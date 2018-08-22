Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4636 от 22.08.2018 под заголовком: Ошибки во вред пенсионной реформе

Как власть усложнила себе проведение пенсионной реформы

Экономист Дмитрий Некрасов о цене ошибок в подготовке и презентации повышения пенсионного возраста
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Неуклюжие действия правительства по продвижению пенсионной реформы и возмущенная реакция общественности оставляют ощущение, что повышение пенсионного возраста могло быть воспринято обществом гораздо менее болезненно, если бы не большое количество ошибок в действиях самих властей.

Первая из ошибок – непоследовательность. Логически повышение пенсионного возраста должно было следовать после реформы 2002 г., дополняя и развивая ее. Эти две реформы единственные из всех предпринятых властями за 20 лет не противоречат друг другу и более-менее следуют единой логике.

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