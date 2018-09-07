Сбербанк отчитался о рекордном кредитовании населения в августе
Крупнейший банк России Сбербанк получил в августе 71,5 млрд руб. чистой прибыли и увеличил месячный объем выдачи кредитов населению до нового рекордного показателя - 304 млрд руб., следует из сообщения госбанка. Портфель кредитов за август вырос на 0,4 трлн руб. или на 2,3%.
«Объем выдач (кредитов) с начала года преодолел отметку в 2 трлн руб. уже в августе, что в прошлом году банку удалось сделать только в декабре. Доля банка на рынке розничного кредитования выросла в январе-июле на 1,0 п.п. до 41,4%», - говорится в сообщении. Доля просроченной задолженности при этом осталась неизменной – 2,4%.
За первое полугодие чистая прибыль банка (по МСФО) выросла на 21,4% до 427,4 млрд руб.