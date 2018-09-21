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Финансы
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Сбербанк повысил ставки по долларовым вкладам

Ведомости
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Сбербанк повысил ставки по всей линейке долларовых вкладов, максимальная ставка в долларах при открытии депозита онлайн теперь составляет 2% годовых, ранее было 1,35% годовых, следует из информации на сайте крупнейшего российского банка.

Представитель Сбербанка подтвердил «Интерфаксу» факт повышения ставок. «Повышены ставки по всей линейке для всех клиентов», — уточнил собеседник агентства. Теперь клиент Сбербанка может открыть вклад в долларах США по максимальной ставке в 2% через «Сбербанк онлайн», в случае открытия вклада в офисе банка ставка составит 1,7%.

Ставки в рублях остались на прежнем уровне. Максимальная доходность — 6,7% по вкладу «Онлайк». В конце августа Сбербанк увеличил ставки по депозитам в рублях на 0,1-0,4 процентного пункта.

Ранее Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG сообщил, что в августе клиенты Сбербанка забрали с валютных депозитов $1,2 млрд. По данным агентства, с начала года валютные вклады в Сбербанке сократились почти на 10%. Доля валютных депозитов Сбербанка занимает около 29% среди общего портфеля вкладов в $324 млрд. Как отмечало агентство, оттоку средств способствовали опасения по поводу блокировки долларовых транзакций для российских госбанков. Такую меру предусматривает рассматриваемый в конгрессе США законопроект о новых санкциях в отношении России.

В Сбербанке назвали такой отток управляемой эволюцией баланса банка. «Отток или приток средств в размере $1 млрд при размере валютной части баланса в $94-95 млрд и более необходимо рассматривать как результат управляемой эволюции баланса банка», – заявили «Ведомостям» в пресс-службе Сбербанка.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Политика
Новости

Глава Хакасии Зимин снялся со второго тура выборов

Ведомости
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Временно исполняющий обязанности главы Хакасии, кандидат от «Единой России» Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов, второй тур которых должен был пройти в воскресенье 23 сентября. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в региональном избиркоме. РИА «Новости» сообщило об этом со ссылкой на зампредседателя Центризбиркома Николая Булаева.

По его информации, Зимин написал заявление о снятии своей кандидатуры по состоянию здоровья. В соответствии с законодательством, такое решение Зимин мог принять не позднее, чем за сутки до голосования.

После снятия кандидатуры Зимина второй тур выборов главы Хакасии пройдет через две недели, если против кандидата от КПРФ Валентина Коновалова, опередившего Зимина в первом туре, выступит кандидат, занявший третье место. Если этого не произойдет, и Коновалов будет участвовать во втором туре один, он будет должен набрать для победы 51% голосов избирателей.

В первом туре выборов в Хакасии 9 сентября в Хакасии участвовали четыре кандидата: действующий глава региона, кандидат от «Единой России» Виктор Зимин, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрей Филягин, первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов, а также директор ООО «Современные технологии» Александр Мяхар от регионального отделения «Партии роста».

Коновалов обошел Зимина с 44,81% против 32,42% голосов избирателей. На третьем месте оказался Филягин с 11,23% голосов, на четвертом — Мяхар с 6,61%.

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Политика
Новости

Новый комитет туризма Москвы возглавила бывший руководитель ВДНХ

Ведомости
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Мэр Москвы Сергей Собянин назначил руководителей комитета по туризму и департамента спорта столицы. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном портале мэра города. Комитет туризма Москвы возглавила бывший руководитель ВДНХ Екатерина Проничева, департамент спорта — Николай Гуляев, ранее управлявший департаментом спорта и туризма.

Ранее Собянин реорганизовал департамент спорта и туризма Москвы, создав два отдельных ведомства — комитет по туризму и департамент спорта. Тем же документом департамент спорта и туризма Москвы был переименован в департамент спорта города.

Мэр также назначил новое московское правительство. Практически все руководители департаментов сохранили свои посты. Новым среди них стал Эдуард Лысенко, занявший должность министра правительства столицы и руководителя департамента информационных технологий вместо Артема Ермолаева, перешедшего на новую работу.

Собянин образовал департамент инвестиционной и промышленной политики и департамент предпринимательства и инновационного развития, их руководителями стали соответственно Александр Прохоров (до этого — первый замглавы департамента городского имущества) и Алексей Фурсин (до этого — руководил департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства).

