*%, * ** *,*% – «*** ***** ********** ****** *********», ****** *******.

********** ***** ** ********* *********, ******** *****************. ********* ******* ************ ************* ************** ************ ******* * ****** ********* ***** ************** * **** ** *****, ********* ******* ********* «*** ********» ********* ******. ******* ***** * ********** ***** *********** ******* **********. ** *** ** ***** ****** ********** ********** * ******** ********* ****** ** ****** ****+, ******* ********. * **** **, ***** * ******** ******** ******** ***** ******** *****, *** ******* ********* ******** ***** * ** ***** ******** ********** ************** ********, ******** ********.

********* *** ** ***** ******** **** * *,*%, ******* ******: ********** ****** * **** ********* ********* ****** ********** ***** ****. ****** ********** ***** ************ – **** ** *,*%.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике