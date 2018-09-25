Суд признал банк «Югра» банкротом по заявлению ЦБ

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Арбитражный суд Москвы по заявлению Центробанка признал банкротом банк «Югра», сообщает «Интерфакс» из зала суда.
Суд открыл конкурсное производство сроком на один год и утвердил конкурсным управляющим Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Представитель ЦБ в суде говорил, что разница между обязательсвами и активами банка превышает 143 млрд руб.: стоимость имущества — около 56,3 млрд руб., неисполненные обязательства — более 199,3 млрд руб.
Банк России с 10 июля 2017 г. ввел в «Югре» временную администрацию в лице АСВ и мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 28 июля регулятор отозвал у банка лицензию, объяснив это тем, что кредитная организация недооценивала кредитный риск и недостоверно отражала операции в отчетности: «технически» исполнял предписания, создавая требуемые резервы по одним кредитам и распуская их по другим.
В августе Арбитражный суд Московского округа не удовлетворил кассационную жалобу «Югры» на решения судов нижестоящих инстанций, которые признали законным отзыв лицензии.
Банк «Югра», основным собственником которого являлся бизнесмен Алексей Хотин, на конец I квартала 2017 г. занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге «Интерфакс-100». Крах этого банка стал крупнейшим страховым случаем в истории России с выплатами вкладчикам около 173 млрд руб.
Технологии
Новости
«Ростелеком» провел ребрендинг и отказался от «уха» на логотипе
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Оператор «Ростелеком» на мероприятии в Москве представил новый бренд и позиционирование, передает РБК.
Вместо сине-оранжевого «уха» на новом логотипе изображена сложенная двухцветная лента. Как рассказал представитель «Ростелекома», таким образом планировалось «подчеркнуть статус цифровой компании». «Лента символизирует технологии, мы складываем две стороны ленты и делаем технологии, цифровой доступ ближе к тому, что нужно клиенту», — отметил он.
Первая рекламная кампания в обновленном стиле начнется 1 октября.
Новый визуальный стиль разработан в партнерстве с агентствами Bootleg (группа BBDO) и Saffron Brand Consultants. Разработка обошлась в 35 млн руб. Смена вывесок будет проведена в 2018 и 2019 гг.
О планах провести ребрендинг заявил в октябре 2017 г. президент оператора Михаил Осеевский. «Мы считаем, что ребрендинг надо проводить тогда, когда сама суть, само содержание компании уже существенно изменится. Поэтому — да, мы планируем его провести, но тогда, когда мы станем компанией цифровых технологий», — подчеркнул он тогда.
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Швейцарские власти увидели в российском бизнесмене Романе Абрамовиче возможную угрозу общественной безопасности и репутационного ущерба стране, если он получит вид на жительство в этой стране. Об сообщает The Guardian со ссылкой на выводы федеральной полиции Швейцарии.
По данным швейцарских СМИ, Абрамович подал первое прошение о виде на жительство в июле 2016 г., но год спустя сам отозвал его. Миграционная служба Швейцарии, в свою очередь, обратилась в местную полицию с запросом в отношении бизнесмена. Полиция, по данным The Guardian, ответила, что в отношении Абрамовича есть «подозрения в отмывании денег и возможных контактах с криминальными структурами», а его активы в стране имеют «по крайней мере частично нелегальное происхождение».
Подозрения, о которых говорится в ответе полиции, не подтверждаются судебными документами. Формальных обвинений в каких-либо нарушениях власти Швейцарии бизнесмену также не предъявляли. Представители бизнесмена попросили швейцарскую полицию скорректировать эти данные, а также планируют добиться возбуждения уголовного дела в отношении людей, распространивших такую информацию об Абрамовиче. Об этом изданию сообщил юрист бизнесмена в Швейцарии Даниел Гласл.
Статья вышла после того, как бизнесмен проиграл судебную тяжбу против швейцарской медиагруппы Tamedia, которая длилась с февраля. Группа владеет несколькими ежедневными и еженедельными газетами и журналами, которые писали о попытках получения Абрамовичем швейцарского вида на жительство. Абрамович требовал запретить распространение этой информации.
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Сегодня компания «Империал дьюти фри» открыла после модернизации торговых площадей четыре магазина duty free в терминале Е аэропорта «Шереметьево». С учетом 2600 кв. м торговых площадей в новом терминале В общая площадь магазинов «Империал дьюти фри» в «Шереметьево» составляет почти 11 000 кв. м, сообщает пресс-служба аэропорта. Портфель «Империал дьюти фри» пополнился такими брендами, как Cartier, Frederique Constant, Maurice Lacroix, Rado, Tissot, Longines, Max Mara Weekend, Marc Cain, Boggi, Armani Exchange, Pinko, MCM, Coach, CK Underwear.
«Империал дьюти фри» — основной торговый оператор в «Шереметьево», компания на 50% принадлежит самому аэропорту, на 50% — немецкой компании Gebr. Heinemann SE & Co. KG (входит в глобальную тройку крупнейших ритейлеров в аэропортах).
Председатель совета директоров «Шереметьево» Александр Пономаренко сказал на церемонии открытия, что за последние годы аэропорт инвестировал в торговые площади несколько десятков млн долларов, и уже в 2017 г. доля неавиационных доходов в общей структуре доходов «Шереметьево» достигла 43%, что является высоким показателем.
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Наблюдательный совет ВТБ одобрил приобретение не менее 85% голосующих акций банка «Возрождение». Об этом говорится в материалах ВТБ.
Также решено приобрести не менее 14,9% обыкновенных акций «Возрождения» в рамках обязательной оферты акционерам, а также около 9,596% от общего числа размещенных привилегированных именных акций этого банка.
Заседание наблюдательного совета прошло 25 сентября.
В сообщении, опубликованном ВТБ, говорится, что покупка одобрена ФАС и Банком России. Сделка является денежной, подчеркнул ВТБ; ее условия и цена не раскрываются.
О покупке «Возрождения» было объявлено 14 августа. ВТБ сообщил, что подписал с фондом Bonum Capital меморандум о покупке минимум 75% акций «Возрождения». Bonum Capital вел переговоры о продаже от лица Дмитрия Ананьева, который владел контрольным пакетом акций «Возрождения» вместе с братом Алексеем, однако получил все банковские активы после санации в конце 2017 г. другого их актива, Промсвязьбанка, и решения разделить бизнес.
24 сентября Арбитражный суд Москвы снял арест с 36,31% акций «Возрождения». Арест был наложен для обеспечения по иску к десяти иностранным компаниям, в частности Promsvyaz Capital B.V. (через нее банк ранее контролировали Ананьевы). Для того чтобы снять арест с акций «Возрождения», обеспечение на 4,4 млрд руб. в виде гарантий предоставил ВТБ.
Финансы
Новости
Центробанк увеличил оценку дыры в капитале «Югры» почти вдвое
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Дыра в капитале банка «Югра» составляет около 143 млрд руб., заявил представитель Центробанка в арбитражном суде Москвы в ходе рассмотрения заявления Банка России о банкротстве «Югры». Его слова приводит агентство «Прайм».
«По результатам обследования временной администрации обязательства составляют около 199,3 млрд руб., активы — около 56,3 млрд руб.», — сказал представитель регулятора. Ранее ЦБ сообщал, что разница между активами и обязательствами банка «Югра» по состоянию на 8 сентября 2017 г. составляла 86,1 млрд руб.
Центробанк с 10 июля 2017 г. ввел временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в банк «Югра» и мораторий на удовлетворение требований кредиторов. С 28 июля 2017 г. регулятор отозвал лицензию у «Югры». Крах этого банка стал крупнейшим страховым случаем в истории России с выплатами вкладчикам около 173 млрд руб.
Банк «Югра», основным собственником которого являлся бизнесмен Алексей Хотин, на конец I квартала 2017 г. занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге «Интерфакс-100».
