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Сбербанк повысил ставки по долларовым вкладам

Сбербанк повысил ставки по всей линейке долларовых вкладов, максимальная ставка в долларах при открытии депозита онлайн теперь составляет 2% годовых, ранее было 1,35% годовых, следует из информации на сайте крупнейшего российского банка.

Представитель Сбербанка подтвердил «Интерфаксу» факт повышения ставок. «Повышены ставки по всей линейке для всех клиентов», — уточнил собеседник агентства. Теперь клиент Сбербанка может открыть вклад в долларах США по максимальной ставке в 2% через «Сбербанк онлайн», в случае открытия вклада в офисе банка ставка составит 1,7%.

Ставки в рублях остались на прежнем уровне. Максимальная доходность — 6,7% по вкладу «Онлайк». В конце августа Сбербанк увеличил ставки по депозитам в рублях на 0,1-0,4 процентного пункта.

Ранее Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG сообщил, что в августе клиенты Сбербанка забрали с валютных депозитов $1,2 млрд. По данным агентства, с начала года валютные вклады в Сбербанке сократились почти на 10%. Доля валютных депозитов Сбербанка занимает около 29% среди общего портфеля вкладов в $324 млрд. Как отмечало агентство, оттоку средств способствовали опасения по поводу блокировки долларовых транзакций для российских госбанков. Такую меру предусматривает рассматриваемый в конгрессе США законопроект о новых санкциях в отношении России.

В Сбербанке назвали такой отток управляемой эволюцией баланса банка. «Отток или приток средств в размере $1 млрд при размере валютной части баланса в $94-95 млрд и более необходимо рассматривать как результат управляемой эволюции баланса банка», – заявили «Ведомостям» в пресс-службе Сбербанка.

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