Финансы
Новости

Правительство Германии поддержало слияние Deutsche Bank и Commerzbank

Ведомости
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Cлияние двух крупнейших банков Германии — Deutsche Bank AG (DB) и Commerzbank AG — поддержано в правительстве Германии, сообщило агентство Bloomberg. По данным источников агентства, Берлин хочет создать мощный банк, который сможет поддержать национальный экспорт даже в случае финансового кризиса.

Аналитики уже давно говорят, что слияние DB и Commerzbank неизбежно, вопрос лишь в том, когда оно состоится, отмечает «Интерфакс». Слухи о потенциальном объединении германских банков усилились после того, как американская инвестгруппа Cerberus стала миноритарным акционером и Deutsche Bank, и Commerzbank, причем руководство Deutsche Bank также привлекло ее в качестве консультанта.

У федерального правительства Германии по-прежнему 15% Commerzbank, выкупленных в кризис 2008 г., поэтому оно прямо заинтересовано в благополучии второго банка страны, отмечает Bloomberg.

Слияние Deutsche Bank и Commerzbank может привести к созданию третьего по величине банка в Европе по объему активов после британского HSBC и французского BNP Paribas — около 1,9 трлн евро.

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Финансы
Новости

ЦБ увидел признаки вывода активов из НПФ «Муниципальный»

Ведомости
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Временная администрация обнаружила признаки вывода активов из негосударственного пенсионного фонда «Муниципальный». ЦБ направил информацию о подозрительных сделках в Генпрокуратуру, следственный департамент МВД и СКР, говорится в сообщении регулятора. В пресс-релизе не уточняется, о каких сделках идет речь и когда именно они были совершены.

ЦБ аннулировал лицензию НПФ «Муниципальный» в апреле 2018 г. Регулятор указывал, что фонд неоднократно нарушал требования пенсионного законодательства, а также не исполнял предписания ЦБ.

В августе 2017 г. стало известно, что фонд купил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов. Об этом писали «Ведомости» со ссылкой на источники, покупку подтверждал ТАСС и сам Илюмжинов. На сайте «Муниципального» Илюмжинов был указан как председатель совета директоров фонда.

«Ведомости» ожидают комментариев представителей ЦБ и Илюмжинова.

Политика
Новости

Памфилова посоветовала обоим участникам второго тура в Приморье не выдвигаться вновь

Ведомости
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Председатель ЦИК Элла Памфилова посоветовала сняться с выборов кандидатам Андрею Ищенко и Андрею Тарасенко, которые вышли во второй тур выборов в Приморье. Об этом она сказала РБК.

По ее мнению, оба они «потеряли доверие и дискредитировали себя в глазах избирателей». Она отметила, что кандидатам, которые будут участвовать в новых выборах в регионе, необходимо сделать выводы из сложившейся по итогам двух туров ситуации: «Избираться не путем давления и фальсификаций, а работать с людьми, вызывать доверие у людей».

Ищенко, комментируя РБК высказывание Памфиловой, назвал его популизмом и порекомендовал ей самой покинуть должность.

16 сентября в Приморье прошел второй тур выборов. В ходе него сначала лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, однако во время подсчета последних протоколов единороссу Андрею Тарасенко удалось вырваться вперед. В итоге Ищенко набрал на 7650 голосов меньше соперника. Оба кандидата начали обвинять друг друга в фальсификациях.

19 сентября Памфилова заявила, что ЦИК рекомендует признать выборы в Приморье недействительными. На следующий день региональный избирком отменил результаты голосования, объяснив это «существенными нарушениями».

В Приморье прошел митинг в поддержку врио губернатора Андрея Тарасенко

Политика
Новости

Суд взыскал с «Когалымавиа» более 30 млн рублей по делу о крушении А321 над Синаем

Ведомости
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Замоскворецкий суд Москвы в пятницу частично удовлетворил исковые требования родственников жертв крушения самолета А321 над Синайским полуостровом. Суд постановил взыскать с авиакомпании «Когалымавиа» (летала под брендом Metrojet) более 32 млн руб., передает «РАПСИ».

Также суд установил ежемесячные выплаты на общую сумму около 350 000 руб. более чем 20 родственникам, лишившимся в авиакатастрофе кормильца. Каждый из них до конца жизни будет получать от 4000 до 30 000 руб., выплаты начнутся в установленные судом сроки. Десяти заявителям суд отказал в компенсации ущерба.