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Президент США Дональд Трамп выступил на Генеральной ассамблее ООН и, заявив об успехах своей администрации, вызвал смех в зале.
В начале речи он отметил, что его первое выступление на Генассамблее ООН в прошлом году касалось «угроз, стоящих перед миром», и что он «представил концепцию для достижения более светлого будущего для всего человечества».
«Сегодня, — продолжил Трамп, — я стою перед Генеральной ассамблеей ООН, чтобы поделиться выдающимися успехами, которых мы достигли. Менее чем за два года моя администрация достигла больше, чем почти всякая администрация в истории нашей страны», — сказал он.
Эти слова были встречены смехом. «Это абсолютная правда. Не ожидал такой реакции, но сойдет», — сказал Трамп, улыбаясь.
Первое выступление Трампа на Генеральной ассамблее ООН состоялось 19 сентября 2017 г. Тогда он призвал мировых лидеров противостоять «горстке режимов-изгоев», выделив среди них КНДР.
Основные мероприятия на 73-ей Генассамблее ООН, проходящей в Нью-Йорке, начались 25 сентября и продлятся неделю. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Его выступление запланировано на 28 сентября.
Технологии
Новости
Правительство предложит операторам закупать отечественное оборудование для закона Яровой
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Минпромторг и Минкомсвязи подготовили проект постановления правительства, где уточнили требования к оборудованию для исполнения закона Яровой, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. По словам Мантурова, Минпромторг работает именно над тем, чтобы операторы переходили на российские системы хранения данных для исполнения требований закона.
Поручение Минпромторгу и Минкомсвязи проанализировать и представить предложения по организации производства отечественного оборудования и ПО для хранения и обработки этих данных Владимир Путин давал еще в 2016 г.
В апреле этого года правительство разъяснило, как хранить переговоры абонентов и интернет-трафик по закону Яровой. По постановлению правительства операторы должны хранить переговоры и текстовые сообщения абонентов шесть месяцев. Сообщения, которые пользователи передают через интернет, предписано хранить 30 дней. При этом операторы получили небольшую отсрочку – они обязаны начинать хранить интернет-трафик с 1 октября 2018 г. Емкость хранилищ интернет-трафика операторы ежегодно должны увеличивать на 15% в течение пяти лет. Данные можно хранить на серверах других операторов, но по предварительному согласованию с ФСБ.
А уже в мае Минкомсвязи стало разрабатывать поправки в постановление с этими условиями, следует из сведений на портале обсуждения проектов нормативных актов. Хотя текст поправок еще не опубликован, в описании проекта как раз говорится о возникшей потребности применять оборудование для накопления информации, произведенное в России.
Требования к этому оборудованию нужны для его сертификации, говорится в сопровождении к проекту постановления Минкомсвязи. В июле сертифицированных накопителей информации для хранения данных по закону Яровой еще не было, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Россвязи.
Представители Минкомсвязи, Минпромторга, Россвязи не ответили на запрос «Ведомостей».
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Россияне назвали троих самых успешных топ-менеджеров страны, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации. На первое место респонденты поместили председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, его фамилию назвали 10% опрошенных.
На втором месте рейтинга оказался председатель правления Сбербанка Герман Греф. Его считают успешным 6% респондентов. Третью строчку занял Игорь Сечин, его выбрали 5%. Больше половины россиян (68%) затруднились назвать успешного топ-менеджера.
Большинство россиян (94%) слышали слово «топ-менеджер», но каждый второй опрошенный не знает, что оно означает. «О том, кто такие топ-менеджеры, знают 41% респондентов (62% среди людей с высшим образованием)», — говорится в отчете центра. 32% россиян считают, что топ-менеджер должен быть грамотным образованным и компетентным, 15% — коммуникабельным, 14% — порядочным. Лидерские качества отметили 12% россиян.
