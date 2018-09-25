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Суд признал банк «Югра» банкротом по заявлению ЦБ

Арбитражный суд Москвы по заявлению Центробанка признал банкротом банк «Югра», сообщает «Интерфакс» из зала суда.

Суд открыл конкурсное производство сроком на один год и утвердил конкурсным управляющим Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Представитель ЦБ в суде говорил, что разница между обязательсвами и активами банка превышает 143 млрд руб.: стоимость имущества — около 56,3 млрд руб., неисполненные обязательства — более 199,3 млрд руб.

Банк России с 10 июля 2017 г. ввел в «Югре» временную администрацию в лице АСВ и мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 28 июля регулятор отозвал у банка лицензию, объяснив это тем, что кредитная организация недооценивала кредитный риск и недостоверно отражала операции в отчетности: «технически» исполнял предписания, создавая требуемые резервы по одним кредитам и распуская их по другим.

В августе Арбитражный суд Московского округа не удовлетворил кассационную жалобу «Югры» на решения судов нижестоящих инстанций, которые признали законным отзыв лицензии.

Банк «Югра», основным собственником которого являлся бизнесмен Алексей Хотин, на конец I квартала 2017 г. занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге «Интерфакс-100». Крах этого банка стал крупнейшим страховым случаем в истории России с выплатами вкладчикам около 173 млрд руб.