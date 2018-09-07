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Финансы
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ЦБ отозвал лицензии у «Крымского страхового альянса»

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Банк России в пятницу, 7 сентября, отозвал ранее приостановленные лицензии на страхование у АО «Крымский страховой альянс», следует из приказа регулятора.

«В связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства» отозваны лицензии на добровольное личное и имущественное страхование, обязательное государственное страхования жизни и здоровья военнослужащих, обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО). Компания не соблюдала «требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов», - следует из сообщения ЦБ.

31 августа регулятор приостановил действие лицензий страховщика и ввел временную администрацию на шесть месяцев.

АО «Крымский страховой альянс» создано в 1999 году. В декабре 2014 года компания получила регистрацию на территории России и продолжила работать на полуострове как агент. «Крымский страховой альянс» является членом Российского союза автостраховщиков (РСА) в качестве наблюдателя, что не дает ему права на продажи полисов ОСАГО, рассказывал «Ведомостям» исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев..

Тем не менее этим летом компания обратилась в ЦБ за лицензией на продажу полисов автострахования ОСАГО. Получение такой лицензии позволило бы «Крымскому страховому альянсу» стать первым местным универсальным страховщиком в Крыму.

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Экономика
Новости

Минфин задумался об отмене НДС на золото ради репатриации капиталов

Ведомости
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Минфин России думает об отмене НДС на золото ради облегчения репатриации капиталов, сказал замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью РИА «Новости» на Московском финансовом форуме.

«Выяснилось, что целый ряд граждан хотели бы репатриировать свои капиталы, но вложить их не в банковскую систему, а в слитки золота. Это личное право. Препятствием же для этого сейчас является НДС», - сказал Моисеев. По его словам, сейчас появился «дополнительный импульс» для такого решения.

Моисеев оценил сумму, которая может вернуться в Россию через золото, в десятки миллиардов рублей. «Если эта мера позволит нам даже на несколько десятков миллиардов репатриировать капитал, она будет оправданна», - считает замминистра.

Сейчас граждане России при покупке золота в банке обязаны уплатить НДС, причем при продаже слитков банку налог не возмещается. 

Моисеев считает полную отмену НДС на покупку золота целесообразным, ссылаясь на опыт Казахстана: там после отмены НДС на золото спрос на него со стороны населения сильно вырос. «Решение в конечном итоге будет за руководством», - заметил он. 

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Политика
Новости

СМИ узнали о возбуждении дела о хищении у РЖД 1,3 млрд рублей

Ведомости
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Уголовное дело по факту мошенничества на 1,3 млрд руб. в отношении РЖД возбуждено Следственным департаментом МВД. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию материалов дела, подлинность которых подтвердил знакомый с ходом расследования источник.

По данным следствия компания «Азия-Транс», которая с июня 2012 г. по октябрь 2015-г. должна была оказывать логистические услуги филиалу РЖД — Центральной дирекции по ремонту пути – на деле выводила перечисленные ей средства через фирмы-однодневки. Одной из них была «Прожектор — Логистическая компания», якобы оказывавшая страховые услуги, но на деле не имевшая лицензии на соответствующую деятельность. По данным ФНС, которые приводятся в деле, средства были легализованы за пределами России.

Дело о хищении было выделено из другого уголовного производства 25 мая, рассказал источник издания. В июле замгенпрокурора Виктор Гринь от имени государства подал два гражданских иска в Мещанский суд Москвы. Речь идет о признании РДЖ в уголовном деле, а также о взыскании ущерба в 1,267 млрд руб. Они будут рассмотрены вместе с уголовным делом.

Обвиняемыми по делу проходят руководитель «Азия-Транс» Евгений Матвеев, бывший гендиректор «Прожектора» Алексей Кириллов и бизнесмен Сергей Вильшенко, фактический владелец «Азии-Транс», отмечает собеседник. Последний в конце августа был заочно арестован, остальные находятся под домашним арестом.

По данным СПАРК, 99% уставного капитала «Азии-Транс» принадлежит АО «Амарант», еще 1% — Екатерине Краснихиной. Вильшенко является и.о. гендиректора «Амаранта». Вильшенко и Краснихина являются фигурантами дела о растрате 139,9 млн руб. в нерудной компании «Бердяуш», которая с 2014 г. принадлежит сыну генпрокурора Юрия Чайки Артему.