Треть опрошенных (33%) выразили уверенность, что стать топ-менеджером в России можно только с помощью дружеских связей. Доля респондентов, которые считают, что пост высшего уровня можно получить благодаря заслугам и успешному опыту управления, равна 28%.
Опрос проводился 12 сентября 2018 г., в нем участвовали россияне в возрасте от 18 лет, указывается в сообщении. Метод опроса — телефонное интервью с 1600 респондентами по случайной выборке. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
10 самых влиятельных россиян по версии Forbes
Денис Гришкин / Ведомости
Президент «Лукойла» Вагит Алекперов – 10 место
1/10
Евгений Разумный / Ведомости
Гендиректор РЖД Олег Белозеров – 9 место
2/10
Михаил Метцель/ТАСС
Директор ФСБ Александр Бортников – 8 место
3/10
Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина – 7 место
4/10
Алексей Андронов / URA.RU / ТАСС
Гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов – 6 место
5/10
Vladimir Rodionov / RIA-Novosti / AP
Премьер-министр Дмитрий Медведев – 5 место
6/10
Евгений Разумный / Ведомости
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин – 4 место
7/10
Максим Стулов / Ведомости
Предправления «Газпрома» Алексей Миллер – 3 место
8/10
Максим Стулов / Ведомости
Предправления «Сбербанка» Герман Греф – 2 место
9/10
Alexander Zemlianichenko / Reuters
Президент России Владимир Путин – 1 место. На первом месте он оказался «автоматически» – «как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира» по версии американского Forbes, указывается в пояснении к рейтингу
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Авиакомпания «Победа» отменяет запланированные рейсы по маршруту Калининград – Лондон – Калининград. Перевозчик разослал соответствующие письма пассажирам, чьи жалобы можно встретить в соцсетях.
Рейсы DP859 и DP860 Калининград – Лондон – Калининград в период с 23 октября 2018 г. по 30 марта 2019 г. отменены, говорится в письме. Это решение связано с технической невозможностью обеспечить выполнение IT-требований пограничной службы в лондонском аэропорту «Станстед» по предоставлению персональных данных клиентов, объяснила там же авиакомпания. Будет ли «Победа» выполнять эти рейсы позже, – не уточняется. «Ведомости» ожидают комментариев от авиакомпании.
На момент написания материала на сайте «Победы» можно было выбрать опцию по покупке билетов из Калининграда в Лондон (такая функция обычно недоступна, если авиакомпания туда не выполняет рейсы – прим. «Ведомости). Однако на всех этих рейсах указано «нет мест», поэтому приобрести билет невозможно. При этом до сих пор можно приобрести билеты «Победы» в Лондон из Санкт-Петербурга и Москвы.
скриншот сайта «Победы»
В мае «Победа» получила допуск на выполнение регулярных рейсов из Санкт-Петербурга и Калининграда в Лондон. До этого регулярных рейсов из Калининграда в столицу Великобритании не было.
«Победа» основана в 2014 г. и входит в группу компаний «Аэрофлот». Лоукостер выполняет рейсы в более 45 городов мира, из которых около 25 – зарубежных.
Как выглядит первый в России аэропорт, построенный с нуля
«Аэропорты регионов»
«Платов» – первый аэропорт, построенный в России с нуля в постсоветское время. Основным инвестором стала ГК «Ренова» Виктора Вексельберга
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«Аэропорты регионов»
Строительство началось в 2014 г. Общие инвестиции составили 47 млрд руб., из которых средства «Реновы» и привлеченные в Газпромбанке – 19 млрд руб.
