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ЦБ зафиксировал рост максимальной ставки вкладов крупнейших банков

Средняя максимальная ставка вкладов в банках топ-10 по размеру депозитов физлиц в первой декаде августа выросла до 6,32% годовых. В июле максимальная ставка снижалась: в первой декаде месяца она составила 6,39% годовых, во второй – 6,33% и в последней декаде июля – 6,31%.

С начала 2018 г. ЦБ рассчитывает среднюю максимальную ставку по вкладам Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Бинбанка, «Открытия», Райффайзенбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка. Регулятор рекомендует банкам устанавливать проценты депозитов для населения не выше этой ставки, увеличенной на 2 процентных пункта.

С ноября прошлого года максимальная ставка снижалась, и в начале июня она достигла рекордных 6,05% годовых. Однако после она выросла, из-за того что сразу два банка – Сбербанк и Райффайзенбанк – предложили сезонные рублевые вклады с повышенными ставками.