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Политика
Новости

Американские F-22 перехватили российские бомбардировщики Ту-95 у Аляски

Ведомости
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В минувшую субботу, 2 сентября, пара американских истребителей пятого поколения F-22 перехватила два российских бомбардировщика Ту-95 у берегов Аляски. Об этом стало известно сегодня, когда издание The Washington Free Beacon написало об инциденте со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

По словам представителя NORAD Майкла Кучарека, российские бомбардировщики обнаружили вблизи Алеутских островов, а затем «два истребителя F-22  c базы NORAD на Аляске перехватили и визуально идентифицировали два Ту-95 в зоне идентификации ПВО близ западного побережья Аляски». По его словам, бомбардировщики не пересекали воздушные границы США и Канады и затем ушли из зоны курсом на запад.

По данным другого источника, российские самолеты сопровождал самолет-заправщик Ил-78, что говорит об их дальней миссии. Других деталей об инциденте не сообщается, однако Beacon напоминает, что сейчас в России проходят крупные военные учения «Восток-2018».

На острове Шемья Алеутской гряды находится мощный радар ПРО США под кодовым названием Cobra Dane, который отслеживает ракетные запуски с территории России. В случае военного конфликта он становится главной целью для крылатых ракет Х-55, которые способны нести Ту-95, отмечает издание.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей, подтвердило в пятницу Минобороны России. «На отдельных этапах маршрута самолеты ВКС России сопровождали два истребителя F-22 ВВС США», - говорится в пресс-релизе.

Последний перехват Ту-95 американскими истребителями близ Аляски произошел в мае этого года. Тогда российские самолеты также вошли в двухсотмильную зону ответственности NORAD над Беринговым морем и покинули ее после визуального контакта с американскими F-22.

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Политика
Новости

NYT сообщила о работе Скрипаля на испанскую разведку

Ведомости
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Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, проживавший в Великобритании и пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок», в последние годы работал на разведку Испании. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного испанского чиновника из аппарата безопасности.

Вместо того чтобы жить размеренной жизнью отставного офицера, Скрипаль «продолжал давать брифинги для шпионов Чехии и Эстонии. Теперь, похоже, он также проявлял активность и в отношении Испании», - отмечает издание. В последние годы он несколько раз встречался в Испании с людьми, работавшими на национальную разведку.

Информацию о работе Скрипаля на спецслужбы Испании подтвердил журналист Фернандо Руэда, освещавший деятельность испанских властей. «Он продолжал приезжать в Испанию, - рассказал он со ссылкой на разговоры с испанскими разведчиками. По информации испанского полицейского чиновника в отставке, Скрипаль мог передавать Мариду информацию о российской оргпреступности. Британские спецслужбы завербовали Скрипаля как раз во время его работы в Испании в середине 1990-х гг.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. Лондон заявил о том, что они были отравлены нервно-паралитическим ядом «Новичок» и обвинил Россию в причастности к инциденту. Накануне власти Великобритании обвинили в отравлении Александра Петрова и Руслана Боширова. Москва отвергает обвинения.

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Политика
Новости

Reuters узнал о планах Apple создать портал для взаимодействия с полицией

Ведомости
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Apple может создать онлайн-инструмент для запросов полиции о данных, касающихся устройств пользователей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо вице-президента Apple Кейт Адамс сенатору-демократу от штата Род-Айленд Шелдону Уайтхаусу от 4 сентября. Предполагается, что онлайн-портал может быть запущен к концу 2018 г. В компании информацию не комментируют.

Сейчас Apple по запросам правоохранительных органов предоставляет некоторые данные пользователей, в том числе хранящиеся в онлайн-сервисе iCloud. Из письма следует, что в 2017 г. она ответила на 14 000 запросов, включая на 231 запрос по чрезвычайным ситуациям, которые в среднем удовлетворялись в течение 20 минут, вне зависимости от времени суток.

В письме отмечается, что Apple подготовила около 1000 сотрудников правоохранительных органов к работе с запросами о данных компании. Обучение ранее происходило в штаб-квартире Apple. Для более мелких подразделений полиции компания создаст онлайн-учебник и расширит команду тренеров.

В начале 2016 г. компания отказалась исполнить постановление суда с предписанием о взломе iPhone 5С Сайеда Фарука, который обвинялся в совершении теракта в Сан-Бернандино. Дело закончилось тем, что агенты ФБР заплатили за взлом хакерам, а Минюст отозвал иск.

Политика
Новости

Трамп рассказал об одной из своих «лучших встреч» с Путиным

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным «была одной из лучших». Это заявление, сделанное перед сторонниками в штате Монтана, транслировал телеканал CNN.