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Валерий Матыцин/ТАСС
Площадь аэропорта – более 86 000 кв. м. Из них 50 000 занимает пассажирский терминал. Пропускная способность аэропорта – 5 млн пассажиров в год
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Валерий Матыцин/ТАСС
Аэропорт назван в честь атамана Донского войска, который участвовал во всех крупных сражениях XVIII–XIX вв. (русско-турецких войнах, Отечественной войне 1812 г.). На фото: портрет атамана Донского казачьего войска Матвея Платова на окне терминала
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«Аэропорты регионов»
Торжественное открытие аэропорта прошло 18 ноября 2017 г. Тогда «Платов» принял два первых рейса: лайнер «Ростов-на-Дону» авиакомпании «Россия» из московского «Внуково» и лайнер «Дон» авиакомпании «Азимут» из старого городского аэропорта
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Валерий Матыцин/ТАСС
В четверг, 7 декабря, аэропорт заработал на полную мощность – началось обслуживание внутрироссийских и международных рейсов
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«Аэропорты регионов»
Новый терминал построили к чемпионату мира по футболу в 2018 году
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Валерий Матыцин/ТАСС
«Платов» будет самым дорогим в России аэропортом для авиакомпаний. Например, тариф за взлет и посадку будет в 1,6 раза больше, чем в прежнем аэропорту Ростова-на-Дону
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«Аэропорты регионов»
Половину рейсов из «Платова» будет выполнять новая авиакомпания – «Азимут» (проект совладельца «Внуково» Виталия Ванцева и его партнеров)
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Валерий Матыцин/ТАСС
У входа в терминал
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Валерий Матыцин/ТАСС
Продажа товаров с символикой футбольного клуба «Ростов»
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Курс аргентинского песо к доллару во вторник снизился на 5% после новости о неожиданной отставке руководителя ЦБ страны Луиса Капуто, сообщило агентство Bloomberg. Капуто проработал в этой должности всего три месяца.
В своем заявлении Капуто, бывший министр финансов Аргентины, объяснил отставку причинами личного характера. «Решение об отставке связано с личными причинами при наличии уверенности в том, что новое соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) восстановит доверие к бюджетному, финансовому, монетарному и валютному режимам», — говорится в заявлении регулятора.
Аргентина переживает самый тяжелый с начала века валютный кризис: курс песо в этом году рухнул на 50%. ЦБ страны 30 августа поднял ключевую процентную ставку сразу на 15 процентных пунктов — до 60% годовых с 45%. Сейчас ставка аргентинского ЦБ — самая высокая в мире. «Отставка (Капуто) произошла в худший момент из возможных — всего через день после сообщений о том, что Аргентина ищет дополнительной финансовой помощи», — отмечает Financial Times.
На минувшей неделе источники различных СМИ сообщили, что Аргентина ведет переговоры с МВФ об увеличении размера кредитной линии. В частности, газета La Nacion писала, что обсуждается ее увеличение на $3-5 млрд с текущих $50 млрд.
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Рубль на фоне ослабевших валют таких развивающихся стран, как Аргентина, Турция, ЮАР, Индия и Бразилия, выглядит очень устойчиво, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
Министр отметил, что на развивающихся внешних рынках сейчас происходят «очень волатильные» и «кризисные» события. Он добавил, что валюты таких стран, как Аргентина, Турция, с начала года подешевели в два раза к доллару. «Если посмотреть на ряд других стран, таких как ЮАР, Индия, Бразилия, то там тоже не все так хорошо. И на этом фоне российский рубль, который с начала года тоже несколько подешевел к корзине евро-доллар примерно на 15%, выглядит — конечно, на фоне тех валют — очень устойчиво», — отметил Орешкин.
Руководитель Минэкономразвития объяснил такую ситуацию хорошей макроэкономической ситуацией в России и бездефицитным бюджетом, а также положительным сальдо текущего счета и умеренным внешним долгом. По его словам, это обеспечивает общую экономическую стабильность. «Вторая история — это работающий механизм изъятия нефтяных сверхдоходов, который в том году запущен. Сейчас ЦБ приостановил покупку валюты по этому механизму (до конца года), и предложение на рынке увеличилось примерно на $6 млрд в месяц», — заметил Орешкин, комментируя причины устойчивости рубля.
