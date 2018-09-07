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ЦБ отозвал лицензии у «Крымского страхового альянса»

Банк России в пятницу, 7 сентября, отозвал ранее приостановленные лицензии на страхование у АО «Крымский страховой альянс», следует из приказа регулятора.

«В связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства» отозваны лицензии на добровольное личное и имущественное страхование, обязательное государственное страхования жизни и здоровья военнослужащих, обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО). Компания не соблюдала «требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов», - следует из сообщения ЦБ.

31 августа регулятор приостановил действие лицензий страховщика и ввел временную администрацию на шесть месяцев.

АО «Крымский страховой альянс» создано в 1999 году. В декабре 2014 года компания получила регистрацию на территории России и продолжила работать на полуострове как агент. «Крымский страховой альянс» является членом Российского союза автостраховщиков (РСА) в качестве наблюдателя, что не дает ему права на продажи полисов ОСАГО, рассказывал «Ведомостям» исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев..

Тем не менее этим летом компания обратилась в ЦБ за лицензией на продажу полисов автострахования ОСАГО. Получение такой лицензии позволило бы «Крымскому страховому альянсу» стать первым местным универсальным страховщиком в Крыму.