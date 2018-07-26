Белоруссия хочет занять на российском рынке

Резерв внутренних заимствований, по-видимому, уже исчерпан либо заканчивается, рассуждает он, поэтому Беларусь активно ищет внешние источники финансирования бюджетного дефицита Михаил Метцель/ТАСС

Республика Беларусь собирается разместить на российском рынке гособлигации в рублях. Организаторами размещения станут Газпромбанк, Совкомбанк, «ФК Открытие», а также Евразийский банк развития (ЕАБР), сообщило правительство страны.

Параметры эмиссии не раскрываются. Они будут определяться перед размещением в зависимости от спроса, уточняет управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев. Размещение может состояться осенью, добавляет зампред правления Совкомбанка Михаил Автухов.

О том, что Белоруссия запускает трехлетнюю программу заимствований на российском рынке, минфин страны объявил в начале июня. «Сумма определится рынком, но она небольшая. Минимально – $100 млн в эквиваленте в год», – говорил первый замминистра финансов Максим Ермолович (цитата по «Интерфаксу»). Бонды будут долгосрочными, срок обращения составит не менее трех лет, уточнял он: «При этом технически размещение может производиться хоть каждый день».

Белоруссия привлекает заем для решения текущих бюджетных проблем, объясняет директор центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель. Резерв внутренних заимствований, по-видимому, уже исчерпан либо заканчивается, рассуждает он, поэтому Беларусь активно ищет внешние источники финансирования бюджетного дефицита. В конце 2017 г. МВФ не предоставил стране очередной кредит на $3 млрд, напоминает Кнобель: «Займы на российском рынке могут стать альтернативным источником денег для решения текущих проблем».

Чтобы обеспечить спрос на белорусские бумаги, потребуется достаточная премия к ОФЗ – не менее 50-100 б. п., указывает портфельный управляющий УК «Райффайзен капитал» Константин Артемов, «На мой взгляд, нет смысла размещаться по ставке со спредом менее 50 б. п. Инвесторам в таком случае будет спокойнее вложиться в высоконадежные рублевые бумаги первого эшелона и не беспокоиться о российско-белорусских отношениях и позициях Белоруссии», – говорит он.

Эмитенты со схожим кредитным рейтингом торгуются на российском рынке с доходностью ниже 9%, напоминает портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Дмитрий Дорофеев. «Для начала Белоруссия может установить ориентир доходности на уровне 9,5-10%, а в процессе сбора заявок снизить ставку. В таком случае на бумаги будет спрос, в том числе и со стороны физических лиц», – советует Дорофеев.

Сейчас Белоруссия имеет суверенный рейтинг B3 от Moody’s и B от S&P и Fitch. Для размещения суверенных бондов рейтингов «большой тройки» будет достаточно, говорит директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Тем более что получить рейтинг российских агентств страна пока не может, добавляет он: у них еще не разработана международная рейтинговая шкала.

Без российских рейтингов круг инвесторов сузится, указывает Митрофанов. Например, белорусские бонды не смогут купить НПФ и страховые компании. «Поэтому основными покупателями бумаг скорее всего будут банки и розничные инвесторы», – предполагает он. ЕАБР рассчитывает на хороший спрос на бонды Белоруссии, говорит Ладиков-Роев. По его словам, пока встреч с потенциальными инвесторами не было.

Это не первый раз, когда Белоруссия размещает облигации в рублях. В 2012 г. государство разместило двухлетние бонды на 7 млрд руб., купонная ставка по которым составила 8,7%.

«Ведомости» ждут комментариев от Газпромбанка и правительства Белоруссии. «ФК Открытие» от комментариев отказался.