В то же время министр обратил внимание на отток капитала с рынка государственных ценных бумаг. Он уточнил, что за несколько месяцев иностранные инвесторы вывели около 300 млрд руб. «Но это все позволяет балансировать, и в целом ситуация устойчивая», — подчеркнул Орешкин. Комментируя показатели инфляции, министр отметил, что они находятся в рамках целевых ориентиров ЦБ. Сейчас она составляет около 3%, целевой ориентир регулятора — 4%, напомнил чиновник.
The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики
Axel Heimken / DPA / ТАСС
Несмотря на ускоряющийся рост, мировая экономика сталкивается с самым высоким уровнем риска за последние десятилетия, утверждают эксперты Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделения журнала The Economist. Протекционизм, территориальные споры, терроризм, растущее число киберпреступлений и даже угроза ядерной войны – вот неполный перечень геополитических, финансовых и операционных рисков, с которыми сталкивается бизнес
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Andy Wong / AP
Источник части рисков – крупнейшие экономики мира (США, Китай, ЕС), другие – глобальные по своей природе. EIU отранжировало потенциальные дестабилизирующие события по «силе риска»: их воздействие на мировую экономику оценено по шкале от 1 до 25. Сила риска учитывает вероятность события, от очень низкого (0-10%) до очень высокого (более 40% в ближайшие два года), и его влияние: изменение годовых темпов роста ВВП на 0-0,1 п. п. по сравнению с базовым прогнозом при очень низком влиянии, на 2 п. п. и более – при очень сильном (рост в позитивных сценариях, падение - в негативных)
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Андрей Гордеев / Ведомости
1-2-е место. Длительное падение на основных фондовых рынках дестабилизирует мировую экономику (сила риска – 15):средняя вероятность, очень сильное влияние. Развитие мировой экономики переходит в новую фазу, где все больше центробанков будут сворачивать программы денежного стимулирования и повышать процентные ставки, ультранизкий уровень которых стимулировал бум на фондовых рынках
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Индекс волатильности VIX / Источник: CBOE Volatility Index
Это сильно повышает неопределенность для участников рынков, отражением чего стал резкий скачок волатильности в феврале после долгого спокойного «бычьего» периода. Длительный спад на фондовых рынках подорвет потребительскую уверенность и кредитование, так как ухудшится финансовое положение банков
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Денис Гришкин / Ведомости
1-2. Спад в мировой торговле в результате протекционистской политики США (сила риска – 15, как в предыдущем случае):средняя вероятность, очень сильное влияние. США могут выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и ограничить импорт из Китая, что спровоцирует торговую войну
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Динамика мировой торговли товарами и услугами, % к предыдущему году / Источник: МВФ, прогноз EIU
Рост протекционизма будет иметь серьезные последствия за пределами США и Китая: он негативно повлияет на цены и доступность американской и китайской продукции в цепочках поставок компаний из других стран. Следствием этого станет сокращение инвестиций и потребительских расходов, что подорвет рост мировой экономики
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Bullit Marquez / AP
3-5. Территориальные споры в Южно-Китайском море приведут к боестолкновениям между странами (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Китай должен стать «ведущей мировой державой» и иметь «первоклассные» вооруженные силы к 2050 г., постановил съезд Компартии Китая в октябре 2017 г. Рост его активности на международной арене происходит одновременно со снижением роли США, которые, в частности, обеспечивают безопасность морских маршрутов
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Bullit Marquez / AP
Территориальные споры в Южно-Китайском море – серьезный источник разногласий между Китаем и рядом стран Азии. Из-за вооруженных конфликтов могут возникнуть перебои в поставках по региональным цепочкам и морским путям
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Темпы роста мировой экономики превысят 4% (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Риски могут быть не только отрицательными. Дальнейшее повышение деловой активности в ряде крупных и развивающихся стран может существенно стимулировать рост мирового ВВП. Роста выше 4% не было с 2010 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Ускорение мирового роста поможет не только медленно растущим странам, но также облегчит долгосрочную переориентацию экономики Китая. Более высокий спрос поддержит цены на сырье, еще больше улучшив экономическую ситуацию в экспортирующих его странах
