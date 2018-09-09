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Сбербанк предложит пенсионерам скидки

Сбербанк намерен предлагать банковские продукты со скидкой для пенсионеров, сообщил в интервью телеканалу «Россия 1» президент банка Герман Греф.

«Мы будем создавать продукты со скидками для людей старшего возраста и будем привлекать к этим продуктам других наших партнеров, будем предлагать специальные программы рассрочки по оплате товаров длительного пользования для людей старшего возраста», – сказал Греф (цитаты по ТАСС).

Комментируя запланированное в России повышение пенсионного возраста, Греф подчеркнул, что «эта мера направлена на долгосрочное и стабильное повышение жизненного уровня пенсионеров». По его словам, «те, кто понимают, что долгосрочная стабильность экономики страны, ее социальной сферы превыше политических интересов, не могут занимать иную позицию, кроме как позицию поддержки».

Одобренный в первом чтении Госдумой правительственный законопроект предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин к 2034 г. и 65 лет для мужчин к 2028 г. Президент Владимир Путин внес поправки ко второму чтению законопроекта, которые, в частности, предусматривают повышение пенсионного возраста для женщин только до 60 лет, сохранение налоговых льгот для действующих пенсионных возрастов и другие послабления пенсионной реформы.

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