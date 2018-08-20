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Суд подтвердил законность отзыва лицензии у банка «Югра»

Арбитражный суд Московского округа не удовлетворил кассационную жалобу банка «Югра» на решения судов нижестоящих инстанций, которые признали законным отзыв лицензии у кредитной организации. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

«Суд постановил оставить кассационную жалобу ПАО "Банк "Югра" без удовлетворения», – огласил решение судья.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра» в конце июля 2017 г. На тот момент он входил в топ-30 российских банков по размеру активов. Основным собственником банка был бизнесмен Алексей Хотин. Решение отозвать лицензию регулятор объяснил тем, что банк недооценивал кредитный риск и недостоверно отражал операции в отчетности: «технически» исполнял предписания, создавая требуемые резервы по одним кредитам и распуская их по другим.

Кредитная организация подала к регулятору иск в Арбитражный суд Москвы. Банк требовал признать незаконным приказ ЦБ об отзыве лицензии. Суд заявление отклонил, позже его решение подтвердил Девятый арбитражный апелляционный суд. Арбитраж Московского округа в мае также отклонил кассационную жалобу собственников «Югры» в другом деле, где они оспаривают законность приказов регулятора о введении в банк временной администрации и о моратории на выплаты кредиторам. В том деле две инстанции также поддержали Банк России.

Крах «Югры» стал крупнейшим страховым случаем в истории России с выплатами вкладчикам около 173 млрд руб. В суде также находится иск Центробанка о признании банка «Югра» банкротом. Его рассмотрение состоится 25 сентября.

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