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Масштабная кибератака подорвет деятельность госорганов и компаний (сила риска – 12):средняя вероятность, сильное влияние. Частота и сила кибератак растет (в 2017 г. самыми громкими стали случаи с вирусами WannaCry и Petya), и есть риск, что хакеры обрушат государственные или корпоративные сети либо будут манпулировать ими в течение длительного времени
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Максим Стулов / Ведомости
Кибервойны ведут самые разные участники, от правительств или спонсируемых ими групп до мошенников и преступников. Экономические потери могут оказаться значительными, если кибератаки существенно ограничат работу госорганов либо нанесут ущерб физической инфраструктуре
12/22
Andy Wong / AP
6-8. В Китае начнется серьезный и длительный экономический спад (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Быстрый рост скорее всего продолжится в 2018 г., но остаются вопросы, как долго Китай может откладывать меры по сокращению все возрастающего долга, который в итоге способен спровоцировать финансовый и экономический кризис
13/22
Внутренний долг Китая, % ВВП / Источник: Национальное бюро статистики Китая, Haver Analytics, EIU
Если лопнет кредитный пузырь, а цены на недвижимость станут падать, Пекину может быть сложно сохранить контроль над экономикой. Серьезное ухудшение ситуации в Китае ударит по ценам на сырье и зарубежным компаниям, которые все больше зависят от спроса в Китае
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CNA VIA KNS / AFP
6-8. Масштабные боевые действия на Корейском полуострове (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которые могут достичь территории США, повышает градус риска в неутихающем уже более 60 лет конфликте
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Ahn Young-joon / AP
Дональд Трамп занял гораздо более жесткую позицию по отношению к Северной Корее, чем Барак Обама. Некоторые политики в США призывают нанести превентивный удар по КНДР, которая наверняка ответит с использованием обычных вооружений и, возможно, ракет малого радиуса действия. Для Южной Кореи и Японии последствия будут ужасными
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Lefteris Pitarakis / AP
6-8. Конфликты на Ближнем Востоке перерастут в прямую конфронтацию между крупными странами, что ударит по мировым энергетическим рынкам (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Давняя вражда между Саудовской Аравией и Ираном обострилась в ходе войны в Сирии и Йемене, королевство также организовало блокаду Катара
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Dusan Vranic / AP
В конфликт в регионе все больше втягивается Турция. В худшем случае противостояние между различными игроками перерастет в вооруженный конфликт, будет перекрыт Ормузский пролив, по которому идут поставки нефти, скачок цен на нее ударит по мировой экономике
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Hasan Jamali / AP
9. Нефть сильно подешевеет, если сорвется реализация соглашения ОПЕК+ (сила риска – 9):средняя вероятность, среднее влияние. Договоренность ОПЕК и России об ограничении нефтедобычи действует до конца 2018 г., выходить из нее стороны обещают постепенно. Но рост политической напряженности в Персидском заливе может подорвать желание стран региона сотрудничать в деле ребалансировки рынка нефти
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Динамика цен на нефть, $/барр. / Источник: МВФ, EIU
Если из соглашения по тем или иным причинам выйдет Россия, сделку тоже можно будет считать расторгнутой. На рынок может вернуться около 1,8 млн баррелей в день, спровоцировав падение цен. Оно ударит по США и Канаде, подорвав инвестиции, нефтедобывающим странам, может спровоцировать долговой и политический кризис в Нигерии и Анголе
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Michael Probst / AP
10. Многие страны выйдут из еврозоны (сила риска – 5):очень низкая вероятность, очень сильное влияние. Риск выхода Греции из еврозоны в среднесрочной перспективе не исчез, экономические проблемы в Италии в отсутствие структурных реформ со временем могут спровоцировать попытки покинуть блок
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Peter Dejong / AP
Выход переживающих кризис стран из еврозоны приведет к сильной девальвации их валют и неспособности обслуживать номинированный в евро долг. Банки понесут огромные убытки по портфелям гособлигаций. Все это может столкнуть мировую экономику в рецессию