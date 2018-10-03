Финансы

Новости

ВТБ повысил ставки вкладов в валюте

ВТБ с 3 октября повысил ставки вкладов в долларах и евро. Ставки по срочным вкладам без дополнительных функций в долларах выросли на 0,4-0,5 процентного пункта до 1,75-3,1% годовых для сумм от $3000. Вклады в евро на сумму от 3000 евро банк принимает под 0,55-0,95% годовых, до 3 октября он платил вкладчикам 0,1-0,4% годовых.

В середине сентября совет директоров Центробанка повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5% годовых. Одновременно регулятор принял решение отказаться до 2019 г. от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу, чтобы ограничить колебания курса рубля и их влияние на инфляцию. На фоне решения ЦБ начали расти ставки рублевых вкладов. Ставки по рублевым вкладам повысили сразу несколько банков, в том числе Промсвязьбанк, «Открытие», «Русский стандарт», «Уралсиб», «Открытие», Промсвязьбанк и другие. 22 сентября Сбербанк также объявил о повышении ставок по вкладам в долларах.

В начале сентября президент ВТБ Андрей Костин прокомментировал перспективы долларовых вкладов в случае ужесточения санкций США против российской банковской системы. Он уточнял, что ВТБ подготовил и согласовал с ЦБ план действий на этот случай. ВТБ рассматривает различные варианты в этой ситуации, в том числе выплату вкладов в национальной валюте по текущему курсу, а также перевод вкладов в другие банки в рублях, с тем чтобы потом перевести их в доллары. «И наличность у нас сейчас, мы много завезли, поэтому, в принципе, готово базовое решение, которое принимается правительством и Центральным банком, и крупнейшими банками», — говорил Костин. В интервью телеканалу Bloomberg он подчеркивал, что клиенты российских банков в случае введения санкций США смогут гарантированно вернуть свои долларовые вклады.