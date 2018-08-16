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Россия прекратила снижать вложения в госдолг США

Вложения России в казначейские обязательства минфина США в июне не изменились по сравнению с маем, оставшись на уровне 11-летнего минимума, свидетельствуют данные американского ведомства.

На конец июня России принадлежали гособлигации США на $14,91 млрд, из которых на долгосрочные бумаги приходилось $9,1 млрд, на краткосрочные – $5,8 млрд.

Два предыдущих месяца Россия резко сокращала инвестиции в американский госдолг. В апреле на фоне введения антироссийских санкций вложения в бумаги минфина США упали вдвое – с $96,1 млрд до $48,7 млрд, а в мае – в три раза, до $14,9 млрд. После этого Россия выбыла из списка 33 стран - крупнейших держателей госдолга США.

Максимум вложений России в госдолг США – $176,3 млрд – пришелся на октябрь 2010 г., в 2013 г. они превышали $150 млрд, но после украинского конфликта и введения санкций стали сокращаться.

Турция на фоне обострения отношений с США также продолжила сокращать вложения в американский госдолг, уменьшив их до $28,8 млрд. В ноябре прошлого года Турция владела гособлигациями США на $61,2 млрд.

Самыми крупными держателями американских долговых обязательств являются Китай ($1179 млрд) и Япония ($1030 млрд), затем с большим отрывом идут Бразилия ($300 млрд) и Ирландия ($299,6 млрд).