Стаж не заменит возраста

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Идея отменить пенсионный возраст и связать выход на заслуженный отдых со стажем работы выглядит привлекательнее, чем запланированное повышение пенсионного возраста. Однако превращение стажа в ключевой фактор назначения пенсии приведет к разбалансировке пенсионной системы. Для смягчения негативного эффекта пенсионной реформы есть другие механизмы.

Уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов, успешно выступив на президентских выборах и решив задачу репатриации из Лондона формально преследуемых органами правопорядка бизнесменов, взялся снова помочь властям – решить острую проблему пенсионной реформы. Титов предложил формулу, по которой «пенсионного возраста быть вообще не должно. Люди должны выходить на пенсию по выработке стажа» (цитата по «Интерфаксу»). Будущие пенсионеры могут выбирать время выхода на пенсию и покупать раннее прекращение работы дополнительными пенсионными взносами. Кроме того, Титов предложил дифференцировать стаж, позволяющий выходить на пенсию, в зависимости от профессии, а Пенсионный фонд вообще ликвидировать, передав функции расчета и выплаты пенсий казначейству.