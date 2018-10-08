Финансы

Новости

ЦБ сообщил о массовом банкротстве заемщиков банка «Югра»

Компании, взявшие в банке «Югра» кредиты почти на 267 млрд руб., стремятся минимизировать «вероятность возврата средств банку как кредитору», прибегая в том числе к процедуре банкротства, говорится в письме первого зампреда Центробанка Сергея Швецова. Письмо датировано 3 октября и адресовано председателю комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолию Аксакову.

Регулятор уточняет, что процедуры ликвидации/банкротства начаты в отношении 29 заемщиков, которые должны «Югре» 144,94 млрд руб. Еще 106 компаниям с долгами в 234,44 млрд руб. контрагенты планируют предъявить иск о банкротстве. В отношении каких компаний будет запущена процедура банкротства, в письме не уточняется. По сравнению с февралем число ликвидирующихся и банкротящихся заемщиков выросло более чем вдвое — тогда, по данным временной администрации «Югры», таких компаний было всего 11, их задолженности оценивались в 65,3 млрд руб.

РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел отмечает, что с момента отзыва у банка лицензии временная администрация банка подала в суд 115 исков более чем к 100 компаниям об истребовании задолженности, обращении долга на залог и об участии в процедуре банкротства в качестве кредитора. Заявления о планах подать иск о банкротстве опубликованы в отношении 94 из этих компаний.

ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра», основным собственником которого являлся бизнесмен Алексей Хотин, в июле 2017 г. По размеру активов кредитная организация входила в топ-30 российских банков. Выплаты вкладчикам составили около 173 млрд руб. Страховой случай стал крупнейшим в истории России. В сентябре суд признал «Югру» банкротом.