Речь идет о встрече Путина и Трампа в Хельсинки 16 июля. Тогда президенты сначала около часа беседовали один на один в присутствии переводчиков, а затем продолжили переговоры в расширенном формате. «Они хотели, чтобы у меня был боксерский матч на этом этапе. У нас была отличная встреча. Мы говорили об Украине, мы говорили о Сирии. Мы говорили о защите Израиля. Мы говорили о стольких великих вещах», - рассказал Трамп. По возвращении в Вашингтон он подвергся резкой критике за недостаточно жесткую позицию на переговорах. Впрочем, если бы Трамп повел себя жестко, его бы обвинили в излишней жесткости, предположил он.

После саммита в Хельсинки Трамп был готов пригласить Путина в Вашингтон в сентябре 2018 г. Вопрос прорабатывался на уровне экспертов, о чем сообщали официальные представители Белого дома. Однако через девять дней после встречи позиция администрации США изменилась. Трамп заявил, что приглашение переносится на начало 2019 г. и связал это с продолжающимся расследованием российского вмешательства в президентские выборы в 2016 г.

Еще через два дня стало известно, что председатель комитета по международным делам палаты представителей конгресса США направил Трампу письмо с призывом решить вопрос о новых антироссийских санкциях из-за «дела Скрипалей». Месяц спустя они вступили в силу.

Кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки

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Бизнес
Новости

Минэнерго разрабатывает законопроект об увеличении компенсаций нефтяникам

Ведомости
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Стремление нефтяников изменить параметры демпфирующего механизма в рамках налогового маневра поддержало Минэнерго. Ведомство разработало законопроект о снижении условных внутренних цен на топливо при расчете компенсаций компаниям от сдерживания цен на нефтепродукты внутри страны. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли. По их словам, поручение о разработке законопроекта дано по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака в конце августа. Представитель Козака подтвердил факт поручения.

В законе о налоговом маневре зафиксировано, что компании будут получать из бюджета половину, а в 2019 г. — 60% разницы между экспортной ценой и условной внутренней ценой. Внутренняя цена составляет 56 000 руб. на тонну для бензина и 50 000 руб. для дизтоплива. Экспортная цена должна рассчитываться, исходя из котировок в Роттердаме минус фрахт от портов северо-западной России плюс акциз и НДС. Механизм будет работать до тех пор, пока реальная оптовая цена топлива не отклоняется больше чем на 10% от условной внутренней цены.

Нефтяники настаивают на снижении условной внутренней цены до 50 400 руб. за тонну бензина и до 45 000 по дизтопливу. Это связано с тем, что сейчас оптовая партия бензина АИ-92 стоит около 48 000 руб. за тонну. А поскольку реальная цена не попадает в коридор 10% от 56 000 руб., компании будут заинтересованы в повышении цен для получения субсидий. Сергей Ежов из Vygon Consulting подсчитал, что снижение отсечки условной внутренней цены на 5000 руб. поднимет бюджетные компенсации компаниям примерно на 200 млрд руб. в год.

Минфин выступает категорически против инициативы нефтяников. «Полагаем, что затраты на решение общественной задачи по поддержанию цен на внутреннем рынке на социально приемлемом уровне должны быть разделены с нефтекомпаниями, особенно в условиях аномально высоких показателей их доходности в 2018 г.»,— заявил представитель ведомства.

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Бизнес
Новости

Инвестор подал в суд на Маска, обвинив его в биржевых махинациях

Ведомости
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Основатель аналитической компании Citron Research Эндрю Лефт подал иск к производителю электромобилей Tesla и гендиректору компании Илону Маску из-за его планов вывести Tesla с биржи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иск.

В августе Маск, являющийся крупнейшим акционером Tesla (владеет 22%), написал, что предложил инвесторам выкуп акций по $420 за бумагу (с премией в 20%). Он тогда заверил, что для завершения сделки осталось провести голосование акционеров, а «финансирование обеспечено». Акции Tesla после этого подорожали на 11%. Однако, позже члены совета директоров Tesla рассказали, что Маск предлагал им сделать компанию непубличной. Через несколько дней Маск отказался от идеи сделать компанию непубличной.

По словам Лефта, публикация Маском ложной и вводящей в заблуждение информации негативно сказалась инвесторах, играющих на понижение. Лефт уверен, что поведение Маска в Twitter нарушает федеральные законы о ценных бумагах. «Ответчик Маск искусственно манипулировал стоимостью ценных бумаг Tesla, публикуя объективно ложные твиты, чтобы лишить прибыли инвесторов, играющих на понижение», – заявил Лефт. 

«В последующие дни стала проявляться правда относительно якобы «безопасного» финансирования, необходимого для осуществления сделки по выкупу акций, обнажая мошенническую схему», - уверен он.

