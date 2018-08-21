Владелец «Уралсиба» Владимир Коган награжден орденом Почета
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении основного владельца банка «Уралсиб» Владимира Когана орденом Почета. Копия документа размещена на портале правовой информации. Банкиру присвоили награду «за заслуги в области экономики и финансов, многолетнюю добросовестную работу».
В начале июня «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Коган серьезно болен. По информации источников, Коган перенес инсульт в начале мая. «Около месяца назад у Владимира Когана случился инсульт, он находится под наблюдением врачей. Динамика его состояния позволяет надеяться на его возвращение к работе в течение нескольких месяцев», – рассказал «Ведомостям» представитель банка.
Банк «Уралсиб» с ноября 2015 г. проходит процедуру санации. Владимир Коган получил от Центробанка 81 млрд руб. на спасение банка. Два кредита были предоставлены банку на 6 и 10 лет. В результате санации Коган стал владельцем почти 82% акций банка, а его прежний владелец Николай Цветков сохранил миноритарную долю – около 12%.
Помимо награждения Когана указом президента звание «Заслуженный артист Российской Федерации» было присвоено артисту театра «Квартет И» Леониду Барацу, актерам Дмитрию Дюжеву, Виктору Добронравову, Андрею Мерзликину, актрисам Дарье Мороз и Светлане Ходченковой, а также акробату Дану Запашному.