Исковое заявление было подано от порядка 140 родственников, они требовали в качестве компенсации морального вреда более 100 млрд руб. Ответчиками по иску были заявлены, помимо «Когалымавиа», страховые компании «Ингосстрах» и Allianz Global Corporate & Specialty, туристическая компания «Brisco», а также компания Aircup. Однако суд взыскал деньги только с «Когалымавиа».

По ходатайству ответчиков судебный процесс проходил в закрытом режиме. Адвокат истцов Анатолий Кучерена пояснял «Интерфаксу», что исковые заявления поданы в рамках Монреальской конвенции, к которой Россия присоединилась 21 августа прошлого года, а Египет, на территории которого произошла трагедия, принял ее в 2005 г. Монреальская конвенция устанавливает значительно большую компенсацию, чем предусматривает российское законодательство, и регулирует только международные воздушные перевозки.

Осенью 2015 г. самолет «Когалымавиа» А321, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синаем. На борту находились 224 человека, все погибли. Российское следствие назвало причиной катастрофы теракт. В феврале 2018 г. компания была признана банкротом.

Крушение самолета «Когалымавиа»

Финансы
Новости

Сбербанк прокомментировал отток $1,2 млрд с валютных депозитов

Ведомости
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В августе клиенты Сбербанка забрали с валютных депозитов $1,2 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG. В Сбербанке назвали такой отток управляемой эволюцией баланса банка.

По данным агентства, с начала года валютные вклады в Сбербанке сократились почти на 10%. Доля валютных депозитов Сбербанка занимает около 29% среди общего портфеля вкладов в $324 млрд.

«Отток или приток средств в размере $1 млрд при размере валютной части баланса в $94-95 млрд и более необходимо рассматривать как результат управляемой эволюции баланса банка», – заявили «Ведомостям» в пресс-службе Сбербанка.

На долю Сбербанка пришелся наибольший отток валютных депозитов. В целом по сектору население и компании сняли с валютных вкладов в российских банках в августе $1,5 млрд, а с начала года валютные депозиты уменьшились на $5,9 млрд. Как отмечает Bloomberg, этому способствовали опасения по поводу блокировки долларовых транзакций для российских госбанков. Такую меру предусматривает рассматриваемый в конгрессе США законопроект о новых санкциях против России.

В пятницу Сбербанк объявил о повышении ставок по всей линейке долларовых вкладов, максимальная ставка теперь составляет 2%.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор не видит никаких рисков относительно валютных вкладов населения. У ЦБ и банковской системы с избытком хватит ресурсов, чтобы выполнить все обязательства перед вкладчиками в той валюте, в которой открывались депозиты, подчеркивала Набиуллина.

Финансы
Новости

ЦБ пообещал не ограничивать операции с долларом в случае новых санкций США

Ведомости
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Центробанк не остановит операции с американской валютой для российских граждан в случае введения новых санкций США, заявил первый заместитель председателя регулятора Сергей Швецов. Его слова приводит «Интерфакс». Те граждане, которые проводят операции с долларом, всегда эту услугу получат, это касается переводов и вкладов, подчеркнул он.

Швецов отметил, что США меньше других заинтересованы запрещать использовать кому-либо американскую валюту. «Потому что это самый выгодный в мире бизнес — печатать бумажки и в обмен на напечатанную продукцию получать все блага мира, поэтому», — пояснил первый заместитель руководителя ЦБ.

Запред ЦБ признал, что США могут ввести ограничения на безналичные расчеты для отдельных российских банков через американские платежные системы. Он не уточнил, о каких системах идет речь. «Там несколько платежных систем, и они будут недоступны, но это абсолютно никак не скажется на способности доллара обслуживать внешние торговые обороты РФ», — считает Швецов.

В августе в американский конгресс был внесен законопроект, включающий новые антироссийские меры. Среди таких мер санкции в отношении нового госдолга России и госбанков. Санкции могут затронуть Внешэкономбанк (ВЭБ), Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина 14 сентября заявила, что регулятор не будет принудительно конвертировать валютные депозиты в рубли. По ее словам, у ЦБ нет даже мыслей на эту тему, а подобные меры могут лишь подорвать доверие к банковской системе.