В августе акционеры Tesla обратились в суд Сан-Франциско с аналогичной жалобой на Маска. По их мнению, в твитах Маска содержалась ложная информация, которая вызвала резкие колебания котировок компании, в результате чего некоторые акционеры понесли убытки. Незадолго до этого твитами Маска заинтересовалась комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC). Регулятор намерен проверить, насколько правдивыми были заявления гендиректора Tesla. 

Tesla выпустила первый бюджетный автомобиль Model 3

Бизнес
Новости

Минфин хочет освободить серебряные изделия от госконтроля

Ведомости
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Минфин хочет избавить ювелиров от обязанности клеймить серебряные изделия, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью «РИА Новости». «Госконтроль за драгоценными металлами и камнями связан с высокими рисками отмывания доходов, а серебро стоит уже так дешево, что с таким же успехом можно контролировать никель, например», — сказал он в рамках Московского финансового форума.

По его словам, министерство готовит поправки, чтобы либо полностью отменить государственный надзор за серебряными изделиями, либо отменить его для изделий весом до 100 грамм. При этом Моисеев добавил, что серебряные слитки «должны оставаться под контролем».

Он отметил, что в России и так нет государственного контроля за небольшими серебряными изделиями (весом меньше 3 граммов). Однако, потребители все равно требуют наличия клейма, поэтому производителям приходится его делать.  

Бизнес
Новости

British Airways сообщила об утечке данных более 380 000 клиентов

Ведомости
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British Airways расследует кражу персональных данных и данных кредитных карт своих клиентов, говорится в сообщении авиационного холдинга International Airlines Group, в состав которого входит британский авиаперевозчик. 

По данным компании, с 21 августа по 5 сентября платежные данные клиентов, совершающих заказы на официальном сайте авиакомпании ba.com и через приложение, «были скомпрометированы». В компании заверили, что паспортные данные, а также данные о поездках, похищены не были. 

Как сообщил Bloomberg представитель авиакомпании, утечка данных могла затронуть около 380 000 клиентов British Airways. Авиаперевозчик посоветовал всем клиентам, которые считают, что их мог затронуть этот инцидент, обратиться в банки и следовать их рекомендациям.  

«Мы приносим извинения за сбой, вызванный этой преступной деятельностью. Мы очень серьезно относимся к защите данных наших клиентов», – заявил главный исполнительный директор авиапревозчика Алекс Круц. 

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

Бизнес
Новости

Компании из «списка Белоусова» представили инвестпроекты на 6 трлн рублей

Ведомости
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На рабочей встрече группы в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) компании представили инвестиционные проекты на 6 трлн руб., сообщил помощник президента России Андрей Белоусов. «Это не означает, что все эти проекты пройдут фильтр, и все будут поддержаны в рамках тех процедур, о которых мы говорим, но тем не менее это факт. И этот мультипликатор – 6 трлн за 500 млрд [руб.] – по-моему, неплохой», – приводит его слова ТАСС.

Белоусов добавил, что работа по отбору проектов будет продолжаться несколько недель, «какой-то портфель» проектов должен быть готов к середине октября. Он уточнил, что правительство рассматривает «не льготы, а меры поддержки бизнеса».

Говоря об основных критериях отбора проектов, он в частности привел в пример цифровизацию, внедрение новых технологий, доступность технологий. «И второе - это крупномасштабные проекты, которые дают вклад в задачу повышения доли инвестиций с 21% до 25%», – сказал он.

Наиболее приоритетные проекты соберут в комплексном плане развития инфраструктуры: такие проекты, как БАМ-Транссиб, увеличение контейнерных перевозок, развитие мощностей по перевалке грузов в портах, стратегические автодороги. «Эти проекты, скорее всего, будут предложены бизнесу для того, чтобы бизнесу было выгодно», – уточнил Белоусов. 

Белоусов в июле предложил изъять у 14 компаний часть их «сверхдоходов», полученных из-за изменения внешней конъюнктуры и ослабления рубля, – свыше 500 млрд руб. Идея не понравилась ни чиновникам, ни бизнесу. В августе менеджмент компаний из списка Белоусова встретился с ним и с вице-премьером Антоном Силуановым. Они договорились, что налоги для бизнеса увеличены не будут, но бизнес увеличит инвестиции в социально важные проекты.

В рабочей группе по отбору и оценке этих проектов предполагается собрать 35 человек. Помимо представителей компаний из списка Белоусова в нее могут войти представители «Ростеха», «Россетей», РЖД, «Ростелекома», «Роснано», Polymetal, «Уралхима», Трубной металлургической компании и заинтересованных министерств и ведомств. Как стало известно «Ведомостям», Белоусов предложил участникам национальной программы «Цифровая экономика» выбрать из нее проекты для инвестирования компаниями, у которых хотели изъять часть «сверхдоходов». 

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