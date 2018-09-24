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Немецкий регулятор потребовал от Deutsche Bank бороться с отмыванием денег

Финансовый регулятор Германии BaFin в понедельник выпустил короткое заявление, в котором потребовал от Deutsche Bank предпринять действия для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Банк должен «принять необходимые внутренние меры защиты и следовать общим требованиям по проверке» операций и клиентов, говорится в заявлении.

BaFin также пошел на беспрецедентный шаг – назначил внешнего наблюдателя, который должен помочь банку выполнять требования закона и регулятора, сообщают Financial Times и Bloomberg. Им стала аудиторская компания KPMG.

В заявлении BaFin не поясняется, почему он принял такое решение. Но в августе Deutsche Bank признал, что его антиотмывочные процедуры остаются недостаточными; между тем, в 2017 г. банк был оштрафован почти на $700 млн за то, что помог россиянам вывести из страны около $10 млрд.

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