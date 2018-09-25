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Центробанк увеличил оценку дыры в капитале «Югры» почти вдвое

Дыра в капитале банка «Югра» составляет около 143 млрд руб., заявил представитель Центробанка в арбитражном суде Москвы в ходе рассмотрения заявления Банка России о банкротстве «Югры». Его слова приводит агентство «Прайм».

«По результатам обследования временной администрации обязательства составляют около 199,3 млрд руб., активы — около 56,3 млрд руб.», — сказал представитель регулятора. Ранее ЦБ сообщал, что разница между активами и обязательствами банка «Югра» по состоянию на 8 сентября 2017 г. составляла 86,1 млрд руб.

Центробанк с 10 июля 2017 г. ввел временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в банк «Югра» и мораторий на удовлетворение требований кредиторов. С 28 июля 2017 г. регулятор отозвал лицензию у «Югры». Крах этого банка стал крупнейшим страховым случаем в истории России с выплатами вкладчикам около 173 млрд руб.

Банк «Югра», основным собственником которого являлся бизнесмен Алексей Хотин, на конец I квартала 2017 г. занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге «Интерфакс-100».