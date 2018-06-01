Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4579 от 01.06.2018 под заголовком: Удар по «Уралсибу»

Владелец «Уралсиба» серьезно болен

Отсутствие Владимира Когана пока не сказывается на бизнесе, банк ждет его возвращения через несколько месяцев
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Основной владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, взявшийся его санировать в ноябре 2015 г., серьезно болен. Об этом «Ведомостям» рассказали человек, близкий к ЦБ, два человека, знающие об этом от топ-менеджмента «Уралсиба», и контрагент банка. По их словам, у Когана инсульт. Трое из них уточняют, что он до сих пор в больнице – печальное событие произошло около месяца назад.

«Около месяца назад у Владимира Когана случился инсульт, он находится под наблюдением врачей. Динамика его состояния позволяет надеяться на его возвращение к работе в течение нескольких месяцев», – сообщил «Ведомостям» представитель банка.

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