Кто попал под новые санкции США

Экономика
Новости

Фунт упал к доллару после заявления Мэй о тупике в переговорах по Brexit

Ведомости
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Курс британского фунта подешевел к доллару США почти на 1,5% после заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о тупике в переговорах по Brexit. По состоянию на 16.45 один фунт стерлингов стоит чуть больше &1,3.

В пятницу Мэй заявила, что переговоры с Евросоюзом по Brexit «зашли в тупик». Британский премьер предлагала «мягкий» вариант Brexit, предполагающий создание зоны свободной торговли с ЕС.

Теперь Мэй призвала соотечественников готовиться к выходу из ЕС без заключения соглашения о сохранении доступа к единому рынку. В то же время она отметила, что Brexit лучше реализовать без сделки, чем с невыгодной для Британии сделкой.

Процесс выхода Великобритании из ЕС должен завершиться 29 марта 2019 г.

Как британцы реагируют на официальный запуск Brexit

Политика
Новости

Орешкин сообщил о провале консультаций с США по спору в ВТО

Ведомости
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Россия провела консультации с США во Всемирной торговой организации (ВТО) по российскому иску из-за американских пошлин на поставку стали и алюминия, они ни к чему не привели. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин, передает «Интерфакс».

Чиновник объяснил, что процедура рассмотрения претензий предусматривает консультации сторон, содержание которых, согласно правилам организации, раскрывать нельзя. «Консультации эти прошли, никакого результата они не дали», — добавил он. Теперь Россия продолжит спор по стандартной процедуре, которая, по оценкам Орешкина, может занять несколько лет.

В конце июня российские власти направили запрос на консультации с США в рамках процедуры разрешения споров ВТО. Претензии российской стороны вызвали дополнительные пошлины на сталь и алюминий, которые весной ввел президент США Дональд Трамп. ВТО отводит на проведение консультаций по спорам до 60 дней. Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков ранее отмечал, что разбирательство может быть продолжено через формирование третейской группы.

Вашингтон ввел дополнительные импортные пошлины на сталь и алюминий 23 марта. Согласно указу Трампа, пошлинами в 25% облагается стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% затрагивают импорт алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины. В отношении поставок выведенных из-под действия пошлин стран, за исключением Австралии, применяются импортные квоты.

Россия в начале июля ответила на меры Вашингтона, установив повышенные ставки импортных пошлин в размере от 25 до 40% от стоимости ввозимого из США товара. Москва обложила дополнительными пошлинами все товары США, аналоги которых производятся в России. Орешкин говорил, что Москва оценивает ущерб от повышенных американских пошлин в $537,6 млн в год.

Политика
Новости

Осужденный за избиение и мошенничество банкир Матвей Урин вышел на свободу

Ведомости
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Бывший банкир Матвей Урин освободился из колонии в Тамбовской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате МВД, а также на знакомого семьи Уриных — помощника депутата Олега Смолина Сергея Комкова. Освобождение Урина подтвердил адвокат Геннадий Шило, который защищал его в суде: «Ему сделали пересчет срока».

По словам собеседников РБК, в августе Рассказовский районный суд в Тамбовской области (в этом районе находится колония, в которой Урин отбывал наказание) удовлетворил ходатайство об уменьшении срока наказания. 6 сентября областной суд оставил решение в силе. В судах не ответили на звонки.

Адвокат Урина Александр Перелыгин отказался от комментариев, отметив, что нужно получить разрешение клиента на освещение ситуации.

Урина задержали в конце 2010 г. В ноябре 2011 г. его приговорили к 4,5 года колонии общего режима по делу об избиении голландского бизнесмена и топ-менеджера «Газпрома» Йоррита Фаассена на Рублевском шоссе.

В марте 2013 г. его также приговорили к 7,5 года колонии по уголовному делу о мошенничестве. Суд установил, что Урин и еще группа людей создавали фиктивные банки и от их имени выпускали высоколиквидные ценные бумаги, которые продавали действующим банковским учреждениям. Вырученные деньги поступали на счета фирм-однодневок, подконтрольных группе. В результате этого пяти банкам был причинен ущерб на сумму почти 16 млрд руб.

В заключении Урин провел чуть менее восьми лет.

В июне Госдума приняла поправку в Уголовный кодекс, по которой один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима.

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