Статья опубликована в № 4636 от 22.08.2018 под заголовком: Ошибки во вред пенсионной реформе
Как власть усложнила себе проведение пенсионной реформы
Экономист Дмитрий Некрасов о цене ошибок в подготовке и презентации повышения пенсионного возраста
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Евгений Разумный / Ведомости
Неуклюжие действия правительства по продвижению пенсионной реформы и возмущенная реакция общественности оставляют ощущение, что повышение пенсионного возраста могло быть воспринято обществом гораздо менее болезненно, если бы не большое количество ошибок в действиях самих властей.
Первая из ошибок – непоследовательность. Логически повышение пенсионного возраста должно было следовать после реформы 2002 г., дополняя и развивая ее. Эти две реформы единственные из всех предпринятых властями за 20 лет не противоречат друг другу и более-менее следуют единой логике.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}