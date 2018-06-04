Нефть дороже, бедных меньше. Минэкономразвития уточнило прогноз на 2018 год

Орешкин назвал уточненные параметры прогноза социально-экономического развития на 2018 г. Евгений Разумный / Ведомости

В понедельник министр экономического развития Максим Орешкин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам назвал уточненные параметры прогноза социально-экономического развития на 2018 г. В прошлый раз министерство корректировало прогноз в апреле при подготовке поправок в бюджет.

Вот главные изменения нового прогноза по сравнению с апрельским вариантом.

Цена на нефть

В апреле Минэкономразвития прогнозировало,что среднегодовая цена на нефть составит $61,4 за баррель. Это значительно выше изначального прогноза, когда бюджет только принимался: тогда в базовом сценарии ожидалось, что в среднем нефть будет стоить $43,8 за баррель. Теперь же, по словам Орешкина, ведомство ожидает еще более высокую среднегодовую цену – $65–70.

Рост экономики

Поправки к федеральный бюджет считались исходя из прогноза роста ВВП по итогам года в 2,1%. По словам Орешкина, теперь министерство прогнозирует рост экономики в диапазоне 1,6–2,1%. По итогам года номинальный ВВП может впервые превысить 100 трлн руб.

Инфляция

Рост цен в 2018 г., по прогнозу Минэкономразвития, составит 2,7–3,2%. В апреле министерство ожидало, что рост цен по итогам года составит 2,8%. Изначально же в бюджет закладывалась инфляция 4%. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева сообщила депутатам, что регулятор ожидает рост цен «внутри коридора 3–4%, но ближе к его верхней границе».

Курс рубля

Американский доллар в 2018 г. в среднем будет стоить «чуть больше 60 руб.», сказал Орешкин. Это выше апрельского прогноза ведомства в 58,6 руб./$. В начале осени прошлого года Минэкономразвития прогнозировало курс на 2018 г. в 64,7 руб./$.

Доходы населения и уровень бедности

Рост реальных доходов населения в 2018 г. прогнозируется на уровне 3,4–3,9% (прежняя оценка Минэкономразвития – 3,8%, в действующем бюджете – 2,3%). Это приведет к снижению бедности с 12,3 до 11,1% от всего населения.