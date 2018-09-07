Финансы

Новости

Рубль немного укрепился на открытии торгов в пятницу

После открытия торгов в пятницу рубль незначительно укрепился к бивалютной корзине: курс доллара упал ниже отметки 69 руб. за доллар, курс евро вернулся к отметке 80 руб. за евро. Правда, к 10.40 мск доллар вновь вырос до 69 руб., а котировки евро повысились до 80,40 руб.

Накануне, в четверг, рубль резко подешевел. К 19.00 четверга евро стоил 80,67 руб., вернувшись на уровень начала марта 2016 г., доллар – 69,43 руб. - уровень апреля 2016 г. Эксперты отмечали нервозность на рынке и дефицит долларовой ликвидности.

Рубль сейчас недооценен, заявил сегодня на Московском финансовом форуме первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

«Два фактора (волатильности) есть: ожидание второй волны санкционного давления и нестабильность на рынках стран с развивающимися экономиками, это Турция, ЮАР, Аргентина. Инвесторы, в первую очередь, иностранные, особенно это не спекулятивные инвесторы, системные, стараются уходить с развивающихся рынков. Это влияет и на рублевые активы, это влияет и на курс рубля, поэтому мы считаем, что такая волатильность не должна долго продолжаться», - сказал министр.

По словам Силуанова, у Минфина и ЦБ есть рычаги воздействия на ситуацию, в том числе за счет покупок валюты для резервов.