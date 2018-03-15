Суд подтвердил законность решения об отзыве лицензии у «Югры»
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения постановление Арбитражного суда Москвы, который признал законным решение ЦБ РФ об отзыве лицензии у банка «Югра», передает «Интерфакс».
По словам бывшего предправления «Югры» Дмитрия Шиляева, бывшее руководство банка не согласно с решением апелляции и намерено направить кассационную жалобу.
«Югра» занимала 29-е место по величине активов в банковской системе России. ЦБ объявил об отзыве лицензии у банка в конце июля 2017 г. Это произошло спустя 18 дней после введения в «Югру» временной администрации. Решение отозвать лицензию регулятор объяснил тем, что банк недооценивал кредитный риск и недостоверно отражал операции в отчетности: «технически» исполнял предписания, создавая требуемые резервы по одним кредитам и распуская их по другим.
Тогда регулятор отмечал, что почти 90% кредитного портфеля «Югры» на 1 июля составляли кредиты, связанные с бизнес-проектами собственников банка.
Бывшие руководители банка пытаются оспорить решения ЦБ в суде. В конце прошлого года Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения регулятора о введении в банк временной администрации, а позднее и решение об отзыве у банка лицензии.
Какую недвижимость получила «Югра» незадолго до краха
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