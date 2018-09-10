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Курс доллара превысил 70 рублей впервые с марта 2016 года

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в понедельник превысил 70 руб. впервые с марта 2016 г., свидетельствуют данные торговой площадки.

В первые минуты торгов стоимость доллара достигла 70,16 руб. (+25 коп., или 0,4% к закрытию торгов пятницы). К 10.10 мск курс американской валюты скорректировался до 69,8 руб. (-0,14% к закрытию).

Стоимость евро на открытии торгов достигала почти 80,89 руб. (+9 коп., или 0,1%). К 10.10 курс скорректировался до 80,56 руб. (-0,3% к закрытию).

Официальный курс Центробанка, установленный на 8 сентября, составляет 69,03 руб. за доллар и 80,36 руб. за евро.